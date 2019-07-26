 Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции, - Холодницкий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Я надеюсь, что наличие большинства в парламенте из одной партии, которую народ избрал на демократических выборах, будет способствовать тому, что снизиться почти до нуля политическая коррупция, что не будет договорняков по голосованию за законы, не будет перекупки депутатов за те или иные голосования или вхождение во фракции", - пояснил глава САП.

"Это то, что называется политической коррупцией", - добавил антикоррупционный прокурор. И выразил надежду, что в новом парламенте политическую коррупцию получится преодолеть.

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"Такие надежды состоянию на сейчас есть", - считает Холодницкий.