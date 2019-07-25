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Все про:Черновицкая область (336) взятка (4642) СБУ (13654)

 Секретарь приемной комиссии колледжа на Буковине задержана на взятке 1 тыс. евро, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке ответственного секретаря одного из колледжей города Новоселица в Черновицкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал и получил от абитуриентки 1 тысячу евро за содействие в успешной сдаче вступительных экзаменов и зачисления на обучение в колледже.

Правоохранители задержали секретаря приемной комиссии в помещении учебного заведения во время получения второй части взятки в размере 700 евро.

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В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3139689
 
 
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Сьогодні на Цензорі якийсь "День хабарника"
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Сколько можно уже задерживать, а преступники все множатся и множатся? Наверное надо уже усилить ответственность за взяточничество, чтобы руки не чесались.
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Никто не множится их просто не сажают, сейчас еще люстрацию рыгов отменят... и опять пошло поехало с новой силой
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Меотвечук не сидит, ахметов тоже... мелких взяточников потом всеравно отпустят
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Дело нужное, конечно. Но лестницу метут сверху вниз....в противном случае толку не будет, только пыль столбом.
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О це вже прогрес! В евро хабаря вже дають , бо раніше як у Зімбабве - все у баксах, половина з яких добра азіятська підробка )
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скоро СБУ будуть "зайців" в маршрутках ловити....
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за такие деньги можно весь колледж купить с мелом и наглядным пособием.
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большой подвиг совершили - тетку взяточницу задержали...
вы коломоя задержите
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСекретарь приемной комиссии колледжа на Буковине задержана на взятке 1 тыс. евро, - СБУ
 
 
 
 
 
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