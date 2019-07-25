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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Ожидаю от нового парламента усиления независимости антикоррупционных органов, - Холодницкий

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ожидает, что Верховная Рада 9-го созыва предоставит Национальному антикоррупционному бюро Украины полномочия осуществлять автономную прослушку, отменит поправку народного депутата Андрея Лозового и примет иные решения, усиливающие независимость антикоррупционных органов.

"Я ожидаю от нового парламента, от смены власти то, что мы не смогли реализовать в Верховной Раде предыдущего созыва. Это и усиление независимости антикоррупционных органов, это автономная прослушка для Антикоррупционного бюро, независимо от Службы безопасности Украины. Это законопроект, который был в предыдущей Верховной Раде под №7271 о количестве антикоррпуционных прокуроров, увеличить его там, где это необходимо", - сказал Холодницкий в эфире "Прямого" канала в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Он также отметил, что новоизбранный парламент внесет изменения в Уголовно процессуальный кодекс, которые отменят поправку Лозового.

Глава САП подчеркнул, что многие законопроекты, которые необходимы в деятельности правоохранительных органов, в Раде 8-го созыва не были реализованы.

"Работы у этого парламента будет много", - резюмировал Холодницкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" предлагает ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов

Источник: https://censor.net.ua/n3139704
 
   
 Топ комментарии
 
Этот упырь просто издевается, приколоться решил.
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Назар! вааще краусафчик!.. развалил для Труханова дело по "Краян", и даже испариной не покрылся..
Назар!. таких как ты и Сытник, нужно вешать, при чем на "бис"!
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100% - цих двох засранців пора гнати, а то прийде до них труба Ожидаю от нового парламента усиления независимости антикоррупционных органов, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6706
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Этот упырь просто издевается, приколоться решил.
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хотел бы быть независмым был бы.Но видно его цель стать неприкасаемым как депутаты или судьи что б безнаказанно срать на законы и людей
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Может он имел ввиду независимости антикоррупционных органов от него. Тогда и дела появятся и посадки.
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Морфология «ожидаю»
Глагол единственного числа, настоящего времени, первого лица, несовершенного вида, непереходный, действительный
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ну,несовершённого-потому и свершений нету Ожидаю от нового парламента усиления независимости антикоррупционных органов, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 194
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Дармоїди,жодного результату,мільони на вітер,їх треба розігнати.
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Назар! вааще краусафчик!.. развалил для Труханова дело по "Краян", и даже испариной не покрылся..
Назар!. таких как ты и Сытник, нужно вешать, при чем на "бис"!
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100% - цих двох засранців пора гнати, а то прийде до них труба
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Сытнику пинок нужно было дать сразу после того, как вскрылось, что он и Углава крышевали Свинарчука
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Холодрыщ ты идеш нафиг! Будеш хомячков инструктировать правильно давать показания.
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холодницкий , а я очень ожидаю что ты наконец то кого то посадишь! сколько ты уже времени как г.вно в проруби болтаешься? сколько лет кайфуешь счастливчик ? а ведь это на наши деньги - деньги налогоплательщиков тебе такой кайф прет! а если от тебя толку как от козла молока так на йух иы такой красивый нужен вместе со своим бюро или что там у тебя за кантора? вот блин евреи попристраивались.....
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Ожидаю, ожидаю
И скажу, едрена мать
Ожидая ожидаю
Буду дале ожидать
И че, уже покращення?
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а этому все прослушки хочется...большие знания дают большие деньги,а не умножают печали
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Не дождешься! Не тот контингент. Они не за тем пришли. Безработные, безобразованные, актеры, рестораторы тамады
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Глава НАБУ Сытник не явился на судебное заседание о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине
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Конечно не явился) он в это время в Греции отдыхал... интересно, за чей счет? Бенин? С Богданом то Сытник уже успел встретиться и прогнуться под новую власть. Теперь не в Козин по ночам будет кататься, а к Зе или к Бене сразу
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Сейчас такие технологии обучения, за несколько дней впихивают столько, потом год раскручиваешь
В жизни бы не поверила, если бы не попала на такие курсы (нас по работе посылают периодически на повышение квалификации. Сложнейшую тему впихивают за 2-3 дня)

Так что удачи 🍀
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Абсолютно бесполезный крымский еврей Холодницкий будет востребован гундосной зедротиной именно потому что бесполезный...
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вангую---слідуючим президентом України--буде жінка..не з косою Очікую від нового парламенту посилення незалежності антикорупційних органів, - Холодницький - Цензор.НЕТ 2393
Україна любить експерименти
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а як же Петрусь? Він же обіцяв повернутись через рік? Невже збрехав?


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пфф! дуже незалежні в нас органи, особливо Ситник, який катався в гості в Козин до Порошенка
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОжидаю от нового парламента усиления независимости антикоррупционных органов, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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