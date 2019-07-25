 Глава НАБУ Сытник не явился на судебное заседание о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине, - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Сарган отметила: "Сегодня в Соломенском райсуде Киева должно было быть рассмотрение дела о получении директором НАБУ подарка - отдыха в декабре 2018 - январе 2019 года в Ривненской в одном из охотничьих угодий.
Сам А.Сытник в судебное заседание не явился.
Адвокат, представлявший интерес руководителя антикоррупционного органа в суде, заявил ходатайство об отводе судьи.
Суд отклонил ходатайство адвоката об отводе судьи.
Однако, к рассмотрению дела суд не пришел, поскольку присутствие лица, привлекаемого к ответственности за связанные с коррупцией правонарушения, является обязательным.
Согласно рассмотрение дела перенесено на 6 августа.
Адвокат ходатайствовал также о слушании дела в режиме видеоконференции (!).
Однако, суд определил обязательность присутствия директора НАБУ А.Сытника в Соломенском суде 6 августа 2019 для обеспечения участия в деле о своих подарках.
Отвечать в суде за семейный отдых за чужой счет сложнее, чем на камеры с новой властью о новой антикоррупционной стратегии рассуждать".
По информации источника Цензор.НЕТ это дело вело ГБР.
Согласно обнародованному ранее протоколу допроса свидетеля отдыха главы НАБУ Артема Сытника на базе в Ривненской области Николая Надейко, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в угодье в Ривненской области 5 раз.
За каждый такой отдых был якобы заплачено в среднем около 100 000 гривен. Платил за Сытника Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду и дорогие развлечения.
Посредником между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевак.
Еда поставлялась в обход официальной кухни, чтобы не оставалось чеков. Во время одного из таких отдыхов Сытник рассказал, как помогал американцам в деле о черной бухгалтерии. Записал Сытника, по информации источников, его заместитель Новак.
Ты ба, какая тщательность и осведомленность! 5 лет никакого прогресса в деле убийц Небесной сотни, Гонгадзе, Шеремета, бриллиантовые прокуроры не сидят, Гепа, Штепа, Допа, Труханов, даже по Портнову нет доказательств, а все деньги Овоща и Азарова вернулись им же.
А тут даже отсутствие кассовых чеков на провизию обнаружил.