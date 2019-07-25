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 Политика Украины
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Все про:Евросоюз (12544) Климкин (2267)

 Следующие 3-5 лет будут определяющими для вступления Украины в ЕС, - Климкин

Интеграция Украины в Евросоюз в лучшем случае продлится не менее 14-15 лет и зависит от успеха интеграции балканских стран, убежден министр иностранных дел Павел Климкин.

Об этом Климкин сказал во время публичного обсуждения в Veteran Hub, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас есть много политиков, которые считают, что здесь почти все решено. Я считаю, что мы не должны лгать ни себе, ни тем, для кого этот вопрос реально очень принципиальным. Я считаю, что у нас есть шанс интегрироваться в Европейский Союз", - подчеркнул Климкин.

При этом глава МИД выразил мнение, что "интеграция в ЕС в лучшем случае продлится для нас условно лет 14-15, может, больше".

"Если процесс интеграции Балкан закончится хорошо за несколько лет, одновременно может быть принято решение о нашей европейской перспективе, на это есть реальный шанс, и затем начнутся переговоры о вступлении", - заявил Климкин.

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Как сказал глава МИД, Украина прежде всего должна "хорошо поработать над Соглашением об ассоциации", поскольку сейчас определенные дела в этой связи получаются хорошо, а другие "совсем плохо".

Также он отметил, что, поскольку Украина построена по принципу "бизнес-олигархических кланов" и возникают вопросы к реальному функционированию верховенства права, ей еще придется пройти долгий путь. "После того, как начнутся переговоры о вступлении, я думаю, что это будет длиться 7, 8, 10 лет", - подчеркнул он.

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Кроме того, министр рассказал о мнении европейских друзей Украины, поддерживающих евроинтеграцию. "Если мы все поработаем, реально мы все, я здесь абсолютно не шучу... у нас такой шанс есть, но есть шанс, что мы никогда не успеем в последний вагон, поскольку ЕС тоже становится все сложнее, все евроскептичнее к расширению. Поэтому от того, как мы будем двигаться следующие 3-5 лет, может зависеть, попадем ли мы туда вообще, или нет. Я абсолютно серьезно говорю", - подчеркнул Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3139694
 
 
 Топ комментарии
 
Я так зрозумів слова клімкіна , що попередні п'ять років - було бездарно просрано ..
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Не будет тотальной коррупции- будет нам и нато и ес.
Но это не про климкинда история
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вот,вот. следующих 15 лет твой патрон будет кукарекать в месте с кумом возле параши.
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вот,вот. следующих 15 лет твой патрон будет кукарекать в месте с кумом возле параши.
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Кацапьё сраное, ну не будет Украина в вашем тайожном сайузе,узбагойтесь,просрали вы всё
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що там ваш малорос уже строит малоросию а хохлі? или как там вас малорос назівает?
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Не будет никакого ес, Малороссия будущее зебилов
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Таежный Союз наше фсе....
Нужно устроить референдум..., а до этого на плюсах прокрутить какой нибудь сериальчик про один простой нарот , общие ценности ...., и то что это порошенко и пиндосы нас рассорили...
75% проголосуют За...
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Ваше фсе? Можливо! Коли в гордиє домбасіти?
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А можно узнать кого вы считаете "зебилами" ? 92% которые не голосовали за Пороха?
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43% которые голосовали за бениного клоуна-малороса
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То есть 20% которые голосовали за опзж итд нормальные люди?
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Все кацап иди поцелуй портрет ***** и на бутылку перед сном, скучный ты...
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Так вы можете сказать конкретно сколько у нас процентов не "зебилов" ? Только 8% которые за Пороха , или есть ещё кто-то ?
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Правильно , все 92% которые против Пороха оттуда Следующие 3-5 лет будут определяющими для вступления Украины в ЕС, - Климкин - Цензор.НЕТ 9429
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Я так зрозумів слова клімкіна , що попередні п'ять років - було бездарно просрано ..
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Там как у Чебурашки: строили мы строили, и наконец построили. А теперь говорят дескать малость недостроилия надо ещё немного.
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Всё верно понял как истинный ЗЕбил бывший жюлькобот переобувшийся. Благодаря предыдущим 5 годам Украина и идёт в ЕС. А вот почему ты ЗЕбил помалкиваешь что твоя банда ЗЕсепаров хочет рихвирендум за дружбу с Расиюшкой проводить это вопрос открытый. Или тебе ЗЕбилу Богданчик начальник твоего клоуна уже не авторитет??
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Для тех, у кого проблемы с пониманием. Это значит, что в предыдущие 5 лет сделано много (ассоциация, безвиз, единый энергорынок и пр.), но это только начало. Еще больше надо сделать... если конечно клоун и его балаган не решат вернуться в Таёжный Союз.
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Да иди ты уже. Твоих идиотских высказываний мы уж как то за 5 лет наслушались....
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Высказываний твоего ***** тоже,Климкин,может быть единственный человек на своём месте
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Я специально посмотрел его интервью самому крутом у тележурналисту Германии. То,что он там бекал, говорило о его полной пофнепригодности. Идиот одним словом. Я как то характеризуется политика все таки и хожу из его профессиональных качеств. Нельзя дипломату в течение полутора часов начинать ответы со слов Нет или Вы не так поняли... Это не прикормленные журналисты, это профессионалы, которые прежде чем задать вопрос все таки вникать в тему.
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Да ты хоть в бутылку заглядывай, твой конь престарелый,просто образчик хамства и бескультурности
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Не будет тотальной коррупции- будет нам и нато и ес.
Но это не про климкинда история
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Да уж!Каломой💩и 🐒🤡вас, 🤢ЗЕбобиков всю жизнь мечтали осчастливить ,держите карман шире 😂
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фиг там...ккаркаррупция есть везде...тут все проще,будет страна и народ-будет кому вступать.а если не будет,то и не у кого спрашивать.
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73% малороссов манкрутов хотят рихвирендум за дружбу с Рациюшкой.
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Верховная ведьма планеты Земля живет в Украине. Я в шоке. Кто не в курсе, это такое сильное создание, что полный пипец. Уж она точно определит курс куда нужно двигаться. Благо людьми управлять она мастер.
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Ну откуда же ещё, видимо сегодня галаперидол не подвезли
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Україні відведено роль буферної зони - нас не візьмуть в ЄС, хіба шо тартарія піде під воду
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Хер тебе, а не зона,так и передай своему *****
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У ЗЕ вилла в Италии и бабло в кипрских офшорах. Он уже давно вступил в ЕС. А на остальных ему наплевать.
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Коли вже він поїде на "родіну" у Курськ,бухати з тестем,асвабадітєлєм Крима від Бандер?
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Внимание!!! Сегодня ватное животное избило воина АТО, за то что он сказал что воевал на Донбассе. Адрес сепарской мрази г. БЕРДИЧЕВ!!! *Сороченко Артур Валерьевич (Малыш), 23.02.1987 г.р. Сын учителя НВК № 10 Сороченко Аллы Антоновны и диретокра терит центра Бердичевского исполкома Сороченко Валерия Яковлевича!!имеющий квартиры Фрунзе,18/89Красная гора, 296/61*БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,3 А/ 26
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Дался ему этот ЕС.

Пусть берет пример с Турции, там живут люди не глупее Климкина, но в отличие от Украины там умеют отстаивать свои интересы и традиции, поэтому и живут лучше и войны у них нет.
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Турции хватает и НАТО, а ЕС это не главное.
Если Турция и будет в ЕС, то на своих условиях.
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История появления Турции в НАТО весьма специфическая. А с ЕС - решения проблемы Северного Кипра в ближайшее время не предвидится.
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А шо, ***** эрдогана в тайожный сайуз тащит?
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Ломать Украину и тащить насильно в ЕС тоже не вариант.
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если уже и суждено Донбассу стать "38 паралелью", то я хочу, что бы Украина стала Южной Кореей..
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Да без Пети всьо пропало)))Да порохня))
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Нужно срочно сокращать экспорт агропроодукции в ЕС, поскольку здесь у нас конкурентов в Европе нет, а США и Канада собираются это сделать. Пусть европеоиды прочувствуют ценность Украины, тем более, что пока существует возврат ПДВ народ Украины на этом только проигрывает и проигрывает миллиарды долларов в год.
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приоритетом должно быть НАТО, а не погрязшее в кацапофилии и левацком псевдолиберализме ЕС..
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У Зеленского заявили, что зарплат у учителей в $4000 не будет. Сказали, что будет максимум $500, но не сразу.
¯\_(ツ)_/¯
(C)
@ZeUkraine
🤔
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А вы вообще у 73% ЗЕбилов манкуртов малороссов спрашивали, они хотят в ЕС?? Бо ихня вся ЗЕсепар банда топит по полной за Рашку, а Богданчик начальник тупого клоуна уже запел про рихвирендум за дружбу с Рациюшкой. ЗЕбилам по духу Таёжный союз как никак, а ближе чем ЕС,
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Не будет ЕС , Борис уже уходит , а за ним и другие подтянутся . Лучше тестю . генералу КГБ советы давай .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледующие 3-5 лет будут определяющими для вступления Украины в ЕС, - Климкин
 
 
 
 
 
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