 Невыдача гражданства добровольцам, - ветеран "Никита родом из Петербурга", прыгнувший на машину Порошенко, объяснил свои действия. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном в Фейсбуке.
Как пишет "Украинская правда" имя этого человека Никита Макеев, он родом из России и у него был паспорт РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский дал ветерану "Азова" украинское гражданство.
И, после этого комментария, ты считаешь себя "нормальным"?...
Из недавних
06.02.19 12:3406.02.19 12:34 "Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!", - украинские воины подбили из ПТРК "Стугна-П" вражескую бронемашину на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
https://censor.net.ua/video_news/3110167/gorit_shos_pohoje_na_tanka_svorachum_udochki_ukrainskie_voiny_podbili_iz_ptrk_stugnap_vrajeskuyu_bronemashinu
"...При нападі на автівку п'ятого президента України, що сталося вперше за усю новітню історію держави, охоронець Петра Олексійовича отримав хімічний опік ока. А ви, мабуть думали, що "патріоти" білецького готуються протистояти російському реваншу - Портнову, люстрованому чиновнику Януковича Богдану, Медведчуку та іншім? Ні, мабуть, страшно їм. А ось напасти на людину,яка відстояла незалежність України та підняла армію з руїн, у тому числі Азов - це вони можуть. може тому, що хтось гарантував їм безпеку?? І навіть не тільки безпеку зі сторони поліції, а ще матеріальний стимул? Чи то були якісь зобов'язання при отриманні громадянства, що взяв на себе Нікіта Макєєв 18 липня 2019 року? Макєєв розповідав про себе, що приїхав в Україну у 2014 та вступив у "Азов", щоб боротися с російськими окупантами. Яким він був воїном та про психічний стан його - невідомо. І ось "внезапна" він отримує громадянство від Зеленського за місяць до нападу. З цілою купою нікому невідомих особистостей. Думайте самі про такий "дивний збіг". Де ми ще побачимо цих "героїв" - не ясно. Але те, що не на акціях проти Портнова - це точно."
прыгнул он не на преза, а на мародера
в путинских орков он стрелял, возможно и убивал
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!!!!!!!!! Вівторок, 15 грудня 2015, 12:09 !!!!!!!!!!!!
ВІКТОР БОБИРЕНКОвіктор бобиренко
Бюро аналізу політики, громадське партнерство "За прозорі місцеві бюджети"
Справедливість - поняття відносне. Як буде по справедливості - порівну, чи по-чесному?
Держава має бути егоїстом. У хорошому розумінні слова. Держава Україна від 2000-х років ввела спрощену систему оподаткування. Таким чином вона декларувала свою підтримку малого бізнесу. І впроваджувала цю політику, закріпивши її у Податковому кодексі.
Це було нерівноправно по відношенню до великого і середнього бізнесу? Може й так. Але на те і держава. Свідома і послідовна підтримка певної категорії підприємливих людей.
Спрощена система дозволила вивести малий бізнес із тіні. Ба, він ще й податки платив. Ще й які. Наприклад я плачу податок в міську казну більше, ніж міський голова.
Поступово почав складатися середній клас. З людей самозайнятих, які ще й створювали додаткові робочі місця. Людей, від держави незалежних. Ну, хоча б тому, що віддавши невеликий відсоток з обігових безготівкових коштів, підприємець спав спокійно.
Ця активна частина населення була на вістрі Майдану 2004 року і Майдану 2013-2014 років. Тому що не бюджетники. Під прапори не поставиш. З роботи не звільниш.
Так було за Кучми, за Ющенка. Так було навіть і за Януковича.
Розуміючи, ну не він, звичайно, але ж і там хтось був з головою, що є кілька мільйонний прошарок населення, на який адмінресурс не розповсюджується.
Навіть злочинний уряд не посягнув на привілеї малого бізнесу.
І ось, революційний уряд, який став до влади на крові, у тому числі, представників малого бізнесу, які дружно скидалися грошима, весело звозили шини і викашлювали легені від беркутівського газу…, цей революційний уряд одним махом підіймає єдиний податок малому бізнесу у 5 (!) разів. Від 4-х до 20%. Як казали раніше: без оголошення війни.
І це - своєму базовому електорату. Бабусі Юліни чи за Ляшка. А тут - свої. Ті, хто зробили Порошенка президентом у першому турі. Бий своїх, щоб чужі боялися.
Звичайно, у апологетів рішення "усі платять однаково" є свої аргументи. Ну логічно ж, щоб усі платили порівну? І я, і Ахметов, і Фірташ. Логічно.
А ще - що єдинщики - це канал переведення безналу в нал. Але ця схема знімається просто. З 20 мільйонів гривень обігових коштів зробіть мільйон чи два. Схеми закриються. Або доведеться спрощенцями робити не лише близьких, а і далеких родичів. І за них платити соціальний внесок у пенсійний фонд.
Інший аргумент. Потрібно зменшувати соціальне навантаження на великий і середній бізнес, щоб він був конкурентоздатний на світових ринках? А хто спорить? Потрібно. Замість 37,8% нарахувань - 20%. Правильно? Правильно.
Але вийшло так. Власник "Рошену" буде платити податків майже у двічі менше, а підприємець на третій групі оподаткування - у п'ять разів більше. Щоб у Ахметова бізнес став конкурентоздатним - хай заплатить дядя.
І ось - урядова пропозиція змін до Податкового кодексу. Шикарне рішення.
Рейтингові Яценюка падати вже нікуди. Значить - наступним - обвалиться рейтинг Порошенка.
Тим більше, що популістськи налаштовані "Батьківщина" і Партія Ляшка, а може і "Самопоміч", за цей варіант Податкового кодексу не проголосують. Побояться електоральних втрат.
А значить доведеться підтягувати колишніх регіоналів, читай: олігархів. Вони голоси за оптимізацію своїх видатків дадуть "на ура".
Матимемо формат ситуативної коаліції. Ой, що буде?! Я уже передчуваю, що буде у мережі. Покращення життя олігархічних працедавців за рахунок… кого?
А тут, як на зло, - атака уряду і президента у форматі стьобу. Стьоб - найефективніша зброя. Це я про "95-й квартал" і їх проекти (читаємо - Коломойського). Особливо класно у народ зайшов серіал "Слуга народу".
Зрозуміло, що серіал є тестом на розуміння принципів функціонування держави. Ну не може президент отримувати менше вчителя. Але Зеленський каже, що це правильно. І класика жанру - піпл хаває.
Не може держава гарантувати ваші банківські ризики, іпотеки чи ще щось. Але безжурно і талановито Зеленський стверджує - можна.
Закручується новий виток спіралі патерналізму. На наших очах.
Знайомий професор (!) говорить мені - от нам би такого президента. Щоб не в кіно, а в житті. Я в шоці. Якщо так думає професор, то що думає прибиральниця на його кафедрі?
То що тепер? Відіграє Володимир Зеленський три сезони "Слуги народу". Створить партію. Скаже, що тепер буде як у кіно. Покажуть з десяток нових облич, бо старі вже у Шустера примелькалися. Буде нова картинка.
Тексти вже заучені в серіалі, придумувати нічого не треба. Сценаристів серіалу - у креативний департамент штабу. Грошей у Коломойського на "нашу відповідь Чемберлену" - є.
А тут іще і справа честі поквитатися. І маємо нового президента.
Мудрий дідусь Ленін говорив: "з усіх мистецтв для нас найважливішим є кіно". Правда, Петре Олексійовичу?
Віктор Бобиренко, Бюро аналізу політики, Суми, спеціально для УП
(С) ДумскаяНет