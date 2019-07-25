 "Много искушений", - на встречу Зеленского с избранными депутатами от "Слуги народа" глава СБУ Баканов принес папки с биографическими справками на нардепов

По словам гендиректора телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александра Ткаченко, включенного в избирательный список "Слуги народа" под №9, в папках – биографические справки о будущих членах фракции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Свобода".
"В папочках биографии кандидатов. Просто, искушений очень много", - пояснил будущий депутат Ткаченко.
го слова подтвердил и адвокат Александр Качура - №46 в списке "Слуги народа".
"Нас предупредили, что ответственность будет независимо от партийной принадлежности. Закон один для всех", - рассказал он журналистам.
По словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса (№17 в списке "Слуги народа"), Зеленский на встрече с будущими членами фракции указал им на необходимость быстрых реформ ради изменения страны "уже через год".
Встреча Зеленского с будущими членами пропрезидентской фракции состоялась Офисе президента. Она была назначена на 12:00, четверга, 25 июля, но ее участники начали собираться на Банковой за три часа до начала.
Кроме уже упомянутых возле ОП были замечены глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, Ирина Венендиктова (№3 в партийном списке), телеведущие Александр Скичко, выигравший выборы в округе №197 в Черкасской области, и Александр Дубинский, "взявший" мажоритарку в округе №94 на Киевщине, победитель выборов в столичном округе №212 Сергей Швец. На Банковую также приходили Дмитрий Налетов, мажоритарщик из 144-го округа на Полтавщине, и адвокат Сергей Кальченко (№24 в списке), который добился отмены запрета на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.
По данным "Украинской правды", на встрече с будущими депутатами присутствовали также глава ОП Андрей Богдан, который сопровождает Зеленского почти всегда и везде, и первый помощник президента Сергей Шефир. Встреча была ознакомительной и длилась около часа. По словам собеседника издания, Зеленский заявил, что он при помощи фракции намерен "менять страну".
"Если у кого-то другая цель - можете сложить мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли", - процитировал он главу государства. Кроме того, президент призвал будущих депутатов "не идти ни на какие компромиссы" и "оставаться людьми".
Как сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", кадровые вопросы на встрече Зеленского с будущими парламентариями не обсуждались.
"Не обсуждали. На следующей неделе будут обсуждать", - сообщил журналистам Александр Ткаченко.
Эту информацию также подтвердил Даниил Гетманцев (№20 в списке "Слуги народа").
"Мы понимаем, сегодня этих (кадровых, - Ред.) решений нет. Их должны принять в течение ближайших недель", - пояснил он.
они вообще догадываются чем занимался Богдан со своим приятелем Пукшиным?
вЯликую пАбеду на выборах уже растаскивают на ошметки:
Ахметов скупает мажоритарных депутатиков "Слуг Урода" оптом.
Зарплата 50000 в месяц.
Требуется не менее 70 тушек.
"Новые лица" радостно повизгивая толпой бегут в кассу.
Как бы уже к ПЕРВОМУ заседанию "новой" ВР они не лишились своего большинства.
Как я и предсказывал несколько месяцев назад, всех случайных депутатиков из "Слуги Нурода" просто начали СКУПАТЬ.
Ахметов предлагает до 50000 в месяц за переход в его фракцию мажоритарщиакам от "Слуги Нурода".
Зе-банда мечется и пытается любыми способами удержать свое "большинство" от расползания еще ДО первого заседания ВР.
пятерку вызвать?
со всех комментариев в самую точку=)))