 Секретарь приемной комиссии колледжа на Буковине задержана на взятке 1 тыс. евро, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал и получил от абитуриентки 1 тысячу евро за содействие в успешной сдаче вступительных экзаменов и зачисления на обучение в колледже.

Правоохранители задержали секретаря приемной комиссии в помещении учебного заведения во время получения второй части взятки в размере 700 евро.

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В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.