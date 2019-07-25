 Полиция расследует как хулиганство попытку нападения на Порошенко у здания ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Около 17 часов группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись.
Полицейские зарегистрировали сведения о событии, а затем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Усилия правоохранителей направлены по установлению всех участников инцидента и их места нахождения. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Напоминаем 25 июля, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.
После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.
"Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии, среди которых - введение инструмента ГРАЖДАНСКОЙ КОНФИСКАЦИИ незаконных активов чиновников. Об этом она сказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?", передает Укринформ.
Когда закончится что отбирать и все просрут - начнется новая Венесуэла с баксом по миллиарду гривен. И вспоминать 27 за бакс будем как голубую мечту из далекого прошлого.
Он когда увидел три дня с кондратием на сцену выходил.
А сколько дают за "юморочек" про эбонитовые палочки (https://pbs.twimg.com/media/D3jPTi8WwAAFhfr.jpg), если за то, что по ссылке ниже дают минимум 5-ть лет.
https://i.postimg.cc/5tTfD74M/image.png