 Ожидаю от нового парламента усиления независимости антикоррупционных органов, - Холодницкий

"Я ожидаю от нового парламента, от смены власти то, что мы не смогли реализовать в Верховной Раде предыдущего созыва. Это и усиление независимости антикоррупционных органов, это автономная прослушка для Антикоррупционного бюро, независимо от Службы безопасности Украины. Это законопроект, который был в предыдущей Верховной Раде под №7271 о количестве антикоррпуционных прокуроров, увеличить его там, где это необходимо", - сказал Холодницкий в эфире "Прямого" канала в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также отметил, что новоизбранный парламент внесет изменения в Уголовно процессуальный кодекс, которые отменят поправку Лозового.
Глава САП подчеркнул, что многие законопроекты, которые необходимы в деятельности правоохранительных органов, в Раде 8-го созыва не были реализованы.
"Работы у этого парламента будет много", - резюмировал Холодницкий.
Глагол единственного числа, настоящего времени, первого лица, несовершенного вида, непереходный, действительный
Назар!. таких как ты и Сытник, нужно вешать, при чем на "бис"!
И скажу, едрена мать
Ожидая ожидаю
Буду дале ожидать
И че, уже покращення?
В жизни бы не поверила, если бы не попала на такие курсы (нас по работе посылают периодически на повышение квалификации. Сложнейшую тему впихивают за 2-3 дня)
Так что удачи 🍀
Україна любить експерименти