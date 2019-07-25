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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Шестеро кандидатов от "Слуги народа" не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА

Во внеочередных выборах в Верховную Раду участвовали 150 кандидатов-клонов. "Клонировали" в этот раз преимущественно не имя и фамилию кандидата, а принадлежность к политической партии.

На этих выборах технология двойников использовалась в двух основных формах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА".

Первая, традиционная, заключалась в регистрации в одномандатных округах кандидатов с одинаковыми фамилиями и именами, а иногда - даже и отчествами. На этот раз она была менее популярной, чем на парламентских выборах 2012 года и, по большому счету, не сработала. Исключением можно считать округ №106 в Луганской области, где самовыдвиженец Юрий Фурман проиграл кандидату от "Слуги народа" Алексею Кузнецову с разницей в 1002 голосов. При этом его однофамилец Андрей Фурман получил 1622 голоса в свою пользу.

Вторая технология "клонирования" - подделка принадлежности к политической партии. Кандидаты-самовыдвиженцы указывали в биографии принадлежность к организациям, названия которых дублировали названия политических партий. Таких клонов, по подсчетам "ОПОРЫ", на выборах более 90 (в 55 одномандатных округах).

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК обработал 99,76% протоколов: "Слуга народа" - 43,17% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,02% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,11% (23), "Голос" - 5,83% (17)

Эта технология повлияла на результаты выборов в 7 одномандатных округах. В одномандатных избирательных округах №37, 64, 78, 119, 146, 198, 210 ее последствия требуют внимательного изучения и оценки со стороны правоохранительных органов, считают в "ОПОРЕ".

Национальная полиция Украины возбудила 34 дела о незаконном использовании брендов партий по статье 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование свободному осуществлению гражданами своего избирательного права).

Читайте на Цензор.НЕТ: В пяти избирательных округах может состояться повторный пересчет голосов на выборах в ВР, - Айвазовская

Источник: https://censor.net.ua/n3139697
 
   
 Топ комментарии
 
это еще раз доказывает что избиратели Зеленского забитые и неграмотные идиоты...
Голосовали не за человека или его программу а за зеленый цвет... Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6998
Жалею что не поймал волну....
Нужно было занять немного денег +добавить свои - одеть зеленую рубашку, повесить зеленый билборд и вуаля.....- я в ВР стригу капусту с малороссов..
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Знакомьтесь, Александр Ковалев. Депутат новой ВР. Прошел по 51 округу с центром в прифронтовом Зайцево. Участник пророссийских митингов в 2014м, любитель совка и ярый украинофоб. Хорошо, что в Раду прошел такой опытный человек, а не какая-то зеленая тамада или свадебный фотограф.
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@ltpzdc
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Там вся Слуга Народа клоны
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это клоны от клонов за жыття те клон от Оппа..а те клонировались от Прыгов а те от ..короче слава КПСС Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1517
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это еще раз доказывает что избиратели Зеленского забитые и неграмотные идиоты...
Голосовали не за человека или его программу а за зеленый цвет... Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6998
Жалею что не поймал волну....
Нужно было занять немного денег +добавить свои - одеть зеленую рубашку, повесить зеленый билборд и вуаля.....- я в ВР стригу капусту с малороссов..
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они просто дальтоники... не отличают красный от зеленого... Голосовали-то за красный, а получилось за зеленый Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 100
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Канєшна, канєшна, ані просто всє дєбіли. Другоє дєло наш кружок... таланти, умніци, патріоти.
І коли хтось краде - то ворюгі та зрадники. А самому пострічь малоросов - то тоді я удалєц і красава.
Тут все зрозуміло, звичайно.
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Бедный Пеця, так старался - а у Слуги Народа не просто победа на выборах, а монобольшинство.
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Знакомьтесь, Александр Ковалев. Депутат новой ВР. Прошел по 51 округу с центром в прифронтовом Зайцево. Участник пророссийских митингов в 2014м, любитель совка и ярый украинофоб. Хорошо, что в Раду прошел такой опытный человек, а не какая-то зеленая тамада или свадебный фотограф.
(C)
@ltpzdc
🤔
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как мы теперь жить то будем. То ли дело в предыдушей раде : добкин , балога, ляшко , кивалов, хомутынник, колесников, пашинский , танька черновол. и ДР.
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если ты в раде, то будешь жить хорошо Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3529
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балога і тепер в зраді))) і до чого ти приплітаєш балогу і чорновол до добкіних і ківалових???? зовсім зелені соплі мозок затопили?
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Бедные украинцы с властью Слуги. А за Петю не переживай, он в порядке.
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большевики! Где-то я уже это слышал... Ааа... Аврора, 1917.. такие дубы необразованные Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4491
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радше на них контрольного компромайзеру не знайшлося - бо колаборантство ж для зєбільні не компрмат
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Всё будет хорошо, я только не знаю что будет с той коррупцией,может депутаты смогут Указом название коррупция поменять на какое нибудь советское слово? Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1182
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В любом случае абсолютное большинство в ВР у Слуги Народа, остальные - массовка.
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BREAKING! СБУ задержала танкер NEYMA, который сбил Зеленского в предвыборном ролике!
(С)
@mudzhyri
😄
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"клонов" на "карандашь" и допросить с "пристрастием" - кто деньги давал за "участие"!!!!!
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почти стих у тебя получился... Но благозвучнее будет так: "клонов" допросить с "пристрастием" - кто деньги давал аз "участие"
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чия б корова мичала...твоє зєлєбєніне лайно виїхало на парашинських серіалах та на дебілах, які в це кіно повірили...власник 8 квартир, елітної нерухомості в Криму, оффшорних мільонних рахунків, майже "лярдної" вілли в Італії, декількох елітних авто замість вєліка...Прокрутив лохотрон майстено, дякувати Бєні! а лохторат радіє..."свого" обрали...тьху...то ми всі мільонери?
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Зеленський найкращий Президент для України за останні 28 років
кацапам не зрозуміти
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бу-га-га...поки що крім суцільної брехні та порушень Законів і КонституціЇ, крім оточення себе, торчкового, любими друзями та відкритими прихильниками руського міра( одна руськоговорящая щелепа разумкова варта парашинського каналу!), манячних забаганок по перенесенню своєї будки та столиці...ой, аж сам схаменувся, що жоден през такого собі дійсно не дозволяв...так ганьбити державу...- оце всі "заслуги" віртуального клоуна у ролі преза-головнокомандувача-ухиленця від служби...
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Вот яркий пример.
Пришло мне в почтовый ящик. Фоткал на руле авто
Кищук не имеет никакого отношения к ЗЕ, но...
Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 269
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Володимир Саркісян
2 ч. ·

Я от тут подумав, що нинішній парлямент - просто купа семенченків. Вони іжратимуть креветки, втрачатимуть зуби і наїдатимуть брюха. Ну якщо глистів виведуть, звісно.
Які закони? Які голосування? Максимум - заблювати ковра у коридорах київських готелів. Вєрховний совєт УССР - ані вихлопу, ані шкоди.
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на 6 зєленогнійних менше буде...чи й не бяда-бяда...
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І жодного клона Порошенка)) Ніхто не захотів назватися цим лайном))
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Клоном Порошенко стать сложно. Надо мозги иметь.
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Шо, мало этой зеленой плесени, которая туда сиганула?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШестеро кандидатов от "Слуги народа" не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА
 
 
 
 
 
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