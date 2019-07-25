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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2293) СБУ (13654) Баканов Иван (41) Богдан Андрей (91) Слуга народа (169)

 "Много искушений", - на встречу Зеленского с избранными депутатами от "Слуги народа" глава СБУ Баканов принес папки с биографическими справками на нардепов

На встречу президента Владимира Зеленского с будущими народными депутатами от "Слуги народа", избранными на внеочередных парламентских выборах, пришел и.о. главы СБУ Иван Баканов и принес "на всякий случай" папки.

По словам гендиректора телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александра Ткаченко, включенного в избирательный список "Слуги народа" под №9, в папках – биографические справки о будущих членах фракции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Свобода".

"В папочках биографии кандидатов. Просто, искушений очень много", - пояснил будущий депутат Ткаченко.

го слова подтвердил и адвокат Александр Качура - №46 в списке "Слуги народа".

"Нас предупредили, что ответственность будет независимо от партийной принадлежности. Закон один для всех", - рассказал он журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко

По словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса (№17 в списке "Слуги народа"), Зеленский на встрече с будущими членами фракции указал им на необходимость быстрых реформ ради изменения страны "уже через год".

Встреча Зеленского с будущими членами пропрезидентской фракции состоялась Офисе президента. Она была назначена на 12:00, четверга, 25 июля, но ее участники начали собираться на Банковой за три часа до начала.

Кроме уже упомянутых возле ОП были замечены глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, Ирина Венендиктова (№3 в партийном списке), телеведущие Александр Скичко, выигравший выборы в округе №197 в Черкасской области, и Александр Дубинский, "взявший" мажоритарку в округе №94 на Киевщине, победитель выборов в столичном округе №212 Сергей Швец. На Банковую также приходили Дмитрий Налетов, мажоритарщик из 144-го округа на Полтавщине, и адвокат Сергей Кальченко (№24 в списке), который добился отмены запрета на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

По данным "Украинской правды", на встрече с будущими депутатами присутствовали также глава ОП Андрей Богдан, который сопровождает Зеленского почти всегда и везде, и первый помощник президента Сергей Шефир. Встреча была ознакомительной и длилась около часа. По словам собеседника издания, Зеленский заявил, что он при помощи фракции намерен "менять страну".

"Если у кого-то другая цель - можете сложить мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли", - процитировал он главу государства. Кроме того, президент призвал будущих депутатов "не идти ни на какие компромиссы" и "оставаться людьми".

Как сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", кадровые вопросы на встрече Зеленского с будущими парламентариями не обсуждались.

"Не обсуждали. На следующей неделе будут обсуждать", - сообщил журналистам Александр Ткаченко.

Эту информацию также подтвердил Даниил Гетманцев (№20 в списке "Слуги народа").

"Мы понимаем, сегодня этих (кадровых, - Ред.) решений нет. Их должны принять в течение ближайших недель", - пояснил он.

итайте на "Цензор.НЕТ": Нардепов от "Слуги народа" будут обучать по Гарвардскому курсу преподавания для взрослых, - Киевская школа экономики

Источник: https://censor.net.ua/n3139693
 
 
 Топ комментарии
 
папки треба було носити до виборів, а не після.... клоуни
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Будут доить порноактрису, а на говноплюсах про енотов рассказывать...
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Похоже что они специально набирали в депутыты самый разный сброд и отребье...что бы компромат было легко найти на них...и на поводке держать...
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До сих пор не нашли , но искали . Не волнуйся порохобот , - петя уже в аркане .
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... і "школку" очолює пані Качура, дружина адвоката - куратора Зє-Гриця-Ю на підвісі в мертвечука. Це її чоловік переоформив під ключ партію "рішучих змін" на "слугу урода", надав їй охвіс в оренду й фінансує, як-от раніше очолював солом'янський "укрвибор" імєні мертвечука
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а на Богдана у Зеленского и Баканова есть "папочка"?!..
они вообще догадываются чем занимался Богдан со своим приятелем Пукшиным?
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Эти папочки находятся в Кремле,ведь как то нужно кремлёвскому Фюреру реагировать,можете спросить у Януковоща. "Много искушений", - на встречу Зеленского с избранными депутатами от "Слуги народа" глава СБУ Баканов принес папки с биографическими справками на нардепов - Цензор.НЕТ 2775
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В Зе-банде кипиш и ПАНИКА!
вЯликую пАбеду на выборах уже растаскивают на ошметки:
Ахметов скупает мажоритарных депутатиков "Слуг Урода" оптом.
Зарплата 50000 в месяц.
Требуется не менее 70 тушек.
"Новые лица" радостно повизгивая толпой бегут в кассу.
Как бы уже к ПЕРВОМУ заседанию "новой" ВР они не лишились своего большинства.

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Всё это фигня. Свинопсины сообщают, что кононенко и грановский куда лучше. Настоящие специалисты!
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ЗЕ-банда в <B> ПАНИКЕ! </B>

Как я и предсказывал несколько месяцев назад, всех случайных депутатиков из "Слуги Нурода" просто начали СКУПАТЬ.
Ахметов предлагает до 50000 в месяц за переход в его фракцию мажоритарщиакам от "Слуги Нурода".
Зе-банда мечется и пытается любыми способами удержать свое "большинство" от расползания еще ДО первого заседания ВР.

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Зелёная шмара поднимает тариф на холодную воду на 15 процентов уряяяяяя🙋
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Чем дороже - тем лучше. Порохоботы подтвердят.
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Нет желания ответы от дерьма читать, фсе, денег не будет, дебилы..А вообще что я хотел сказать дебилам - ГАФ-ГАФ-ГАФ..В твитере ловите, есчли вы мазохисты...
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шо, от комментов КРЫША СЬЕХАЛА=))
пятерку вызвать?
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Интересно, а папочки очень толстые на кандидатов?
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Почав з залякування... Сцить сцикло, що розбігуться зє-дєПутани по великі гроші від Ахметки...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Много искушений", - на встречу Зеленского с избранными депутатами от "Слуги народа" глава СБУ Баканов принес папки с биографическими справками на нардепов
 
 
 
 
 
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