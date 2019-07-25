 Во дворце "Украина" ничего не знают о концерте Повалий

Об этом представители пресс-службы дворца "Украина" заявили "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
"Отсутствие афиш на нашем сайте объясняется тем, что дворец "Украина" не является организатором возможного концерта. И пока мы не получали никаких афиш или информации о запланированном сторонними организаторами мероприятии", - отметили в пресс службе.
В то же время представители дворца "Украина" отметили, что на сегодня не могут предоставить подтверждающей информации, поскольку "руководство дворца в отпуске".
"Новый концертный сезон начинается с сентября, поэтому ближе к началу сезона предоставим исчерпывающий ответ обязательно", - заверили представители концертного учреждения.
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При этом на сайте национального билетного оператора Karabas.com уже несколько дней продолжается продажа билетов на концерт Таисии Повалий. Цены на билеты концерт Повалий колеблются в пределах 390-2990 грн.
Ранее Таисия Повалий, последние 5 лет проживающая в Москве, анонсировала в своем Instagram концерт в Киеве. По ее словам, выступление состоится 10 декабря в национальном дворце "Украина". "Это будет встреча особая", - написала Повалий.
Отметим, что Повалий уже пыталась отпраздновать 50-летний юбилей в Украине, однако пять лет назад ей пришлось отменить все выступления из-за негативной реакции со стороны ряда общественных и государственных деятелей.
Напомним также, в мае 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, осенью того же года ее полномочия народного депутата были прекращены, певица фактически ушла из политики и вместе с супругом переехала жить в Россию.
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17 сентября 2014 года вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" Повалий посетила Госдуму России. Ряд украинских политиков назвал эту поездку "неуважением к Украине", а Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.
Кроме того, Повалий неоднократно жаловалась, что ей не дают работать в Украине, но при этом она активно гастролировала в стране-агрессоре, выступала в Кремле и часто появлялась в российских шоу и телепередачах. Также она иногда участвовала в концертах на "Интере". В РФ же певица получала различные музыкальные награды. Так, в конце 2018 года Повалий получила "Золотой граммофон" - одну из самых главных музыкальных наград в России.
В октябре 2018 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания "Народный артист Украины" Ани Лорак, Таисии Повалий, Светланы Лободы, Виталия Козловского и Николая Баскова.
3 ч. ·
Переконаному мізантропові важко жити у багатоквартирному будинку, та ще й коли вікно кабінету виходить на двір.
Личинки сусідів у віці недозрілих до лібідо винайшли для себе технологію bluetooth-колонок і впродовж вже двох днів розряджають смартфони у дворову тишу. З імпровізованої дискотеки лунає низькопробна російська попса. Ну знаєте - два-три мало пов'язаних між собою слова, що повторюються весь час огидним речитативом? Дві-три "пісні" крутяться по колу і личинки або їм запально підспівують, або верескують про своє та намагаються перекричати ту "музику". Вони десь років за сім-десять з личинок виростуть в імаго і спливуть на виборчих дільницях, щоби проголосувати за черговий непотріб зеленого, синього чи сіро-буро-червоного кольору - аби російською співалося.
Їхня провина у тому мінімальна. Бо винні у цьому наші діяченьки культурки - усі ці повнолітні нетями у дитячих штанцях та спідничках. Саме вони, замість створення дійсно автентичного продукту, мавпили російське, що своєю чергою було недолугим мавпуванням європейського чи американського. Кожний з них намагався стати "українським" Шевчуком, "українським" Газмановим чи, прости господи, Алсу. Кожний з них вимірював свій успіх місткістю стадіонів і сумою зборів. Кожний з них вважав "Олімпійський" у Міщанському престижнішим за "Олімпійський" на Печерську - так би мовити, "Ла Скала" проти Бердичівського будкульту. І власною меншовартістю вони, як гниле яблуко у ящику добрих, заражали і заражають суспільство, безпідставно але монопольно слугуючи йому за взірці культури.
Мало вбратися у вишиванку і голосити українською. Треба, як мінімум, вважати цю українську і цю вишиванку більшою цінністю, ніж косоворотка та "батяня-комбат", хоча б матеріальний зиск від цього і був меншим. Ну це вже ідеалізм, не гідний мізантропа.
Вместо концерта - фраер-шоу будет.
- Но она такая красивая...
- Хорошо. Но потом сжечь!
Хто ж спорить. Палац не є організатором, але надає приміщення в оренду. Організатором є хтось з отих задньопривідних промоутерів, оформлений в юридичну особу.
Ан ніт !
Народ не сприймає.
Не привезёт же она их с собой из рф
Поразвелось русни понаехавшей. Ещё шота там гавкают.
Паспорта отобрать и назад на историческую родину. Оттуда гавкайте на украинцев и украинскую власть. Нам не привыкать к вою из-за поребрик.