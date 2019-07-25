 Главари террористов были готовы на обмен сразу после заседания в Минске 17 июля, но процесс затормозила Москва, - Безсмертный

Об этом Роман Безсмертный, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе, рассказал в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что начало процедуры обмена будут обсуждать в Минске 31 июля.

"Меня сейчас беспокоит, чтобы только не стали называть фамилии. Потому что как только начнут называть фамилии, одна или другая сторона начнет извлекать из пакета эти фамилии", - добавил переговорщик.

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Ранее Безсмертный заявлял, что на переговорах в Минске 17 июля стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69, то есть украинская сторона отдаст 208 осужденных, сторона боевиков на Донбассе освободит 69 граждан. Обмен не коснется политзаключенных и военнопленных, содержащихся в России и оккупированном Крыму.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о предварительной договоренности с Россией об обмене пленными в течение месяца.

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В последний раз обмен заложников состоялся 27 декабря 2017 года. Это был первый за два года и самый крупный обмен. По данным СБУ, на подконтрольную территорию вернулись 73 заложника. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека.