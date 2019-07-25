 Главари террористов были готовы на обмен сразу после заседания в Минске 17 июля, но процесс затормозила Москва, - Безсмертный

Об этом Роман Безсмертный, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе, рассказал в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что начало процедуры обмена будут обсуждать в Минске 31 июля.
"Меня сейчас беспокоит, чтобы только не стали называть фамилии. Потому что как только начнут называть фамилии, одна или другая сторона начнет извлекать из пакета эти фамилии", - добавил переговорщик.
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Ранее Безсмертный заявлял, что на переговорах в Минске 17 июля стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69, то есть украинская сторона отдаст 208 осужденных, сторона боевиков на Донбассе освободит 69 граждан. Обмен не коснется политзаключенных и военнопленных, содержащихся в России и оккупированном Крыму.
Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о предварительной договоренности с Россией об обмене пленными в течение месяца.
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В последний раз обмен заложников состоялся 27 декабря 2017 года. Это был первый за два года и самый крупный обмен. По данным СБУ, на подконтрольную территорию вернулись 73 заложника. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека.
"Обмен не коснется политзаключенных и военнопленных, содержащихся в России и оккупированном Крыму."
Вот вчера я вернулся с Азовского моря. В кафешке, где я обычно питался, с одной то ли официанткой то ли поварихой которая нас обслуживала, как то не произвольно завязался разговор. Она скажала, что переселенка с т.н. серой зоны. В разговоре я ее как то спросил, мол, как же так получилось, что люди на донбассе повелись на вот такие дела. Она мне ответила: деньги... Платили деньги за все эти дела, а (как они говорят) Парашенка дагаварился с путином и замутили войну. Спрашиваю, а это лично ваше мнение или так люди думают на Донбассе? Отвечает: Так это все знают, а вы Шо не знали? Вон, говорит, в днр-лнры кАмуналку ж не пАдняли, а пачему Парашенка паднял? Вот вам и ответ на все вопросы об этих людях...
Главная дорога Сочи, связывающая населенные пункты вдоль побережья, обрушилась. Никто не пострадал. Из-за ЧП автомобильное движение организовано по одной полосе
притом справедливый - 208=69
патамушо....
Если обмен не коснется тех, кто в заложниках у РФ - значит он не должен коснуться и граждан РФ, а также тех, кто не имеет непосредственного отношения к Донбассу.