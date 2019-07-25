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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:нападение (1749) Нацполиция (9781) Порошенко (17694)

 Полиция расследует как хулиганство попытку нападения на Порошенко у здания ГБР

Полиция Киева начала уголовное производство по факту событий возле здания ГБР с участием экс-президента Петра Порошенко и группы неизвестных лиц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Около 17 часов группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Полицейские зарегистрировали сведения о событии, а затем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите: "Титушки напали на автомобиль Порошенко", - нардеп Арьев. ВИДЕО

Усилия правоохранителей направлены по установлению всех участников инцидента и их места нахождения. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Напоминаем 25 июля, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Также смотрите: Низкое качество бронежилетов и невыдача гражданства добровольцам, - мужчина, прыгнувший на машину Порошенко, объяснил свои действия. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3139699
 
 
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відеоролик - чуть не замах, а реальний напад - це дрібне *********** Полиция расследует как хулиганство попытку нападения на Порошенко у здания ГБР - Цензор.НЕТ 6381
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Титушня возвращается, только теперь Бенина и Аваковская.
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Пока всё фигня. Вот когда они начнут предприятия отжимать в пользу Коломоя, тогда пойдет веселуха. А они начнут, так как Коломойский беспредельщик. Мало того возможны заказные убийства, так как на пути Коломойского отчего-то многие умирали.
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Это уже совсем не фигня. Щариковы снова приходят к власти. Уже забыли что это такое за 28 лет? Забыли о их 70 летнем правлении? Ничего скоро вспомните, у них в голове ничего не изменилось. Все взять отобрать и поделить. Сожрать, просрать и искать следующего:

"Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии, среди которых - введение инструмента ГРАЖДАНСКОЙ КОНФИСКАЦИИ незаконных активов чиновников. Об этом она сказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?", передает Укринформ.

Когда закончится что отбирать и все просрут - начнется новая Венесуэла с баксом по миллиарду гривен. И вспоминать 27 за бакс будем как голубую мечту из далекого прошлого.
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На авто медведчука он не прыгнул...... как и Нац. дружины.......
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дивно - але "на авто медведчука не прыгнул" і жоден порохобот ...
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За Медведчука Беня денег не дает, чего зря напрягаться? Да еще и охранники Медведчука смотреть не будут и могут ноги переломать. Чего бесплатно рисковать здоровьем?
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А что угрожала пороху сидящему в бронированном мерсе при нападении пары человек с голыми руками ?
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А был ли мерседес бронирован ? Никто не знает.
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- йому загрожувала діарея від переляку ! Полиция расследует как хулиганство попытку нападения на Порошенко у здания ГБР - Цензор.НЕТ 1985.......
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Аваков сам организовал ,через подконтрольного ему Билецкого этот "демарш", и сам же будет расследовать.. #Авакoff
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Зато видео с Камазом это покушение на нашу бубочку Зеленского
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Это было покушение на жисть многоуважаемого Петра Лексеича. Ведь его чуть кондратий не хватил - раньше ж гражданских без проблем отсекали, а тут они пробрались слишком близко к ценному телу Петра Лексеича.
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- і тепер будуть підбиратися все ближче і ближче ... Марися не встигатиме йому памперси міняти ... Полиция расследует как хулиганство попытку нападения на Порошенко у здания ГБР - Цензор.НЕТ 3559
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То ли дело ролик про вбивство камазой Зе.
Он когда увидел три дня с кондратием на сцену выходил.
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.....постановочное ФУФЛО !! я ВСПОМИНАЮ перекошенное лицо ЭДУАРДА ШЕВАРНАДЗЕ ( през. грузии в прошлом ) после того как СЕКУНДОЙ назад по его МЕРСУ выстрелили с РПГ-7 !!!! бронированный МЭРС это ТАНК !!!
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Хм, а мотив який у Петра, вибори ж наче вже завершились.? А якщо вскриється що підстава, ганьби не оберешся.
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Из статьи: "........Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения.........."
А сколько дают за "юморочек" про эбонитовые палочки (https://pbs.twimg.com/media/D3jPTi8WwAAFhfr.jpg), если за то, что по ссылке ниже дают минимум 5-ть лет.
https://i.postimg.cc/5tTfD74M/image.png
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Янук від яйця падав,Порося від стрибка на капот обісрався,одна партія,одні і ті лідери,Партія Регіонів,це майже вроджена вада))
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Шото пошло не так. В пориві всєнародной любві, хтось хотів любімца потримати за горло))
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Ты наверное говоришь про зелю-клоуна ?
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Сам собаков и организот.упырина зелеНая вместе с зеляй будет на ростове
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А Мерседес прийдеться змінити... бздо ще довго там вонятиме...
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