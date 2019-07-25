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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество, За рубежом
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Все про:Польша (4840) украинцы (2994) заробитчане (350)

 В 2018 году в Польше зарегистрировано рекордное количество польско-украинских браков

В прошлом году в Польше зарегистрировали 1 338 польско-украинских браков. 80 процентов из них - это союз поляка с украинской.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Согласно данным Главного статистического управления Польши, в 2011 году число браков поляков с украинками составило 298, в 2016 году - более чем вдвое больше - 782, а в 2018 году количество семейных союзов стало рекордным - 1338.

Объяснение этому очень простое. Все больше украинцев приезжает в Польшу, чтобы остаться здесь и создать семью. В Польше сейчас работает, по данным Национального банка Польши, примерно 1,2 млн граждан Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул

Кроме того, в Польше учится все больше украинских студентов. По данным Института общественных дел, в 2013-14 учебном году в польских вузах было 9 747 украинских студентов. Через три года, в 2016 году, их было уже 35 584.

Также увеличивается число рожденных в Польше украинками детей - в 2018 году на свет появилось более 2,1 тыс. детей.

Также читайте: Нападение на квартиру украинских рабочих в Варшаве - позор, - МИД Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3139705
 
 
 Топ комментарии
 
Знайома вийшла у Польщі заміж за поляка, хоча сама має польські корені. А також я знімав у костьолі св. Олександра вінчання української полячки і поляка з Польщі. Побачив там не тільку їхню віру, але і єднання польської нації. От таке би українцям.
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на росії взагалі нічого не розуміють
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Если у Зеленского что-то пойдет не так и это почувствуют все на своих карманах, то голосовавших за ЗЕбила потом вообще не найдешь. Кого тогда не спросишь-"Да не голосовал я за него!" Это так и будет и где они тогда будут эти "все"?
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Польща проводить "справедливу" політику неоколоніалізму. Час сприятливий. Людські і матеріальні ресурси перетікають в поляндію, а замінити нічим. Пшеки мудрий народ!
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Переоцінюєте ви ці ресурси. Інша справа, що Україна не створює умов для бізнесу вдома, тобто виробляти й заробляти вдома.
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До речі, треба не забувати, що у євреїв напевно нема миру до німців через Голокост, який вони вчинили. Тому довіряти нинішньому президенту щодо лояльності до ЄС - чи щирий він, а чи ні. Та й поняття щирість і єврей поряд не лежать звичайно.
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Дивно, що ви пишете із Швейцарії. А от щодо миру до німців у євреїв є інші відомості, коли вони їхали в Німеччину по спеціальній програмі із задоволенням, а в Ізраїлі отримують німецькі пенсії...
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У Польщі, на відміну від України, нема євреїв... у Польщі жиди...і це теж є для нас проблема, бо по суті євреї - це русифіковані жиди...Катерина №2 заборонила слово жид на користь слова єврей...дерусифікація має торкнутись і цього насправді дуже важливого питання.
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Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами...
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Рыба ищет где глубже а человек где лучше - до кацапов тоже бегут -Гражданство России за год получили 83 тысячи украинцевКорреспондент.net, 15 февраля 2019, 13:04 .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 2018 году в Польше зарегистрировано рекордное количество польско-украинских браков
 
 
 
 
 
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