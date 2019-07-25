EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2631  72
Все про:Зеленский (2293) США (15150) Трамп (2306)

 Зеленский и Трамп по телефону обсудили продолжение реформ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Дональд Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский планирует посетить США для встречи с Трампом до конца лета, - Пристайко

Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Зеленского в США.

Читайте: Дата встречи Зеленского и Трампа по-прежнему не определена, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/n3139690
 
   
 Топ комментарии
 
Хіти тижня. Нечисть ще не встигла потрапити до парламенту, а вже так «палиться»: Кандидатка в нардепи від «Слуги народу» заступилася за найманців Путіна

Зокрема, репортер запитав у Грищенко, як вона бачить подальше вирішення проблеми Донбасу і що робити з колаборантами. Адже після повернення тимчасово окупованих територій на них залишаться люди, які підтримували російських окупантів і воювали на їхньому боці, передають Патріоти України.
«З людьми? А вони сепаратисти? Ви дійсно знаєте, що вони воювали з українцями?» - з посмішкою відповіла кандидат у нардепи.
Крім того, Грищенко збрехала журналісту, що останні три роки була безробітною. Під час розмови їй все ж довелося зізнатися, що вона працювала нянею у багатих людей. Однак податки жінка не платила. Від відповіді на питання, чи вважає вона це нормальним, кандидатка в парламентарі ухилилася.
Примітно, що в першому турі президентських виборів Грищенко підтримувала політсилу одіозного Віктора Медведчука «Опозиційна платформа - За життя». Однак у другому турі вона перекинулася до партії чинного президента Володимира Зеленського «Слуга народу».
Крім того, як пише «Антикор», Грищенко багато років співпрацювала спочатку з Партією регіонів, а потім і з «Опозиційним блоком»
🤔
 показать весь комментарий
 
Розрахувався з Зеленським?

На автомобіль Петра Порошенка біля будівлі ДБР видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв з позивним Одісей.
Макєєв родом з Росії і мав паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азову" українське громадянство.
(C)
@DNikitich
🤔
 показать весь комментарий
 
Это зеля обосрался когда взяли русских моряков, но он быстро их отпустил - защеканец путинский, ему ещё на корпораты в рашку ездить...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так шо цены на отопление не опустят?
 показать весь комментарий
 
 
Опустят. Только не цены. И не на отопление. А в остальном - все правильно.
 показать весь комментарий
 
 
думаю,что нет уже...уже волкер позвонил трампу,а тот зелебене Зеленский и Трамп по телефону обсудили продолжение реформ в Украине - Цензор.НЕТ 279.
в переводе с дипломатического,продолжение реформ-это назначить пороха премьером.
 показать весь комментарий
 
 
опять врешь тут мацкаль???
завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.Источник: https://censor.net.ua/n3139690
оказывается твой бог рошенкин сдерживал взаимодействие с наиважнейшим партнером, это скорее требование порошенко за решетку засадить
 показать весь комментарий
 
слышь,отвали...заколебал ты уже тупостью Зеленський і Трамп у телефонній розмові обговорили продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 4058
 показать весь комментарий
 
 
я тебе не дам врать украинцам, гавноед мацкальский, мож тебя рошен выгонит с фабрики ботов))) мелочь а приятно))) пойдешь улицу подметать , очкарик, толк с тебя будет обществу)
 показать весь комментарий
 
Ой лол, зебил в угаре... Петю посадят а цена на отопление не уменьшится? И как зебилы будут с этим дальше жить?
 показать весь комментарий
 
 
гавноед рошеновский , никто никакой дешевой комуналки кроме твоекй фабрики грез "рошен" НЕ ОБЕЩАЛ, или у тебя есть фото борда от Зе с дешевой коммуналкой ?
 показать весь комментарий
 
"Дональд Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США. Источник: https://censor.net.ua/n3139690
Имеетсяв виду дело коломойского по отмыванию бабла в штатах?
 показать весь комментарий
 
 
Ты Беню не трогай он и так настрадался при бандеровцах. Сейчас эпоха бедности закончилась...грабь-воруй, как тявкают зебобики - дои порноактрису
 показать весь комментарий
 
 
Имеется ввиду Петя с Фирташем в одной камере.
 показать весь комментарий
 
В Украине не было никаких дел против бени, Трамп скорее про дело мародера порошенко-свынарчука открытое в Украине в 16-м году и замороженное до момента выбивание воров от власти
 показать весь комментарий
 
Розрахувався з Зеленським?

На автомобіль Петра Порошенка біля будівлі ДБР видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв з позивним Одісей.
Макєєв родом з Росії і мав паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азову" українське громадянство.
(C)
@DNikitich
🤔
 показать весь комментарий
 
 
кал это то, чем вас родители прикармливали
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Владимир Александрович- выдающийся человек. Я думаю можно смело сказать что он- наш, украинский Путин! Я счастлив что живу в одно время с ним и горд что имел честь отдать свой голос за этого невероятного человека, Мессию украинского народа!
 показать весь комментарий
 
 
Нібуя твій зеля там не вирішує. На нього в кукловодив компромату тона.
Керують Коломойський через Богдана, і Портнов.
 показать весь комментарий
 
 
да, это Вова!.. что вы сказали, мистер Трамп?!.. позвать к телефону Богдана?!..
Зеленский и Трамп по телефону обсудили продолжение реформ в Украине - Цензор.НЕТ 4315
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
о, петино фото.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А в цей час Порося обісрав штані після допиту у ДБР))
 показать весь комментарий
 
 
Это зеля обосрался когда взяли русских моряков, но он быстро их отпустил - защеканец путинский, ему ещё на корпораты в рашку ездить...
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботам пурген в похлепку подсыпают о как их несет...
 показать весь комментарий
 
 
Хіти тижня. Нечисть ще не встигла потрапити до парламенту, а вже так «палиться»: Кандидатка в нардепи від «Слуги народу» заступилася за найманців Путіна

Зокрема, репортер запитав у Грищенко, як вона бачить подальше вирішення проблеми Донбасу і що робити з колаборантами. Адже після повернення тимчасово окупованих територій на них залишаться люди, які підтримували російських окупантів і воювали на їхньому боці, передають Патріоти України.
«З людьми? А вони сепаратисти? Ви дійсно знаєте, що вони воювали з українцями?» - з посмішкою відповіла кандидат у нардепи.
Крім того, Грищенко збрехала журналісту, що останні три роки була безробітною. Під час розмови їй все ж довелося зізнатися, що вона працювала нянею у багатих людей. Однак податки жінка не платила. Від відповіді на питання, чи вважає вона це нормальним, кандидатка в парламентарі ухилилася.
Примітно, що в першому турі президентських виборів Грищенко підтримувала політсилу одіозного Віктора Медведчука «Опозиційна платформа - За життя». Однак у другому турі вона перекинулася до партії чинного президента Володимира Зеленського «Слуга народу».
Крім того, як пише «Антикор», Грищенко багато років співпрацювала спочатку з Партією регіонів, а потім і з «Опозиційним блоком»
🤔
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"...обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США."

Апупиоз всех Петиных реформ.
 показать весь комментарий
 
 
видать волкер сказал трампуше,шо зелебеня непослушный
 показать весь комментарий
 
 
ну...скажем так не с самим Трампом... а со своим переводчиком, который отвечал и спрашивал и хрен знает как правильно переводил ответ Трампа)))
ну......или с его переводчиком??? )))) короче переводчик с переводчиком покалякали...))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не ври, Зеля нормально говорит по-английски, даже лучше, чем пэдро, который путает падежи и времена...
 показать весь комментарий
 
Франя, вот только не надо тут гнать про зєлю и падежи. Оно еле па- руцки языком ворочает, а ты про какой-то аглицкий. Нехай цей дебіл хочаб державну вивчить.
 показать весь комментарий
 
 
Разве я написала, что Зеля хорошо говорит по- украински? Нет. Тут я признаю, что он плохо говорит на державний, к сожалению, но это дело наживное...но по- аглицки он говорит неплохо и утверждаю, что лучше, чем порохатый.
 показать весь комментарий
 
І тут український Президент арестом танкера свиноглотам зелену шмарклю в корито закинув-дуже довга трапилася-не встигли ковтнути,як американський Президент подзвонив.І щож це має бути-хоч би не захлинулися,розовенькі.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Все так просто? Даже не нужно башлять Джулиани, что бы поговорить с Трампом.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Більш за все Трампа вразила крыворізьська говірка гнусавого неука. Как-будто под гаражами драп курнул, подумал Трамп. Наш поцан! Надоть хозяина его, беню , отмазать от отсидки. Хотя... пусть сами разбираюцца.
 показать весь комментарий
 
 
очень плохо, что поговорил с Трампом. а вот петрушка бы говорил очень хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
Трамп такой же зелёный,як и наш считающий созревшим.Но,их объединяет одно,як долго их не собьют с дерева Зеленский и Трамп по телефону обсудили продолжение реформ в Украине - Цензор.НЕТ 7810
 показать весь комментарий
 
 
Завидуют по роялю?Сбивалка у них не выросла!Ничего-на шаурму какраз сгодятся!
 показать весь комментарий
 
 
Я тебя умоляю!А у кого выросла?У Путла с чекистким режимом нагнуть США? Зеленський і Трамп у телефонній розмові обговорили продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 9727
 показать весь комментарий
 
такую неотесанную ЗЕлень грех не прослушивать путинской гэбней
 показать весь комментарий
 
 
Скоро от этих "реформ" еврейских от Украины останется один пшик
Посмотрите как стремительно пустеют города и села Украины!
Как с такими ресурсами мы можем быть беднее молдаван!???
 показать весь комментарий
 
 
И кто у нас клоун? Пока Зеленский переговаривал с Трампом, петя, в клоунском костюме, репетировал перед зеркалом свой вымышленный разговор с Трампом, подпитыва мечтами свое эго, как какой-то идиотик, что он опять президент.Интересно, Трамп звонил то пете и выражал ему соболезнование по поводу его политической кончины? Вряд ли. Чтобы такой человек помнил о всех ничтожных придурках, которые встречались ему по жизни.
 показать весь комментарий
 
 
во как)) а с пэтей Трампу было просто в западло говорить
 показать весь комментарий
 
Переговоры с Трампом, вот уже сам это УСПЕХ Украины, но рошеновских мацкалей в комментах пучит, они как и рошенкин хотят неудач Украине ((( мацкали сранные
 показать весь комментарий
 
ніби то Трамп щось вирішує..конгрес там голова
 показать весь комментарий
 
Ждем тактическое ЯО после переговоров с Трампом .
 показать весь комментарий
 
она лукавит. сказала бы просто, - а кого судить то, оккупационная администрация умчалась следом за рос.армией?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский и Трамп по телефону обсудили продолжение реформ в Украине
 
 
 
 
 
 вверх