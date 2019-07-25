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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА

Во внеочередных выборах в Верховную Раду участвовали 150 кандидатов-клонов. "Клонировали" в этот раз преимущественно не имя и фамилию кандидата, а принадлежность к политической партии.

На этих выборах технология двойников использовалась в двух основных формах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА".

Первая, традиционная, заключалась в регистрации в одномандатных округах кандидатов с одинаковыми фамилиями и именами, а иногда - даже и отчествами. На этот раз она была менее популярной, чем на парламентских выборах 2012 года и, по большому счету, не сработала. Исключением можно считать округ №106 в Луганской области, где самовыдвиженец Юрий Фурман проиграл кандидату от "Слуги народа" Алексею Кузнецову с разницей в 1002 голосов. При этом его однофамилец Андрей Фурман получил 1622 голоса в свою пользу.

Вторая технология "клонирования" - подделка принадлежности к политической партии. Кандидаты-самовыдвиженцы указывали в биографии принадлежность к организациям, названия которых дублировали названия политических партий. Таких клонов, по подсчетам "ОПОРЫ", на выборах более 90 (в 55 одномандатных округах).

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК обработал 99,76% протоколов: "Слуга народа" - 43,17% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,02% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,11% (23), "Голос" - 5,83% (17)

Эта технология повлияла на результаты выборов в 7 одномандатных округах. В одномандатных избирательных округах №37, 64, 78, 119, 146, 198, 210 ее последствия требуют внимательного изучения и оценки со стороны правоохранительных органов, считают в "ОПОРЕ".

Национальная полиция Украины возбудила 34 дела о незаконном использовании брендов партий по статье 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование свободному осуществлению гражданами своего избирательного права).

Читайте на Цензор.НЕТ: В пяти избирательных округах может состояться повторный пересчет голосов на выборах в ВР, - Айвазовская

Источник: https://censor.net.ua/n3139697
 
   
 Топ комментарии
 
Знакомьтесь, Александр Ковалев. Депутат новой ВР. Прошел по 51 округу с центром в прифронтовом Зайцево. Участник пророссийских митингов в 2014м, любитель совка и ярый украинофоб. Хорошо, что в Раду прошел такой опытный человек, а не какая-то зеленая тамада или свадебный фотограф.
(C)
@ltpzdc
🤔
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это еще раз доказывает что избиратели Зеленского забитые и неграмотные идиоты...
Голосовали не за человека или его программу а за зеленый цвет... Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6998
Жалею что не поймал волну....
Нужно было занять немного денег +добавить свои - одеть зеленую рубашку, повесить зеленый билборд и вуаля.....- я в ВР стригу капусту с малороссов..
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Там вся Слуга Народа клоны
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это клоны от клонов за жыття те клон от Оппа..а те клонировались от Прыгов а те от ..короче слава КПСС Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1517
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это еще раз доказывает что избиратели Зеленского забитые и неграмотные идиоты...
Голосовали не за человека или его программу а за зеленый цвет... Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6998
Жалею что не поймал волну....
Нужно было занять немного денег +добавить свои - одеть зеленую рубашку, повесить зеленый билборд и вуаля.....- я в ВР стригу капусту с малороссов..
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они просто дальтоники... не отличают красный от зеленого... Голосовали-то за красный, а получилось за зеленый Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 100
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Бедный Пеця, так старался - а у Слуги Народа не просто победа на выборах, а монобольшинство.
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Знакомьтесь, Александр Ковалев. Депутат новой ВР. Прошел по 51 округу с центром в прифронтовом Зайцево. Участник пророссийских митингов в 2014м, любитель совка и ярый украинофоб. Хорошо, что в Раду прошел такой опытный человек, а не какая-то зеленая тамада или свадебный фотограф.
(C)
@ltpzdc
🤔
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как мы теперь жить то будем. То ли дело в предыдушей раде : добкин , балога, ляшко , кивалов, хомутынник, колесников, пашинский , танька черновол. и ДР.
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если ты в раде, то будешь жить хорошо Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3529
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Бедные украинцы с властью Слуги. А за Петю не переживай, он в порядке.
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большевики! Где-то я уже это слышал... Ааа... Аврора, 1917.. такие дубы необразованные Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4491
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радше на них контрольного компромайзеру не знайшлося - бо колаборантство ж для зєбільні не компрмат
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Всё будет хорошо, я только не знаю что будет с той коррупцией,может депутаты смогут Указом название коррупция поменять на какое нибудь советское слово? Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1182
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В любом случае абсолютное большинство в ВР у Слуги Народа, остальные - массовка.
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BREAKING! СБУ задержала танкер NEYMA, который сбил Зеленского в предвыборном ролике!
(С)
@mudzhyri
😄
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"клонов" на "карандашь" и допросить с "пристрастием" - кто деньги давал за "участие"!!!!!
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почти стих у тебя получился... Но благозвучнее будет так: "клонов" допросить с "пристрастием" - кто деньги давал аз "участие"
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чия б корова мичала...твоє зєлєбєніне лайно виїхало на парашинських серіалах та на дебілах, які в це кіно повірили...власник 8 квартир, елітної нерухомості в Криму, оффшорних мільонних рахунків, майже "лярдної" вілли в Італії, декількох елітних авто замість вєліка...Прокрутив лохотрон майстено, дякувати Бєні! а лохторат радіє..."свого" обрали...тьху...то ми всі мільонери?
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Вот яркий пример.
Пришло мне в почтовый ящик. Фоткал на руле авто
Кищук не имеет никакого отношения к ЗЕ, но...
Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 269
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Володимир Саркісян
2 ч. ·

Я от тут подумав, що нинішній парлямент - просто купа семенченків. Вони іжратимуть креветки, втрачатимуть зуби і наїдатимуть брюха. Ну якщо глистів виведуть, звісно.
Які закони? Які голосування? Максимум - заблювати ковра у коридорах київських готелів. Вєрховний совєт УССР - ані вихлопу, ані шкоди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА
 
 
 
 
 
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