 Полиция расследует как хулиганство попытку нападения на Порошенко у здания ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Около 17 часов группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Полицейские зарегистрировали сведения о событии, а затем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Усилия правоохранителей направлены по установлению всех участников инцидента и их места нахождения. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Напоминаем 25 июля, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

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