EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1742  16
Все про:Безсмертный (298) обмен (709)

 Главари террористов были готовы на обмен сразу после заседания в Минске 17 июля, но процесс затормозила Москва, - Безсмертный

Процесс обмена пленными был приостановлен по сигналу из России. Начало процедуры обмена буду обсуждать в Минске 31 июля.

Об этом Роман Безсмертный, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе, рассказал в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что начало процедуры обмена будут обсуждать в Минске 31 июля.

"Меня сейчас беспокоит, чтобы только не стали называть фамилии. Потому что как только начнут называть фамилии, одна или другая сторона начнет извлекать из пакета эти фамилии", - добавил переговорщик.

Читайте на Цензор.НЕТ: У Москвы и Киева разное понимание по обмену "всех на всех", - Песков

Ранее Безсмертный заявлял, что на переговорах в Минске 17 июля стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69, то есть украинская сторона отдаст 208 осужденных, сторона боевиков на Донбассе освободит 69 граждан. Обмен не коснется политзаключенных и военнопленных, содержащихся в России и оккупированном Крыму.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о предварительной договоренности с Россией об обмене пленными в течение месяца.

Также на Цензор.НЕТ: Обмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным. ВИДЕО

В последний раз обмен заложников состоялся 27 декабря 2017 года. Это был первый за два года и самый крупный обмен. По данным СБУ, на подконтрольную территорию вернулись 73 заложника. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3139702
 
 
 Топ комментарии
 
Кацап ты реально дибил,какими выборами,какой власти,мелешь что зря, тебе идиоту ещё и платят за эту бредятину?
 показать весь комментарий
 
Чтобы не играть на руку новой власти, и не убивать и без того низкий рейтинг старой перед выборами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну да, Сенцов і моряки - персональні "царскіє узнікі"

"Обмен не коснется политзаключенных и военнопленных, содержащихся в России и оккупированном Крыму."
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы не играть на руку новой власти, и не убивать и без того низкий рейтинг старой перед выборами.
 показать весь комментарий
 
 
Кацап ты реально дибил,какими выборами,какой власти,мелешь что зря, тебе идиоту ещё и платят за эту бредятину?
 показать весь комментарий
 
 
Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
 показать весь комментарий
 
Мародёр это кукловод Зе, который продавал ВСУ топливо по завышенным ценам?
 показать весь комментарий
 
Ранее Безсмертный заявлял, что на переговорах в Минске 17 июля стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69, то есть украинская сторона отдаст 208 осужденных, сторона боевиков на Донбассе освободит 69 гражданИсточник: https://censor.net.ua/n3139702 - тобто Україна видасть "сєпарам-терористам" аж 208 людей ? Главари террористов были готовы на обмен сразу после заседания в Минске 17 июля, но процесс затормозила Москва, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 2594
 показать весь комментарий
 
За одного нашего и десяток имбицилов отдать не жалко. Тварь всегда останется тварью, а наших ребят вызволять нужно.
Вот вчера я вернулся с Азовского моря. В кафешке, где я обычно питался, с одной то ли официанткой то ли поварихой которая нас обслуживала, как то не произвольно завязался разговор. Она скажала, что переселенка с т.н. серой зоны. В разговоре я ее как то спросил, мол, как же так получилось, что люди на донбассе повелись на вот такие дела. Она мне ответила: деньги... Платили деньги за все эти дела, а (как они говорят) Парашенка дагаварился с путином и замутили войну. Спрашиваю, а это лично ваше мнение или так люди думают на Донбассе? Отвечает: Так это все знают, а вы Шо не знали? Вон, говорит, в днр-лнры кАмуналку ж не пАдняли, а пачему Парашенка паднял? Вот вам и ответ на все вопросы об этих людях...
 показать весь комментарий
 
Це ж тре, яка несподіванка... А якого розмовляти з ляльками, які нічого не вирішують і ніколи нічого не вирішували??? Чи вам про це не казали???
 показать весь комментарий
 
 
Что то не совсем понятно а ты на какой стороне. Мы с такими "переговорщиками" далеко зайдем. Скоро у безсмертного надо будет уточнять о том, чей же Крым.И это не шутка.
 показать весь комментарий
 
та у них там тоже мост обрушился...поэтому все примерения,обмены и восстановление моста прекратили...

Главная дорога Сочи, связывающая населенные пункты вдоль побережья, обрушилась. Никто не пострадал. Из-за ЧП автомобильное движение организовано по одной полосе

Ватажки терористів були готові на обмін відразу після засідання в Мінську 17 липня, але процес загальмувала Москва, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8043
 показать весь комментарий
 
 
Олимпиаду провели, а дальше нафиг ничего не надо, бабло освоено, всем спасибо, все свободны. Удивлюсь, если у них там вся инфрастуктура осталась бы в функциональном состоянии как на момент постройки.
 показать весь комментарий
 
ну кто ж в доме хозяин?
притом справедливый - 208=69
патамушо....
 показать весь комментарий
 
"Обмен не коснется политзаключенных и военнопленных, содержащихся в России и оккупированном Крыму."

Если обмен не коснется тех, кто в заложниках у РФ - значит он не должен коснуться и граждан РФ, а также тех, кто не имеет непосредственного отношения к Донбассу.
 показать весь комментарий
 
Они то всегда готовы, да только не они решают. Они-нули, а решают рули в мацкве. Тут Безсмертный америки, к сожалению, не открыл.
 показать весь комментарий
 
Я не понял - они, выходит, с "повстанцами" договаривались об обмене?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавари террористов были готовы на обмен сразу после заседания в Минске 17 июля, но процесс затормозила Москва, - Безсмертный
 
 
 
 
 
 вверх