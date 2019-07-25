 Инцидентом с Порошенко возле ГБР займется Нацполиция, Бюро готово предоставить видео

"Мы узнали, что здесь было определенное столкновение. Здесь были представители Нацполиции, это их подследственность, поэтому они будут заниматься выяснением обстоятельств этого события", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она добавила, что если представители Нацполиции обратятся в ГБР, то Бюро будет сотрудничать и предоставит материалы, в частности, видео.
Как сообщалось, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.
После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.
Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.
2 год
Незважаючи на відсутність будь-яких повісток, сьогодні лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко прибув до Державного бюро розслідувань 25 липня, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі «Європейської солідарності».
Порошенко з'явився на допит після того, як голова ДБР Роман Труба і речниця відомства Анжеліка Іванова повідомили, що експрезидент не прийде.
«Незважаючи на те, що сьогодні була міжнародна зустріч в мене призначена на 15 годину, я вимушений був перенести міжнародну зустріч... і сьогодні з'явитися сюди для того, щоб повністю спростувати потуги Портнова (колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрій портнов - ре.) і його поплічників із Росії для того, щоб дискредитувати Україну. У них це точно не вийде», - сказав Порошенко.
Метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих. Однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п'ятим Президентом України.
Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує.
У ході розмови в ДБР адвокатом Петра Порошенка було наголошено на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин.
В ДБР ворьє?
https://www.facebook.com/ivandubchenko/videos/2897085880318139/
Інакше як пояснити їхнє загадкове зникнення?
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ)вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080.
Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/»
Форбс оцінив ВСІ актива Порошенка у 800 млн. баксів.
ВСЕ - 800млн.
Один невеличкий завод - 300млн.
Тобі в цих цифрах нічого не муляє?
Ще раз. 6 українських і 3 закордонних фабрики Рошен, кілька цукрозаводів і крохмальних заводів, агрофірми по вирощуванню цукрового буряку та кукурудзи, міноритарні частки у десятках бізнесів - 800 млн.
Лєнкузня - 300 млн.
Тобі не здається, що портянка набрехала?
ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙
@DNikitich
46 мин
Розрахувався з Зеленським?
На автомобіль Петра Порошенка біля будівлі ДБР видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв з позивним Одісей.
Макєєв родом з Росії і мав паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азову" українське громадянство.
Украине нереально повезло, что весной 14 года у нас проснулся инстинкт самосохранения и мы выбрали именно Порошенко президентом.
Спасибо, господин Президент, за все, что Вы сделали для Украины!
Пусть это понимают единицы - Ваш труд не стал от этого меньше. дай Бог, чтобы эти перемены оказалось невозможно вернуть назад в совково-олигархическое прошлое.
Владимирский централ, ветер северный.
Хотя я банковал, жизнь разменяна.."
В ближайшем будущем...
І додав: "Тобто якщо Зеленський наважиться на так звані Харківські угоди-2 - це буде кінець нового президента. Це буде повстання, але війни не буде точно, бо ані ЗСУ, ані Нацгвардія, ані СБУ після всіх цих 5 років на захист зміни вектору не встане".