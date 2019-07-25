 Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА

На этих выборах технология двойников использовалась в двух основных формах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА".

Первая, традиционная, заключалась в регистрации в одномандатных округах кандидатов с одинаковыми фамилиями и именами, а иногда - даже и отчествами. На этот раз она была менее популярной, чем на парламентских выборах 2012 года и, по большому счету, не сработала. Исключением можно считать округ №106 в Луганской области, где самовыдвиженец Юрий Фурман проиграл кандидату от "Слуги народа" Алексею Кузнецову с разницей в 1002 голосов. При этом его однофамилец Андрей Фурман получил 1622 голоса в свою пользу.

Вторая технология "клонирования" - подделка принадлежности к политической партии. Кандидаты-самовыдвиженцы указывали в биографии принадлежность к организациям, названия которых дублировали названия политических партий. Таких клонов, по подсчетам "ОПОРЫ", на выборах более 90 (в 55 одномандатных округах).

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК обработал 99,76% протоколов: "Слуга народа" - 43,17% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,02% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,11% (23), "Голос" - 5,83% (17)

Эта технология повлияла на результаты выборов в 7 одномандатных округах. В одномандатных избирательных округах №37, 64, 78, 119, 146, 198, 210 ее последствия требуют внимательного изучения и оценки со стороны правоохранительных органов, считают в "ОПОРЕ".

Национальная полиция Украины возбудила 34 дела о незаконном использовании брендов партий по статье 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование свободному осуществлению гражданами своего избирательного права).

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