 1 украинский воин ранен у Причепиловки в результате вражеского обстрела из РПГ и крупнокалиберного пулемета, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел украинских позиций возле Причепиловки с направления Желобка из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий был ранен.

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24 июля обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

24 июля в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыты 1 факт тяжкого телесного повреждения, 1 грабеж, 9 краж, 1 факт незаконного завладения транспортным средством, 3 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и 9 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников задержаны и переданы в правоохранительные органы 3 человека. Выявлено 23 административных правонарушения.

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Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 22 тыс. человек и 2 400 транспортных средств. 23 900 человек и 2 600 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 53 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.