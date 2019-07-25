 Надеюсь, задержание российского танкера не повлияет на переговоры об освобождении украинских моряков, - Полозов

Об этом Полозов рассказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Адвоката спросили, повлияет ли задержание российского танкера на переговоры об освобождении украинских моряков, и он ответил: "Надеюсь, что нет".

"Ведь освобождение украинцев - требование Международного трибунала по морским делам, и выполнение этого решения остается важным для России. Я видел заявления МИД РФ о том, что он озабочен возможным арестом членов экипажа танкера, но насколько я понимаю из сообщений, никого не арестовали", - отметил Полозов.

Он выразил надежду, что Украина не будет нарушать международное законодательство, как это сделала Россия в деле украинских моряков.

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Полозов добавил, что просьба украинского омбудсмена Людмилы Денисовой об освобождении пленных моряков под ее поручительство еще не доведено непосредственно до следователя, который ведет это дело.

"Я думаю, это прежде всего вопрос документооборота, но всегда есть обстоятельства, которые могут влиять на замедление или ускорение этого процесса. По закону следователь должен принять решение в течение трех дней после того, как к нему поступило ходатайство, но этот срок еще не отсчитывается", - пояснил Полозов.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Готовят ходатайство в суд о его аресте.

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Позднее стало известно, что всех моряков с задержанного танкера отпустили, и они отправились домой, в Россию. Члены экипажа танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет, сообщили в СБУ.