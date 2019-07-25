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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 Российские силовики проводят обыски в офисе компании, танкер которой сегодня задержан СБУ

По словам источников, силовики хотят выяснить "причины отправки танкера в Украину".

Правоохранительные органы РФ проводят в Геленджике обыски в офисе компании "Фос шипинг менеджмент", танкер которой был задержан в Украине. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой российское государственное информагентство ТАСС.

"К нам прибыли представители правоохранительных органов, они у нас", - представитель компании-владельца судна.

В свою очередь источник в силовых структурах Краснодарского края подтвердил проведение оперативных мероприятий в офисе судовладельца, отметив, что устанавливаются "причины отправки танкера в Украину".

Читайте на Цензор.НЕТ: В России уверяют, что их моряки с задержанного военной прокуратурой в Украине танкера уже направляются домой

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Готовят ходатайство в суд о его аресте.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: Если Киев хочет улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер "NEYMA", - сенатор РФ Джабаров

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Читайте на Цензор.НЕТ: Москалькова попросила Денисову выяснить обстоятельства задержания российского танкер "NEYMA" и узнать состав экипажа

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3139686
 
 
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Чего идиоты?!
Отправить его в Украину приказ был дан свыше минуя цепочку чиновников, которых Пу в свои планы посвящать не собирался.....А теперь эти чинуши боятся, что Путин их поимеет за то что они пребали судно, вот и делают видимость серьезной работы ища другого крайнего
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я же так и говорил, это рашкованы просто пресуют эту кантору, а зеле слили инфу типа делайте с ним, что хотите. Будет отмазка типа "мы не за раху, даже их танкеры щимим." Лохторат схавает.
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Сто пудовая подстава Ху..ла,для Зелохтората Российские силовики проводят обыски в офисе компании, танкер которой сегодня задержан СБУ - Цензор.НЕТ 5611
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Скорей всего тут если и есть подстава то со стороны наших линейных спецов из СБУ и ДПС. "Приняли" коцапское корыто и поставили новое начальство перед свершившимся фактом.
А русня видимо лезла в полной уверенности что уже можно.
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Не совсем для этого! Путину нужны, те кого он сможет обменять на моряков, которых он и так должен отпустить (но не хочет терять лицо просто так отпуская и признавая свою неправоту). И да в лице рядовых козломордых украинцы будут выглядеть как бандиты захватившие невиновное судно (виновные то в их понятии сами украинцы).
А Путин - спаситель расейских моряков. Кроме того ему надо как то отбелить свой имидж после очередной подводной лодки....
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" ....устанавливаются "причины отправки танкера в Украину*

А шо нельзя было отправлять?! Неужели этот танкер совершил, что то незаконное, что ему нельзя было соваться в Украину? Не может такого быть! Российские силовики проводят обыски в офисе компании, танкер которой сегодня задержан СБУ - Цензор.НЕТ 9477
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это танкер-преступник.
даже фотокарточки есть Российские силовики проводят обыски в офисе компании, танкер которой сегодня задержан СБУ - Цензор.НЕТ 511
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Миграции копытных леммингов бессмысленны и беспощадны

зачем ты поплыл в Измаил, мл...Я !
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зачистять офіс і скажуть що танкера та компанії такої ніколи не існувало.
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