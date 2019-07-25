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Все про:Грузия (3610) дети (3637) торговля людьми (182) украинцы (2994)

 Украинка, которую в Грузии подозревали в торговле детьми, вернулась на родину

Многодетная мать Юлия Сусляк, которую арестовали в Грузии по обвинению в торговле собственными детьми, уже дома.

Сусляк вернулась в райцентр Ярмолинцы в Хмельницкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Дома ее встречали свекровь и десять детей. Украинка сказала, что впервые за три месяца чувствует себя спокойно. "Это впервые в жизни три месяца была полная изоляция без возможности прямой связи. Для меня это психологически было очень тяжело. Это была моя цель - попасть к детям. Наконец я ее добилась", - сказала Юлия.

Теперь женщина хочет добиться полного оправдания и извинений грузинской стороны за, что ей пришлось 3 месяца провести в изоляторе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гражданка Украины с 10 детьми задержана в Грузии: ее подозревают в торговле несовершеннолетними

При этом уголовное дело, фигурантом которого является Юлия, правоохранительные органы не закрыли. Адвокаты украинки говорят, что теперь дело будут расследовать правоохранительные органы Украины. Юлия же будет иметь в нем статус свидетеля.

Напомним, Юлия Сусляк была задержана 25 апреля в одной из больниц Кутаиси. По информации МВД, она вместе с 10 детьми прибыла из России в начале апреля и намеревалась перейти на территорию самопровозглашенной республики Абхазия, где их ожидал ее супруг Юрий Сусляк.

Также на Цензор.НЕТ: Тбилисский суд освободил обвиняемую в торговле детьми украинку

5 июня Президент Украины Владимир Зеленский отправил уполномоченного по правам ребенка Кулебу в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения детей в Украину.

19 июля Тбилисский городской суд принял решение освободить гражданку Украины Юлию Сусляк. Женщину отпустили прямо в зале суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3139706
 
 
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Круто. Хай Зеленський дасть їй тепле місце у своєму уряді.
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А папочка-герой не изволил на Родину вернуться? Его тут ждут гораздо больше, чем эту кобылу. Хотя, как говорит Леонид Каневский, "это уже совсем другая история"..
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Якась муть. Чого пертись в якусь абхазію. І навіщо стільки дітей людині. Але якщо діти її *******, то якого )(єра грузини її затримали? Те, що в людини шизофренія не робить її злочинцем. 3 місяці в СІЗО то не жарт. І кожна дитина, яка була 3 місяці без мами , також є постраждала від мусорського безпредєла. Треба вимагати грошової компенсації.
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Согласно документам, полученным в рамках расследования, женщина является матерью всех 10 детей, находившихся с ней - у них ее фамилия. Однако четверо из малолетних рождены в 2017 году,

Читаем внимательно и вдумчиво.
1. ЧЕТВЕРО детей рождены в ОДИН год. Очень важным моментом будет установление фактов: были ли 4 матери "суррогатными" или нет. Знала ли ранее женщина всех 4 матерей.
КАК ей разрешили усыновить 4 детей? (муж в абхазии) Не думаю что она имела гипотетическую возможность где-либо работать с таким количеством детей.
2. ВСЕХ детей - 10.
3. Едут в Абхазию. Абхазия отнюдь не "курорт". Туда не ездят туристы. В Абхазии нищета.
ЗАЧЕМ везти в глубокую нищету и разруху 10 детей? В страну где нет даже намека на ЗАКОН.
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Вообще не понятно ничего, иногда можно догадаться, а тут так написано что и догадаться невозможно что там было/не было
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Мутна історія. Навіщо така кількість сурогатних дітей, коли вже своїх щонайменше троє? Кожен зїзжає з глузду по своєму.
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