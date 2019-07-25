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Все про:Нацполиция (9781) Порошенко (17694) титушки (467) ГБР (457)

 Инцидентом с Порошенко возле ГБР займется Нацполиция, Бюро готово предоставить видео

Выяснением обстоятельств инцидента, произошедшего неподалеку Государственного бюро расследований (ГБР) после допроса президента Украины Петра Порошенко, будет заниматься Национальная полиция, Госбюро готово сотрудничать по этому вопросу.

"Мы узнали, что здесь было определенное столкновение. Здесь были представители Нацполиции, это их подследственность, поэтому они будут заниматься выяснением обстоятельств этого события", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Она добавила, что если представители Нацполиции обратятся в ГБР, то Бюро будет сотрудничать и предоставит материалы, в частности, видео.

Как сообщалось, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139685
 
 
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Михайло Папуша поширив посилання.
2 год

Незважаючи на відсутність будь-яких повісток, сьогодні лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко прибув до Державного бюро розслідувань 25 липня, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі «Європейської солідарності».
Порошенко з'явився на допит після того, як голова ДБР Роман Труба і речниця відомства Анжеліка Іванова повідомили, що експрезидент не прийде.
«Незважаючи на те, що сьогодні була міжнародна зустріч в мене призначена на 15 годину, я вимушений був перенести міжнародну зустріч... і сьогодні з'явитися сюди для того, щоб повністю спростувати потуги Портнова (колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрій портнов - ре.) і його поплічників із Росії для того, щоб дискредитувати Україну. У них це точно не вийде», - сказав Порошенко.

Метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих. Однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п'ятим Президентом України.
Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує.
У ході розмови в ДБР адвокатом Петра Порошенка було наголошено на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин.
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Можно вывезти кацапа из кацапстана и даже украинское гражданство дать, но кацапстан в кацапа навсегда.
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Хто убив тих, бігав з плакатами:"Хто убив Катю Гандзюк?"
Інакше як пояснити їхнє загадкове зникнення? Инцидентом с Порошенко возле ГБР займется Нацполиция, Бюро готово предоставить видео - Цензор.НЕТ 9576
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Михайло Папуша поширив посилання.
2 год

Незважаючи на відсутність будь-яких повісток, сьогодні лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко прибув до Державного бюро розслідувань 25 липня, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі «Європейської солідарності».
Порошенко з'явився на допит після того, як голова ДБР Роман Труба і речниця відомства Анжеліка Іванова повідомили, що експрезидент не прийде.
«Незважаючи на те, що сьогодні була міжнародна зустріч в мене призначена на 15 годину, я вимушений був перенести міжнародну зустріч... і сьогодні з'явитися сюди для того, щоб повністю спростувати потуги Портнова (колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрій портнов - ре.) і його поплічників із Росії для того, щоб дискредитувати Україну. У них це точно не вийде», - сказав Порошенко.

Метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих. Однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п'ятим Президентом України.
Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує.
У ході розмови в ДБР адвокатом Петра Порошенка було наголошено на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин.
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«Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує.»

В ДБР ворьє?
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Уже определили, что напал русский из Азова. Наверное, он в Азове думает славянский рейх строить или чем они там вдохновляются. Очередной типаж, типа, Белецкого или Шария.
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Можно вывезти кацапа из кацапстана и даже украинское гражданство дать, но кацапстан в кацапа навсегда.
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у петиных мерседесов колеса будут гореть на украинской земле! самое "спокойное" место для пети - тюрьма!
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Хорошо, что у Ефремова и Медведчука всё зашибись.
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а это вопросы к "реформированным" петей судам!
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Следующим будет следующий президент .
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Пора уже всем понять, что все инциденты с Порошенко организованы самим Порошенко.
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Напал чувак из Азова. Так что это близкий к Коломойскому, Белецкому, Авакову. Вот этой братии. Я ставлю на Авакова, так как именно он хочет показать какой он крутой полиционер.
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Да сажайте свыню с косюком и ахметовским Роттердам ++++++++
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Беспредельщика Ахметова надо было садить в 90-х.
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Хто убив тих, бігав з плакатами:"Хто убив Катю Гандзюк?"
Інакше як пояснити їхнє загадкове зникнення? Инцидентом с Порошенко возле ГБР займется Нацполиция, Бюро готово предоставить видео - Цензор.НЕТ 9576
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а свідки тарифного геноциду де поділись? Загеноцидились мабуть..
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ОФШОРИ ПОРОШЕНКА.
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ)вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080.
Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/»
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Це неповага до петі, але петя й не заслуговує на повагу.. Наука наступникам петі - не будьте такими брехливими, жадібними і віроломними яким був петя..
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А украинцы на что заслуживают учитывая то какие они скотобаза?
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портянка написала, що Порох продав Лєнкузню на 300 млн. баксів.
Форбс оцінив ВСІ актива Порошенка у 800 млн. баксів.
ВСЕ - 800млн.
Один невеличкий завод - 300млн.
Тобі в цих цифрах нічого не муляє?
Ще раз. 6 українських і 3 закордонних фабрики Рошен, кілька цукрозаводів і крохмальних заводів, агрофірми по вирощуванню цукрового буряку та кукурудзи, міноритарні частки у десятках бізнесів - 800 млн.
Лєнкузня - 300 млн.
Тобі не здається, що портянка набрехала? Інцидентом із Порошенком біля ДБР займеться Нацполіція, Бюро готове надати відео - Цензор.НЕТ 2544
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Петя повторно сдал анализы...в машине. Інцидентом із Порошенком біля ДБР займеться Нацполіція, Бюро готове надати відео - Цензор.НЕТ 499
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Інцидентом із Порошенком біля ДБР займеться Нацполіція, Бюро готове надати відео - Цензор.НЕТ 2261 ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙

@DNikitich

46 мин

Розрахувався з Зеленським?
На автомобіль Петра Порошенка біля будівлі ДБР видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв з позивним Одісей.
Макєєв родом з Росії і мав паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азову" українське громадянство.
Інцидентом із Порошенком біля ДБР займеться Нацполіція, Бюро готове надати відео - Цензор.НЕТ 8541

Інцидентом із Порошенком біля ДБР займеться Нацполіція, Бюро готове надати відео - Цензор.НЕТ 8576
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Великий Украинец, при котором нам повезло жить.

Украине нереально повезло, что весной 14 года у нас проснулся инстинкт самосохранения и мы выбрали именно Порошенко президентом.

Спасибо, господин Президент, за все, что Вы сделали для Украины!

Пусть это понимают единицы - Ваш труд не стал от этого меньше. дай Бог, чтобы эти перемены оказалось невозможно вернуть назад в совково-олигархическое прошлое.
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" Лежит на сердце тяжкий груз.
Владимирский централ, ветер северный.
Хотя я банковал, жизнь разменяна.."
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Последние дни у зебуинов появились 2 главных фишечки. Первая: Порохоботы мол сами настраивают против Порошенко. Вторая: Порохоботы радуются, когда зеля обсирается, на Украину мол им совсем наплевать. Как замысловато зелиботы скулят от боли. Значит мы все делаем правильно
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Якщо так небезпечно "сивочолому гетьману і батькові нації" на вулицях Києва - то може в одиночній камері Лук'янівського СІЗО йому буде значно безпечніше?
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За оцінками відомої швейцарської компанії, яка зараз працює в Україні, у нас вже налічується біля 4,5 мільйонів "стволів". В переважній більшості це озброєння - в руках тих людей, які виступають з діаметрально протилежними поглядами і вони здебільшого належать до тієї пасіонарної меншості, яка здатна віддати свої життя заради ідей. І вони просто не дадуть нікому це зробити. Як би хто не хотів. Чи то Медведчук, чи президент Зеленський, чи вони обидва - не має значення. Просто є велика кількість людей, яка не дасть нікому цього зробити за будь-яких обставин. Ці люди можуть само організуватися, так. У вигляді Повстанської армії наприклад, так. Ну ми вже маємо досвід, вже люди навчені. І добровольчі батальйони… Вже людей навчених з нічого створювати організовані військові підрозділи їх більше, ніж вистачає. Тому жартувати з цими питаннями вкрай небезпечно", - підкреслив Тука.

І додав: "Тобто якщо Зеленський наважиться на так звані Харківські угоди-2 - це буде кінець нового президента. Це буде повстання, але війни не буде точно, бо ані ЗСУ, ані Нацгвардія, ані СБУ після всіх цих 5 років на захист зміни вектору не встане".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнцидентом с Порошенко возле ГБР займется Нацполиция, Бюро готово предоставить видео
 
 
 
 
 
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