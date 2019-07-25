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Все про:гражданство (996) Порошенко (17694) добровольцы (619) Азов (218)

 Невыдача гражданства добровольцам, - ветеран "Никита родом из Петербурга", прыгнувший на машину Порошенко, объяснил свои действия. ВИДЕО

В сети появилось видео, в котором человек, прыгнувший на автомобиль Порошенко, объяснил мотивацию своего поступка. Молодой мужчина, которого зовут Никита, позывной Одиссей, заявил, что он родом из РФ, воевал на Донбассе за Украину. Главными претензиями, которые он озвучил было то, что при Порошенко ВСУ использует ненадежные бронежилеты и то, что добровольцы-иностранцы не получают украинское гражданство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном в Фейсбуке. 

Как пишет "Украинская правда" имя этого человека Никита Макеев, он родом из России и у него был паспорт РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский дал ветерану "Азова" украинское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3139695
 
   
 Топ комментарии
 
Азов, русский. Этим всё сказано. Напомню всем, что Азов это Белецкий. Он связан с Аваковым. И финансировался Коломойским.
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а чего ж этот чмошник Никита (Одисей) не прыгал на капот "Рендж Ровера" Ефремова?!
а потому что оплата была только за Пороха.. Такие они, поЦриоты из Рашки, засланные к нам..
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А про бронижилеты он из Г+Г узнал, да?
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"Серанул"?... "Попустило"? С "облегчением"...
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Русичу понравилось, как Зеля на рояле играл.
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Вроде как для любого нормального человека, кроме свиноваты, из статьи ясно. Зеленский бойцу за Украину гражданство дал, а Мародер не удосужился. Так чего ему на Зеленского нападать?
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Нормальные люди понимают - человек может дать только то, что способен дать... Порошенко, СЕЙЧАС, может дать гражданство? нет... Полномочия закончились... Порошенко может сейчас изменить параметры ТТХ бронежилетов, выпускаемых по заказу МО Украины? Нет - полномочия закончились... (А, может, и раньше не мог - ТТХ утверждает не он, а комиссия МО, и КАбмин...). Но ненормальные, почему-то, уверены в обратном...Теперь вопрос - для чего был организован этот "цирк"?... Это всё равно, что потребовать от оператора мобильной связи, сдавшего смену, и сидящего в кинотеатре, за просмотром боевика, соединить с абонентом...
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Этому бойцу уже не нужно гражданство, его Зеленский дал, он просто выразил свое отношение к негодяю.
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А почему Макеев не "выражал своего отношения к негодяю", пока Порошенко был президентом? Пять лет ждал!...
И, после этого комментария, ты считаешь себя "нормальным"?...
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Никита Макеев, тебе кто то обещал гражданство за помощь? Билецкий пообещал? За бронежилеты, уже второй месяц, как надо прыгать на капот велосипеда Зеленского.
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соєвому Хряку скоро жодна охорона не допоможе - це лише початок !
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На свиную мародерскую харю непосредственно надо было прыгнуть.
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На кого расчитан этот цирк? Россиянин , родственники которого живут в России спокойно воюет на стороне Украины, убивает идиотов с российским гражданством, а мы должны его считать патриотом? Обычный диверсант которого забросили в тыл врага. В Азове 80% таких диверсантов и провокаторов Кремля.
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Может пойдёшь в паРашу и скажешь лишнехромосомным, что они - подонки?
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Зачем в парРашу? Это можно сказать тебе здесь- ты подонок!
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А на медведчука слабо прыгнуть? Или денег не заплатили за это????
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- а заразом так можна і перевірити їх якість !
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Какие твои проблемы это решит? Твои проблемы начались когда ты из мамы, в туалете на кафель выпал...
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а чего раньше не прыгал? Тренировался у Бубки, наверное
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А что же этот чмошник под ником "Шрек Баблокат" (одним из ников) не защищает страну в окопах, а днями напролёт месяц за месяцем, год за годом срёт в комментариях на цензоре, облизывая одного шоколадного олигарха?
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так воно з РФії працює , як і решта соєвих ботів !
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Никита Макеев, у Пэтра нет титушек, это государственная охрана, которая должна была тебя пристрелить.
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типичное отношение фронтовика к барыге
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Ти фронтовик? Чи може знаєш хоч одного?
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І шо мовлять? "Барига війну влаштував...", чи не сидів з ними в окопах?
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хочеш - познайомлю? скажеш їм в лице, що порошенко підняв армію
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Даже дебил увидит - чем сейчас ВСУ крошат орков по сравнению с 2014 годом, только зебилы этого не видят...
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20 марта 2015 года генеральный директор ГК «Укроборонпром» Р. А. Романов сообщил, что ГК «Укроборонпром» начал массовый выпуск ПТРК «Стугна-П»[10].

Из недавних
06.02.19 12:3406.02.19 12:34 "Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!", - украинские воины подбили из ПТРК "Стугна-П" вражескую бронемашину на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
https://censor.net.ua/video_news/3110167/gorit_shos_pohoje_na_tanka_svorachum_udochki_ukrainskie_voiny_podbili_iz_ptrk_stugnap_vrajeskuyu_bronemashinu
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З ким я сидів в окопах, я розберусь без твоєї допомоги...
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Ты стоял в очереди сразу за Зелемойским?
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Коля, а где на вашей вашингтонщине Ilovaysk?
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А с нанимателя они не хотят спросить, и со своим "комбатов" с чемоданами долларов за "операцию". Кто вообще должен отвечать за частную армию, НЕ подчиняющуюся штабу?
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Кацап.Ну хто б сумнівався ! Ще й з кодла тітуханів Бєліцкого !
"...При нападі на автівку п'ятого президента України, що сталося вперше за усю новітню історію держави, охоронець Петра Олексійовича отримав хімічний опік ока. А ви, мабуть думали, що "патріоти" білецького готуються протистояти російському реваншу - Портнову, люстрованому чиновнику Януковича Богдану, Медведчуку та іншім? Ні, мабуть, страшно їм. А ось напасти на людину,яка відстояла незалежність України та підняла армію з руїн, у тому числі Азов - це вони можуть. може тому, що хтось гарантував їм безпеку?? І навіть не тільки безпеку зі сторони поліції, а ще матеріальний стимул? Чи то були якісь зобов'язання при отриманні громадянства, що взяв на себе Нікіта Макєєв 18 липня 2019 року? Макєєв розповідав про себе, що приїхав в Україну у 2014 та вступив у "Азов", щоб боротися с російськими окупантами. Яким він був воїном та про психічний стан його - невідомо. І ось "внезапна" він отримує громадянство від Зеленського за місяць до нападу. З цілою купою нікому невідомих особистостей. Думайте самі про такий "дивний збіг". Де ми ще побачимо цих "героїв" - не ясно. Але те, що не на акціях проти Портнова - це точно."
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Те що хотів,-сказав.Вся організація Бєліцкого,оте нацлайно-в кращому випадку легалізовані найманці-тітушки,яких кришує Аваков.Але аномальна кількість кацапських націоналістів в організації і батальоні-вказують на слід фсб.
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білецький кацап. Йому треба не Україна, а рашка но без куйла. Білецький імперець, але з нахилом що домінуюча нація повинна бути малороска ну тобто такі як він. Якби в москві сказали, що давайте ми столицю перенесемо у Київ і об'єднаємось, то білецький мочив би всіх хто проти цього.
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в той час, коли Акела промахнувся зайди в наших джунглях намагаються скористатися правами вільної стаї. Ганьба
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Кацапская сущность проявилась. Ему гражданство дали, а он на преза прыгает. А на путена почему не прыгал? Як кажуть - Пусти свыню на стол, а вона и ноги на стол.
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гражданство дал Зеленский, барыга же ненавидел тех, кто воевал против кацапов.
прыгнул он не на преза, а на мародера
в путинских орков он стрелял, возможно и убивал
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Тобто цей азовець політично мотивований новою владою. Нема питань, бо зрозуміла його мета при здійснені нападу.
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Никита Макеев идёт побродить.Бо то,що он жив,доказывает надёжность бронижилета Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - чоловік, який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії - Цензор.НЕТ 8040
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Не треба розтринькувати громадянство. Можна давати і поновлювати дозвіл на проживання і працевлаштування.
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что-то у меня такое чувство, что это чучело пересказывает заранее написанный текст
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Как же тут в этих комментах в который раз проявляется вся свинская сущность свиноваты. Для них человек, который воевал за Украину, но недоволен их кумиром, уже и отребье, и покидьок...
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свиновата не може розглядатися , як людські істоти - це лише слухняні механізми провладної пропаганди ! ... от і все
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Все понаехавшие из Русни нацики еще вчера с Мильчаковым ручкались и подписывали бумаги о сотрудничестве с центром Э. Так что доверия им ноль. Все националисты в РФ либо сотрудничают с органами, либо сидят или лежат в могиле.
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в сраку цих москалів. Я їм не довіряю і ніяких громадянств їм не давати. Вид на проживання і на цьому хватить. Ніяка людина не поїде воювати в чужу країну за чужу землю. Вона туди може поїхати тільки заробляти бабло, або набиратись досвіду як краще мочити щоб потім це використовувати як професію. Бабла в нас нема, тому висновок 2-и варіант. Вони такі самі імперці як і ті шо в рашці, тільки вибрали нашу сторону, щоб побудувати тут рашку, но без куйла.
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Ocь як Беніне Г+Г перетоврює мізки на лайно а людину в бид.о..
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Твой ответ говорит сам за себя-,,эксперт диванные,,- все знает, и другого мнения не существует! А последняя твоя фраза повеселила меня- нанюхался значит, чтоб такое писать. А что не то сказал Никита? Прав на все 100. И многое не сказал! Мы, украинцы, молчим. А он, приехавший с Московии, нам, украинцам, показывает как нужно бороться за свои права. А ты фигню несёшь, типа москаль и либерал. Ты хоть истинное значение этих слов знаешь? А, извини, эксперты знают все...
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хай ****** в свій пітєр. І показує як боротись. Борцуни хренові.
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завтра будет плохая погода,выдвигайся скакать по машинах тут тоже виноват Порошенко,феерический *******
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Браво герою! надіюсь наступними будуть машини таких як медведчук, бойко.чи може вистачить мужності погуторити з ватніком дубинським. ...хоча знаючи бійців білецького- так непогані воїни, але і безктоштовно не працюють. хайп, визги, звинувачення- це все фішечки лише однієї політсили. і тому тут відмазатися брониками не вийде. не здивуюся продовженню ціього фільму, коли цьому ветерану хтось пику начистить...ото хайпу буде)))
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москаль з пітєрбугра. Відїбіться від нас, заїбали вже вкрай. ******** в свої пітєри, краснодари, сибір. І не розказуйте нам як нам жити і заберіть клована з собою.
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Чому за Свинарчуків не взявся? Менше заплатять?
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Чому наступним президентом стане Зеленський

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!!!!!!!!! Вівторок, 15 грудня 2015, 12:09 !!!!!!!!!!!!
Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії - Цензор.НЕТ 2431ВІКТОР БОБИРЕНКОвіктор бобиренко

Бюро аналізу політики, громадське партнерство "За прозорі місцеві бюджети"
Справедливість - поняття відносне. Як буде по справедливості - порівну, чи по-чесному?
Держава має бути егоїстом. У хорошому розумінні слова. Держава Україна від 2000-х років ввела спрощену систему оподаткування. Таким чином вона декларувала свою підтримку малого бізнесу. І впроваджувала цю політику, закріпивши її у Податковому кодексі.
Це було нерівноправно по відношенню до великого і середнього бізнесу? Може й так. Але на те і держава. Свідома і послідовна підтримка певної категорії підприємливих людей.
Спрощена система дозволила вивести малий бізнес із тіні. Ба, він ще й податки платив. Ще й які. Наприклад я плачу податок в міську казну більше, ніж міський голова.
Поступово почав складатися середній клас. З людей самозайнятих, які ще й створювали додаткові робочі місця. Людей, від держави незалежних. Ну, хоча б тому, що віддавши невеликий відсоток з обігових безготівкових коштів, підприємець спав спокійно.
Ця активна частина населення була на вістрі Майдану 2004 року і Майдану 2013-2014 років. Тому що не бюджетники. Під прапори не поставиш. З роботи не звільниш.
Так було за Кучми, за Ющенка. Так було навіть і за Януковича.
Розуміючи, ну не він, звичайно, але ж і там хтось був з головою, що є кілька мільйонний прошарок населення, на який адмінресурс не розповсюджується.
Навіть злочинний уряд не посягнув на привілеї малого бізнесу.
І ось, революційний уряд, який став до влади на крові, у тому числі, представників малого бізнесу, які дружно скидалися грошима, весело звозили шини і викашлювали легені від беркутівського газу…, цей революційний уряд одним махом підіймає єдиний податок малому бізнесу у 5 (!) разів. Від 4-х до 20%. Як казали раніше: без оголошення війни.
І це - своєму базовому електорату. Бабусі Юліни чи за Ляшка. А тут - свої. Ті, хто зробили Порошенка президентом у першому турі. Бий своїх, щоб чужі боялися.
Звичайно, у апологетів рішення "усі платять однаково" є свої аргументи. Ну логічно ж, щоб усі платили порівну? І я, і Ахметов, і Фірташ. Логічно.
А ще - що єдинщики - це канал переведення безналу в нал. Але ця схема знімається просто. З 20 мільйонів гривень обігових коштів зробіть мільйон чи два. Схеми закриються. Або доведеться спрощенцями робити не лише близьких, а і далеких родичів. І за них платити соціальний внесок у пенсійний фонд.
Інший аргумент. Потрібно зменшувати соціальне навантаження на великий і середній бізнес, щоб він був конкурентоздатний на світових ринках? А хто спорить? Потрібно. Замість 37,8% нарахувань - 20%. Правильно? Правильно.
Але вийшло так. Власник "Рошену" буде платити податків майже у двічі менше, а підприємець на третій групі оподаткування - у п'ять разів більше. Щоб у Ахметова бізнес став конкурентоздатним - хай заплатить дядя.
І ось - урядова пропозиція змін до Податкового кодексу. Шикарне рішення.
Рейтингові Яценюка падати вже нікуди. Значить - наступним - обвалиться рейтинг Порошенка.
Тим більше, що популістськи налаштовані "Батьківщина" і Партія Ляшка, а може і "Самопоміч", за цей варіант Податкового кодексу не проголосують. Побояться електоральних втрат.
А значить доведеться підтягувати колишніх регіоналів, читай: олігархів. Вони голоси за оптимізацію своїх видатків дадуть "на ура".
Матимемо формат ситуативної коаліції. Ой, що буде?! Я уже передчуваю, що буде у мережі. Покращення життя олігархічних працедавців за рахунок… кого?
А тут, як на зло, - атака уряду і президента у форматі стьобу. Стьоб - найефективніша зброя. Це я про "95-й квартал" і їх проекти (читаємо - Коломойського). Особливо класно у народ зайшов серіал "Слуга народу".
Зрозуміло, що серіал є тестом на розуміння принципів функціонування держави. Ну не може президент отримувати менше вчителя. Але Зеленський каже, що це правильно. І класика жанру - піпл хаває.
Не може держава гарантувати ваші банківські ризики, іпотеки чи ще щось. Але безжурно і талановито Зеленський стверджує - можна.
Закручується новий виток спіралі патерналізму. На наших очах.
Знайомий професор (!) говорить мені - от нам би такого президента. Щоб не в кіно, а в житті. Я в шоці. Якщо так думає професор, то що думає прибиральниця на його кафедрі?
То що тепер? Відіграє Володимир Зеленський три сезони "Слуги народу". Створить партію. Скаже, що тепер буде як у кіно. Покажуть з десяток нових облич, бо старі вже у Шустера примелькалися. Буде нова картинка.
Тексти вже заучені в серіалі, придумувати нічого не треба. Сценаристів серіалу - у креативний департамент штабу. Грошей у Коломойського на "нашу відповідь Чемберлену" - є.
А тут іще і справа честі поквитатися. І маємо нового президента.
Мудрий дідусь Ленін говорив: "з усіх мистецтв для нас найважливішим є кіно". Правда, Петре Олексійовичу?
Віктор Бобиренко, Бюро аналізу політики, Суми, спеціально для УП
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А откуда брать деньги на отражение агрессии паРаши и восстановление экономики, разрушенной агрессией паРаши? Из налогов или из шахт доставать?
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Яку відповідальність понесе труба, за розповсюдження брехні про низьку якість бронежилетів? І хто подає на підпис президенту документи про громадянство? Наср.ли хлопцю в голову, маніпулюють гниди. Маємо результат.
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Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії - Цензор.НЕТ 444мокша,прыгающий на украинского президента-ничего удивительного,они его его генетически ненавидят...лишнехромосомцы Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії - Цензор.НЕТ 444
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Іди дурню ще поскачи, доки ми з танкером розберемося, тепер всі свої зашквари так прикривати будуть.
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Такую личную неприязнь он испытал к потерпевшему, что кушать не мог. все ждал где бы на него прыгнуть.
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что же он сделает с Ефремовым, Медвечуком и Шуфричем ... - дайте ему лопату
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Мало скакати на капот машини, треба було підійти і плюнути в морду Петі за таке паскудство. Чим більше чую про Порошенка, тим більше огиди він викликає.
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Завтра, 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз посетит Одессу. Как стало известно «Думской», в 10:40 он прибывает на самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ. Надо сказать, что сегодня днем в нашем аэропорту приземлился литерный рейс президентского авиаотряда. Пассажирами VIP'овского Ан-148 была охрана и обслуга «первого лица». Интересно, что первая леди Елена Зеленская тоже находится в Одессе. По свидетельству очевидцев, сегодня она отдыхала на пляже «Табу». Для простых смертных левое крыло пляжа было закрыто, а охрана состояла из нескольких кордонов полиции и спецслужб. Ради безопасности супруги президента дно на пляже проверяли водолазы. Простые отдыхающие отделались легким испугом. О программе визита главы государства ничего не известно.
(С) ДумскаяНет
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Тупо маньячело, которое не за Украину воевать пошло, а чтобы безнаказанно кого то мочить -пусть даже своих
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНевыдача гражданства добровольцам, - ветеран "Никита родом из Петербурга", прыгнувший на машину Порошенко, объяснил свои действия. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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