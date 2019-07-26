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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (1646) Омелян (650)

 "Для меня лично Укрзализныця - это большая неудача", - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с 2017 года он потерял контроль над Укрзализныцей, и для него ситуация с компанией является "большой неудачей".

Об этом Омелян заявил в эфире Громадського, информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле, для меня лично Укрзализныця это большая неудача. Потому что все остальные отрасли - авиация, дорожная, морская, речная, Укрпочта - они дают ощутимый рост, и это мы видим все, как бы кто не критиковал, сдвиги есть существенные. По Укрзализныце таких сдвигов нет. И это был один из крупнейших скандалов в моей каденции министром", - сказал он.

В итоге этого скандала уволили экс-главу компании Войцеха Бальчуна, но Укрзализныцю, как утверждает Омелян, у него "забрали".

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"Поэтому здесь, к сожалению, инструментарий влияния достаточно ограничен. Они (УЗ - ред.) обращаются только тогда, когда ситуация действительно патовая и больше некому помочь. Все остальное они делают по-своему. У нас такой парадокс сложился, что с 2017 года министр инфраструктуры, который отвечает вроде де-юре за Укрзализныцю, на самом деле на нее не влияет вообще", - заявил министр.

Он добавил, что формально влияние на Укрзализныцю у правительства через Министерство экономики.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139711
 
 
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Конечно, это ж не ги... Хотя нет, не буду шутить так банально.
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Я, хоть и министр транспорта, а за УЗ не отвечаю, они там сами рулят, и вообще, скоро я не буду министром, не трогайте меня пожалуйста, денег заработал, а следующий министр пусть уже разбирается.
Вот примерно это хочет сказать гиперлупщик. Тьфу и всё тут.
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Что-что...."Об этом вы прочитаете в моих мемуарах "Как я успешно реформировал транспорт на посту министра", спешите купить, всего 100 долларов за книжку, первым 10 покупателям автограф автора, тираж ограничен, не упустите свой шанс почитать полезные бизнес-советы" и так далее.
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По моему глубокому мнению, реформа удачная, когда обычные люди почувствовали реальное улучшение.

Все остальное - пиар и пропаганда.
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"Для меня лично Укрзализныця Омелян - это большая неудача", - Омелян Укрзализныця.
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я так понимаю что потужный мыролюбный ремонт дорог и реформистское их строительство это успех для емельяна.
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Сама найбільша невдача , що твій татко не скористався резиною і получився такий полудурок-гіперлуп
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Для меня лично Укрзализныця - это большая неудача", - Омелян
 
 
 
 
 
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