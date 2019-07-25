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 Происшествия
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Все про:задержание (5443) Россия (73435) СБУ (13654) танкер (16)

 Члены экипажа ничего не нарушали, задерживать их не за что, - СБУ подтвердило, что команда танкера Neyma покинула Украину

Следователи Службы безопасности Украины и военной прокуратуры задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. Члены экипажа танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ для LIGA.net.

Во время проведения следственных действий установлено, что члены экипажа танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено.

Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, Украина предоставила последним беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям.

Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратуройзадержали в Измаиле российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Готовят ходатайство в суд о его аресте.

Источник: https://censor.net.ua/n3139692
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец зеленский, и на Донбассе повстанцы, а крым сам ушёл. Всем зебилам посвящается..
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Быстро задний дали. Ляшко бы обзавидовался...
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Для путіна ця акція - несподіванка, тобто це не московська провокація. Наші відпрацювали на автоматі. Затримання відбулось за санкцією Зе, тобто це не самоуправство окремих чекістів. Пишуть люди, що це контрабандисти провертали оборудку. Це що ж за урки такі прохавані - 2 держави з гіпертрофованими силовими апаратами пошили в дурні! Пабло Ескобар далеко відпочиває.
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" российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. Члены экипажа танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет "...
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Дійсно, що самі собі протирічать, але при цьому захищають інтереси влади, яка просрала звільнення наших моряків.
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Моряков на этот рейс с нуля набрали, весь предыдущий экипаж уволен и исчез с концами. Реально похоже на то, что это ФСБ проверяло реакцию Украины, поведется на провокацию или нет.
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Братній народ, давайте обнімемось, побратаємось, вип'ємо, станцюємо...
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рашко "братья" завжди нагадують рашко розвідника з анєкдота - рашко розвідний йде містом і думає: що мене видаться першим рашкоакцент чи парашут який волочиться позаду.
між собою "обнімемось"тесь.
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Ну допустим, это танкер преграждал Керченский пролив. Он, этот танкер, виноват. Это прямо человек, а не корабль. Арестовать его и судить, посадить в Лукьяновку. Это логично, для дебилов из властей Украины. Как-то так они поясняют сей момент. Капитан и команда не нужна, они не виноваты. Они предметы неодушевленные, а предметы судить нильзя!!!
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Не совсем так. Конечно же люди должны быть ответсвенными, но раз экипаж был полностью заменён, то единственное остаётся арестовать имущество, само судно использованное при захвате украинских кораблей. Арестовав экипаж который не участвовал в захвате нужно как-то аргументировать. А как, зуб за зуб?
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всіх моряків та суден які без дозволу України перетинали Керченікальский канал треба заарештовувати бо інакше це визнання Криму російським.
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Что же, действительно отпустили,я, признаться надеялся на обратное. С другой стороны,стоит ли уподобляться кацапне, нарушающей всё и вся просто потому что?Команде, как понимаю, предъявить нечего, но с самой посудины толку мало, что взять с этого 2 тыс.тонного корыта 30 летней постройки, разве что арестовать..
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Ти мав надію, але швидко пристосувався до рішення нової влади. Це все, що треба знати про зебілів🤗
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А ти що хотів, Алі? Розстріляти кацапню на борту танкера за піратство?
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По всій гілці я написав те, що хочу.
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Я способен признавать свои ошибки, а именно то, что мои надежды оказались неверны, а попошенкам хоть их петрила в очи будет пускать струи-всё будут уверены, что это божья роса. Вот в этом разница между мной и вами.
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Не побачив визнання ваших помилок, бо ви виправдовуєте звільнення без обміну російських моряків. Ви просто змінили думку, бо так говорить зевлада. Ось так ви відрізняєтеся від порохоботів.
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Для начала зайдите в тему, где я комментировал и прочитайте что именно я писал. Вот https://censor.net.ua/news/3139632/v_rossii_uveryayut_chto_ih_moryaki_s_zaderjannogo_voennoyi_prokuraturoyi_v_ukraine_tankera_uje_napravlyayutsya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70985910 ссылка, если лень искать. А теперь перечитайте что я вам написал.
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Посилання неактивне і з телефону заходити незручно. Опублікуйте самі.
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Даже скрин сделал, дабы не было претензий, что я там что-то переиначиваю и выкручиваюсь.
Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 2739
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Тобто ні про що, а ви чекали методички вашої партії Слуг народу. Запитань нма.
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Я способен признавать свои ошибки, а именно то, что мои надежды оказались неверны, (с)
Из моего сообщения вам в этой теме.
Связь между написанным там и здесь надеюсь сами улавливаете или надо разжёвывать?
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Все зрозуміло, що ви виконуєте вказівки з методички.
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Что именно?Я должен поехать за ними в Молдову, и произвести гражданский арест как показывают в голлувидских боевиках?
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ты, когда ошибался, спрашивал у меня о последствиях ? Нет !

Так какого хера ты у меня спрашиваешь, как тебе исправлять ?

Как хочешь, так и исправляй.
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А він не збирається щось виправляти, бо треба виконувати вказівки з методички Слуг народу.
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Я это понимаю.

Поэтому каждый зебил должен ежечасно получать напоминание, что он зебил.

До тех пор, пока не исправит свою ошибку.
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Исправлять что?Тебе моча в башку стукнула, и ты считаешь, что экипаж был незаконно отпущен на свободу?И ты думаешь, что написав мне на форуме, исправишь эту ситуацию? Порохатики, вы там совсем обалдели Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 8486
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написав тебе на форуме я не пытаюсь исправить твою ошибку.

я пытаюсь напомнить тебе, что ты допустил ошибку.

и напоминать я буду до тех пор, пока ты свою ошибку не исправишь.

как ты её будешь исправлять - мне пох.
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Молодец, шоколадку ты честно заслужил. Зарплатным порохососикам то неважен смысл того, что пишет оппонент, им главное писать, платят ведь за количество слов, а не за качество текста Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 5379 Давай, расскажи ещё что-нибудь, я хоть посмеюсь с твоей упоротости.
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Для начала вот это :

«Хочу обратиться к человеку, который занимает очень высокий пост, пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от «я услышал» перешли к «я сделаю», а именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, о чем вы забыли, о наших плененных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, наздаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, это печально. Дебаты 19-го, дела - каждый день», - сказал Зеленский.
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Тут тема для обсуждения об аресте руссотанкера или что-то другое?
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Тут тема для обсуждения ареста не просто руссотанкера, а руссотанкера, участвующего в захвате наших моряков.

Или ты связи не догоняешь ?
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Він це спеціально написав, щоб не відповідати за невиконання слів його лідера.
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Новость то вообще читал?Экипаж кацапня заменила и предъявить ему нечего. Кому ты претензии будешь предьявлять, плавучей железяке, шпангоутам, полубаку и всяким трапам?
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это орудие преступления

как нож или топор.

его надо конфисковывать вне зависимости от того, кто его носит в данный момент.

то, что это орудие преступления, записано в судовом журнале.

судовой журнал не меняется со сменой экипажа.

Ещё зебильные вопросы для отмазки предательской работы СБУ будут ?
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Ну так продемонстрируй мне-где я говорил, что танкер не арестуют, не конфискуют и так далее? Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 7635 Давай пруф, скрин, цитату с моего сообщения или что угодно. Тогда и будешь говорить, что я отмазываю предателей из СБУ. А до того момента-не надо обвинять меня в том, чего я не говорил. Время пошло, жду подтверждения твоих слов, иначе назову тебя просто балаболом.
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Спасибі за Президентську приставку "Зе" до мого ніку!В знак вдячності прийміть від мого ніку "Біл" приставку "Де".А про порохоботів достатньо знати,що вони адепти секти диякона МП Петра Порошенка з 2009-го року.Одним словом-"гундяєвці"
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браво ,задержали чтобы потом извиниться и отпустить и зепрез такой ну вообщем его все все и везде" уважают"
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Танкер и судовой журнал пойдут как доказательства а команда новая и задерживать их нет никакого смысла.
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Шоб определить, шо никто из этих членов экипажа не учавствовал в блокировке украинских катеров надо минимум месяц, а то и два проверок. А тут за полчаса наше доблестное сбу уже всё " выяснило"
Более тупую отмазку тяжело придумать.
Так и скажите шо главная лейтенанта всея сбу обосралась после внушения от хозяев из фсб.
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Какой месяц, все есть в судовых документах и в бумагах самих моряков, да и наверняка в СБУ фамилии тех кто был тогда на танкере давно известны.
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Скулеж терпил и балаболов,очередной,то десантники заблудились,то ще шось,есть среди вас люди,но в основном большинстве терпеливые и трусливые,ещё и жидов повыбирали во власть,по моему писта вам моржовая наступает,******** вы страну терпилы.
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они хотели настоящей гражданской войны, они ее получат, видать скучно им было, захотели взрывов и стрельбы в каждом городе!
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обоссалась зелень, как и весь его лохторат...
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Запитання для партійців Слуг народу, які усі видко змінили думку про арешт російських моряків: чи були у вас відхилення від лінії партії Слуг народу? Відповідь зебілів: коливався разом із партією Слуг народу🤗
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они дебилы, я из Харькова, шли с пацанами вчера по Героев Труда, крикнули, кто голосовал за Зелю и Жопаблок, народу сотни... и тишина... Вся их суть, подвальные шавки
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Вірю, бо перед мною вже зебіли виправдовувалися, що мовляв голосували не за Зе, а за зміни. 😏
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будут им ЗМIНИ! Когда Армейцы, Добробаты, возьмут оружие, о возьмут сами под контроль власть
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Это не "оправдание" , а скорее "отягощающее" потому плох не Зе сам по себе, а именно те "зміни" которые он устраивает
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Є відповідальність посадової особи згідно Конституції України.
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Порт прописки таганрог ,вони точно порушували державний кордон.
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Украина не може поводитись як рашка, бо в кинци кинцив теж такои стане. так шо все правильно зробили. в нас законна Держава,а там племя с вождем.
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Але при цьому більшість зебілів вимагає арештів за переконання🤗 Тобто ви хочете, щоб Україна була ще гірше рашки?
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Конечно, но может не надо было и начинать с арестом, если не можешь довести до конца? Не удивлюсь, если преЗЕдент еще и извиниться перед пуйлом.
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как не начинать? представьте, что автомобиль в угоне. тормозят. а человек показывает бумаги. что купил официально. или подвозили его. ну как то так.машину на штрафстоянку, пассажира домой.
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Блокував танкер! Його треба побить! Добре відлупцювати!Танкер, получи, нА тобі, палкою його, тапком його, скотина не танкер. Щоб загуло по ньому! Будеш блокувати, будеш!
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Стесняюсь спросить: "А, шо - танкер сам, без членов, блокировал наши корабли?!"
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"..при Парашенке такого нє било ..." (с)
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Які дурні. Боже, негарно так говорити, не можна обзивати когось, але ж які дурні!!!
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Ааааа! Типа нарушила не команда с капитаном, а само судно. Ну тогда понятно.
Причастность каждого члена команды я так понимаю успели проверить
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не можна "причастность каждого члена команды проверить" ...бо тоді ж одразу "Пукінг нападе.."..!!!
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Якщо нема, що пред'явити, треба відпускати. Бо інакше кацапня може до того самого трибуналу звернутись. Зрадофіли, трохи думайте, якщо здатні на це.
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подкинуть оружие, наркоту, флаги Днр, их же методами даваить
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Щас Порнов с Разумковым, ЗЕкловуном и Шефиром подключаца и корабль тоже быстро отпустятт. Скриньте проверяейте.
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Срочно ловіть ще когось і вже не відпускайте!
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Порошенко конечно бы их арестовал чем бы порадовал Путина, просто развязал бы ему руки этим. А вот теперь Путин будет в таком неловком положении что не отпустить украинских моряков будет означать нежелание идти на любые мирные предложения украинской стороны. И условий уже не поставишь потому что моряков опустила украина без всяких условий. Говорить больше не о чем - ждём.
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еще до тебя не дошло, что путину насрать на все правила и законы? С ними нужно их же методами, даже американские генералы это говорили
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Это козырь теперь в руках Зеленского. Украина отпустила и теперь российская власть в неловком положении.
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в неловком положении перед кем? Перед миром, так они насрали на весь мир
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Що будете говорити, якщо росія не відпустить після цього російських моряків, а ще щось буде вимагати?
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скажу, пишите письма мелким почерком, пока украинские моряки не дома, никаких разговоров
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Я питав Ідашка🤗🐸, бо завтра у нього буде нова методичка чому ***** не відпустив наших моряків.
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І Україну ви написали з маленької літери, а по суті граєте у благородство з росією, що є сепарською методологією.
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это ошибка, конечно Украина с большой буквы
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Глупые люди не понимают, если простые люди с булыжниками свергли власть, а что будет когда Армия вооруженная и Добробаты вооруженные придут на майдан, спрашиваю у ваты и зеботов, что вы будете делать? По стандарту - "Путин введи" орать? Так уже ввел, и соснул, какие еще варианты?
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Так уже ходили.Савченко даже баржу нанимала Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 8613
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Кстати да, почему за Гадю никто не голосовал, а зеботы?
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Ты у меня спрашиваешь?!Та откуда я знаю.Я не зебот.Поищи в своём мире.В моём мире зеботов нет Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 1055
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порохоботи так ніого й не зрозуміли і знову пробивають чергове дно тупості.
якщо б СБУ затримла екіпаж рф подала у міжнародний трибунал і почало затримувати наших моряків у портах що вони зробили за 12 год до захода танкера,це провокація фсб -перевірка на реакцію української влади сам танкер - доказ злочину російської сторони.
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рф подала б в суд и что? Озабоченность в жопу себе пусть засунут, мы знаем на что способен международный трибунал, может только идти *****, Сбитый Боинг, Донбасс, Скрипаль, это доказал
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А ще вони ставлять міжнародний суд нижче внутрішнього законодавства, тому російських прав нема в міжнародних судах. Зараз є право сильного - арештувати і міняти на своїх людей.
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Cподіваюсь "марякам задєржаного ******* расєі" були висловлені особисті щирі вибачення від "преЗЕдента" та були подаровані "на память" записи 95 квартала, з особистим автографом клоуна, де майбутній "преЗЕдент" називає Україну "актрісай нємєцкіх фільмав для взрослих, каторайя гарова прінять в любом калічєствє с любой старани", а також жарти цих "квартальних" потвор про "сєньйора-голодомора"...
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Об этом сразу же сообщило несколько украинских СМИ. Так, например, главный редактор киевского издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов со знанием дела объявил, что это непростое решение принималось президентом Зеленским накануне. При этом он понимал, что со стороны России будут приняты ответные меры. Журналист особо отметил профессионализм сотрудников СБУ и военной прокуратуры во время ареста российского танкера и поздравил Зеленского с первой успешной антироссийской операцией, которая, по его мнению, должна вызвать сильное раздражение в Кремле.
На своей странице в Фейсбуке Бутусов объяснил, что такие действия украинских силовиков - это ответная мера на отказ Российской Федерации исполнить решение Международного морского суда, который потребовал от Москвы отпустить украинских моряков и вернуть катера, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018-го./газета "Московский Комсомолец/ https://www.mk.ru/politics/2019/07/25/smi-rossiyskiy-tanker-byl-zakhvachen-po-prikazu-zelenskogo.html
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Украина и Россия ведут между собой торговлю и именно это было целью прибытия российского танкера в порт г. Измаил.. я так понял больше вести торговлю не будут.. российские торговые суда теперь навряд ли приплывут Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 1549
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до речі ще один важливий крок до розриву залежності від росії введення спецмит

поки порохоботи волають про зраду "клован" робить серйозні кроки

Кабінет міністрів у відповідь на розширення російських економічних санкцій схвалив постанову, що вводить спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу
Про це у Facebook повідомив представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус.
Підкреслюється, що спецмито на дизельне паливо, яке поставляється трубопровідним транспортом, буде складати 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4% з 1 жовтня 2019 року.
Спецмито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3% з 1 жовтня.
"Відповідне мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера, яка виникала по причині логістики (дизельпровід) та інших факторів. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає 10-12 дол./т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала 35-40 дол/т.
Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть у рівних умовах.
Підвищувати ціни у одного окремого імпортера можливості не буде, бо відразу буде іти конкурентне заміщення ресурсу із альтернативних джерел: Білорусь, країни ЄС (Литва, Польща), поставки морем тощо", - написав Герус.
За його словами, український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн у рік.

а також прямий удар по надприбуткам кума путіна
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Одобряю! Давно пора торговлю рвать. Я никогда не понимал и всегда смеялся над разорванными пуканами порохоботов на новостях о строительстве СП-2.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧлены экипажа ничего не нарушали, задерживать их не за что, - СБУ подтвердило, что команда танкера Neyma покинула Украину
 
 
 
 
 
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