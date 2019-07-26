 "Для меня лично Укрзализныця - это большая неудача", - Омелян

Об этом Омелян заявил в эфире Громадського, информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле, для меня лично Укрзализныця это большая неудача. Потому что все остальные отрасли - авиация, дорожная, морская, речная, Укрпочта - они дают ощутимый рост, и это мы видим все, как бы кто не критиковал, сдвиги есть существенные. По Укрзализныце таких сдвигов нет. И это был один из крупнейших скандалов в моей каденции министром", - сказал он.

В итоге этого скандала уволили экс-главу компании Войцеха Бальчуна, но Укрзализныцю, как утверждает Омелян, у него "забрали".

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"Поэтому здесь, к сожалению, инструментарий влияния достаточно ограничен. Они (УЗ - ред.) обращаются только тогда, когда ситуация действительно патовая и больше некому помочь. Все остальное они делают по-своему. У нас такой парадокс сложился, что с 2017 года министр инфраструктуры, который отвечает вроде де-юре за Укрзализныцю, на самом деле на нее не влияет вообще", - заявил министр.

Он добавил, что формально влияние на Укрзализныцю у правительства через Министерство экономики.

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