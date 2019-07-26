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 Украинским специалистам с третьей попытки удалось обследовать мост в Станице Луганской

25 июля украинские специалисты обследовали разрушенную часть моста возле Станицы Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Наконец-то нашим специалистам удалось обследовать мост. Третья попытка", - говорится в сообщении Станично-Луганской райгосадминистрации.

Председатель РГА Юрий Золкин рассказал, что специалисты обследовали мост около двух часов. Они смогли приступить к работе после того, как получили согласование режима тишины от ОБСЕ.

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"Пересмотрели все, что необходимо, сняли параметры. При этом нас сегодня также ждала группа российского телевидения", - сказал чиновник. Он добавил, что с обеих сторон моста дежурили представители ОБСЕ.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

К следующему заседанию Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированному на 31 июля, украинская сторона обязалась подготовить план восстановления моста.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139712
 
 
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Что за суета именно вокруг этого моста ?
Там основной поток афганского герыча идёт что ли ?
То-то Кучма бегает вокруг как посолёный.
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Может и правда наркотрафик там у них был.
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Так о том и речь. Кто принимал самое активное участие в "минсках" ? Кучма и Зурабов. А кто такой Зурабов ? А это "смотрящий за аптеками"; больше он ничем в ранге посла не отличился. Самое удобное место для распространения дури - аптеки.
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Вот оно нам надо? Пусть одичалые летать научатся и летают. Зачем птицам деньги и мост?
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