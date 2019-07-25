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 Российские моряки с арестованного Украиной танкера Neyma уже в Молдове, - Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российские моряки с задержанного танкера Neyma пересекли границу Украины с Молдовой.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в аппарате Москальковой.

"Как сообщила в телефонном разговоре (с Москальковой) уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, экипаж российского танкера пересёк границу Молдовы, откуда вылетит в Россию", -  говорится в информации. 

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратуройзадержали в Измаиле российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Готовят ходатайство в суд о его аресте.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: Если Киев хочет улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер "NEYMA", - сенатор РФ Джабаров

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Источник: https://censor.net.ua/n3139688
 
 
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Танкер Зеленский отжал по наводке из Москвы. Разрешили.
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Какого хрена так быстро отпускать? Наши до сих пор не отпущены. Зеля зассал. Нужно было хотя бы обменять на наших моряков.Иначе вообще в чем смысл этого задержания.Дебилизм.
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Это перемога с привкусом зрады или зрада с привкусом перемогы?
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Та шухер стоїть дикий. Всі на вухах. Тепер прийдеться повертати танкер, наповнений нафтою.☺
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Якого хріна? Тобто вони не зазнають симетричні борошна в українській буцигарні? Чи принаймні не будуть ефективним "лотом" для обміну?
Тьху, холера. Дійсно, залишається лише вибачитись рачки...

Який же ж встид Российские моряки с арестованного Украиной танкера Neyma уже в Молдове, - Москалькова - Цензор.НЕТ 7510
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Это какой-то позор. Захватили а потом зассали.
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Цель в том чтобы замазать украинскую власть. Теперь Россия может кивать Европе - посмотрите в Украине тоже пираты, как и мы. А в МЗС уже Климкина нет,чтобы бить этих идиотов по рукам. Вот они и попались на ловушку.
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Приємно, але непрактично.
А от реальний шанс швидко обміняти матросів усіх-на-усіх - ПРОСЕРИЛИ Российские моряки с арестованного Украиной танкера Neyma уже в Молдове, - Москалькова - Цензор.НЕТ 3609
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а где украинские моряки, кoторых кацапия мордует?
не стыдно?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские моряки с арестованного Украиной танкера Neyma уже в Молдове, - Москалькова
 
 
 
 
 
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