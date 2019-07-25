 Низкое качество бронежилетов и невыдача гражданства добровольцам, - ветеран "Никита родом из Петербурга", прыгнувший на машину Порошенко, объяснил свои действия. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном в Фейсбуке.
Как пишет "Украинская правда" имя этого человека Никита Макеев, он родом из России и у него был паспорт РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский дал ветерану "Азова" украинское гражданство.
"...При нападі на автівку п'ятого президента України, що сталося вперше за усю новітню історію держави, охоронець Петра Олексійовича отримав хімічний опік ока. А ви, мабуть думали, що "патріоти" білецького готуються протистояти російському реваншу - Портнову, люстрованому чиновнику Януковича Богдану, Медведчуку та іншім? Ні, мабуть, страшно їм. А ось напасти на людину,яка відстояла незалежність України та підняла армію з руїн, у тому числі Азов - це вони можуть. може тому, що хтось гарантував їм безпеку?? І навіть не тільки безпеку зі сторони поліції, а ще матеріальний стимул? Чи то були якісь зобов'язання при отриманні громадянства, що взяв на себе Нікіта Макєєв 18 липня 2019 року? Макєєв розповідав про себе, що приїхав в Україну у 2014 та вступив у "Азов", щоб боротися с російськими окупантами. Яким він був воїном та про психічний стан його - невідомо. І ось "внезапна" він отримує громадянство від Зеленського за місяць до нападу. З цілою купою нікому невідомих особистостей. Думайте самі про такий "дивний збіг". Де ми ще побачимо цих "героїв" - не ясно. Але те, що не на акціях проти Портнова - це точно."