 Зеленский и Трамп по телефону обсудили продолжение реформ в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Дональд Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.
Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.
Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Зеленского в США.
в переводе с дипломатического,продолжение реформ-это назначить пороха премьером.
завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.Источник: https://censor.net.ua/n3139690
оказывается твой бог рошенкин сдерживал взаимодействие с наиважнейшим партнером, это скорее требование порошенко за решетку засадить
Имеетсяв виду дело коломойского по отмыванию бабла в штатах?
На автомобіль Петра Порошенка біля будівлі ДБР видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв з позивним Одісей.
Макєєв родом з Росії і мав паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азову" українське громадянство.
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@DNikitich
🤔
Керують Коломойський через Богдана, і Портнов.
Зокрема, репортер запитав у Грищенко, як вона бачить подальше вирішення проблеми Донбасу і що робити з колаборантами. Адже після повернення тимчасово окупованих територій на них залишаться люди, які підтримували російських окупантів і воювали на їхньому боці, передають Патріоти України.
«З людьми? А вони сепаратисти? Ви дійсно знаєте, що вони воювали з українцями?» - з посмішкою відповіла кандидат у нардепи.
Крім того, Грищенко збрехала журналісту, що останні три роки була безробітною. Під час розмови їй все ж довелося зізнатися, що вона працювала нянею у багатих людей. Однак податки жінка не платила. Від відповіді на питання, чи вважає вона це нормальним, кандидатка в парламентарі ухилилася.
Примітно, що в першому турі президентських виборів Грищенко підтримувала політсилу одіозного Віктора Медведчука «Опозиційна платформа - За життя». Однак у другому турі вона перекинулася до партії чинного президента Володимира Зеленського «Слуга народу».
Крім того, як пише «Антикор», Грищенко багато років співпрацювала спочатку з Партією регіонів, а потім і з «Опозиційним блоком»
🤔
Апупиоз всех Петиных реформ.
ну......или с его переводчиком??? )))) короче переводчик с переводчиком покалякали...))))
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Посмотрите как стремительно пустеют города и села Украины!
Как с такими ресурсами мы можем быть беднее молдаван!???