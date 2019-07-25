EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  834  12
Все про:Крым (21651) Симферополь (595) архиепископ Климент (25) Епифаний (178) ПЦУ (421)

 Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний

Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний возмущен фактом разграбления храма ПЦУ в Симферополе и требует привлечь виновных к ответственности.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"24 июля 2019 года, как раз в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, стало известно, что имущество кафедрального собора в Симферополе после "решения суда" было сломано и разграблено. По словам архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, оккупационное "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" начало "внутренний ремонт" помещений собора. В связи с этим имущество, которое находилось в опечатанных помещениях собора, архиепископ Климент обнаружил поломанным или пропавшим. Часть вещей выброшенным на свалку возле храма, другие - просто отсутствующим. Выражаю свое глубокое возмущение этим очередным фактом насилия российской оккупационной власти против нашей религиозной общины в Крыму", - написал Епифаний.

Читайте на Цензор.НЕТ: Правительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре столицы. ФОТОрепортаж

Он назвал произошедшее наступлением на свободу вероисповедания со стороны российской оккупационной власти в Крыму и отметил, что та в течение последних пяти лет систематически уничтожает украинские православные общины на полуострове и "с особым коварством… борется против центра Крымской епархии Православной Церкви Украины - кафедрального храма святых Владимира и Ольги в г. Симферополе".

"Напоминаю тем, кто непосредственно причастен к насильственным действиям против храма: вы совершаете не только преступление по человеческим законам, но и вандализм против дома Господня и святотатство, которые являются тяжелыми грехами пред Богом. Особенно циничным является совершение таких преступлений перед престольным праздником кафедрального собора и днем Крещения Киевской Руси-Украины, события которого, как известно, исторически связаны с землей Крыма", - подчеркнул митрополит.

Также на Цензор.НЕТ: Варфоломей: Греческая (Элладская) церковь признает ПЦУ в ближайшее время

В связи с этим Епифаний призвал украинскую и международную общественность требовать от РФ прекратить нарушение прав украинской православной общины Крыма, а виновных - привлечь к ответственности, "в том числе усилением международных санкций против конкретных лиц и Российской Федерации, как государства, нарушающей одно из основополагающих прав человека".

Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний 01
Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний 02


Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3139691
 
 
 Топ комментарии
 
вся история Моксельского царства, Рашкиной Империи, СыСыСыР и сегодняшнего недоразумения - Рессурсной Педирации это сплошное святотатство и глумление над здравым смыслом, человечностью и прогрессом, наукой и эволюцией..
(цитата: кто то из мудрых,.. возможно даже я, когда выпью Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5959)
 показать весь комментарий
 
Головне, що офіційної реакції влади України немає. Так як би це розграбування ніяк не стосувалося значної частини українців. Дуже значної. А про що це я? Віра ж у нас винесена "за скобки". Хоча підозрюю, якби в Україні вчинили св'ятотатство над іудейським храмом, реакція Ізраїлю була б вкрай жорсткою
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вся история Моксельского царства, Рашкиной Империи, СыСыСыР и сегодняшнего недоразумения - Рессурсной Педирации это сплошное святотатство и глумление над здравым смыслом, человечностью и прогрессом, наукой и эволюцией..
(цитата: кто то из мудрых,.. возможно даже я, когда выпью )
 показать весь комментарий
 
 
Они душу не одного народа разграбили или посвятотайствовали над ней...Опустошили и ума и души!
 показать весь комментарий
 
Ну так будут же "гореть вечно" Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1260
Если захотят. А на "нет" и Яхве нет Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2585
 показать весь комментарий
 
Такое же татство если бы кто-то сломал бюст Шрэка. Выдуманным персонажам оно как-то до Гепы)
А если для кого-то это "священно", то галоперидол еще можно достать)))
Змею какую-то на двух палках несут шоль? Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1272

Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний - Цензор.НЕТ 872
 показать весь комментарий
 
Эти несчастные даже не догадываются, что молитвы на русском языке уже неработают. На Небе их сразу же отправляют в корзину, как звучащие от ************* и преступников.
 показать весь комментарий
 
Естественно! Ну не просто же ради тепла в России горит 1 млн. гектар леса.
 показать весь комментарий
 
А то что на западной Украине отнимают храмы УПЦ за все годы независимости это святотатство?Или нет?
 показать весь комментарий
 
Не.Це те,що Украина не может держать приходы за границей и варить Миро.Все службы в иностранных проваславно гундяевских церквах,теперь будут на москальской мове и со всей "любовью"к братьям.Це те,що принёс вам ваш Томос.Давите дальше Филарета.И тогда,може москальских приходов за границей прославляющих русский мир,станет меньше Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5765
 показать весь комментарий
 
Головне, що офіційної реакції влади України немає. Так як би це розграбування ніяк не стосувалося значної частини українців. Дуже значної. А про що це я? Віра ж у нас винесена "за скобки". Хоча підозрюю, якби в Україні вчинили св'ятотатство над іудейським храмом, реакція Ізраїлю була б вкрай жорсткою
 показать весь комментарий
 
 
Вишгородська ікона Божої Матері.Розграбування храму ПЦУ в Сімферополі - це святотатство, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2190У 1155 син Юрія Долгорукого володимиро-суздальський князь Андрій Боголюбський зруйнував частину Вишгорода та, викравши ікону Вишгородської Богородиці, вивіз її спочатку до своєї резиденції в селі Боголюбово, а пізніше - до Володимира-на-Клязьмі, де вона стала головною святинею збудованого цим князем Успенського собору[1]. Відповідно, ікону почали називати «Володимирська»
 показать весь комментарий
 
Так называемый бозинька хотя бы понос за это святотатство навел? Зря что ли попло гатится об пол лбами постоянно... Розграбування храму ПЦУ в Сімферополі - це святотатство, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7393
 показать весь комментарий
 
от..що--не будуйте храми на землі--Будуйте храм в своїй душі
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоРазграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний
 
 
 
 
 
 вверх