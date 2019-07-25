 Во дворце "Украина" ничего не знают о концерте Повалий

Об этом представители пресс-службы дворца "Украина" заявили "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Отсутствие афиш на нашем сайте объясняется тем, что дворец "Украина" не является организатором возможного концерта. И пока мы не получали никаких афиш или информации о запланированном сторонними организаторами мероприятии", - отметили в пресс службе.

В то же время представители дворца "Украина" отметили, что на сегодня не могут предоставить подтверждающей информации, поскольку "руководство дворца в отпуске".

"Новый концертный сезон начинается с сентября, поэтому ближе к началу сезона предоставим исчерпывающий ответ обязательно", - заверили представители концертного учреждения.

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При этом на сайте национального билетного оператора Karabas.com уже несколько дней продолжается продажа билетов на концерт Таисии Повалий. Цены на билеты концерт Повалий колеблются в пределах 390-2990 грн.

Ранее Таисия Повалий, последние 5 лет проживающая в Москве, анонсировала в своем Instagram концерт в Киеве. По ее словам, выступление состоится 10 декабря в национальном дворце "Украина". "Это будет встреча особая", - написала Повалий.

Отметим, что Повалий уже пыталась отпраздновать 50-летний юбилей в Украине, однако пять лет назад ей пришлось отменить все выступления из-за негативной реакции со стороны ряда общественных и государственных деятелей.

Напомним также, в мае 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, осенью того же года ее полномочия народного депутата были прекращены, певица фактически ушла из политики и вместе с супругом переехала жить в Россию.

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17 сентября 2014 года вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" Повалий посетила Госдуму России. Ряд украинских политиков назвал эту поездку "неуважением к Украине", а Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Кроме того, Повалий неоднократно жаловалась, что ей не дают работать в Украине, но при этом она активно гастролировала в стране-агрессоре, выступала в Кремле и часто появлялась в российских шоу и телепередачах. Также она иногда участвовала в концертах на "Интере". В РФ же певица получала различные музыкальные награды. Так, в конце 2018 года Повалий получила "Золотой граммофон" - одну из самых главных музыкальных наград в России.

В октябре 2018 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания "Народный артист Украины" Ани Лорак, Таисии Повалий, Светланы Лободы, Виталия Козловского и Николая Баскова.