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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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 1 украинский воин ранен у Причепиловки в результате вражеского обстрела из РПГ и крупнокалиберного пулемета, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток ВСУ придерживались режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел украинских позиций возле Причепиловки с направления Желобка из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий был ранен.

Читайте: С начала суток обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - пресс-центр

24 июля обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

24 июля в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыты 1 факт тяжкого телесного повреждения, 1 грабеж, 9 краж, 1 факт незаконного завладения транспортным средством, 3 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и 9 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников задержаны и переданы в правоохранительные органы 3 человека. Выявлено 23 административных правонарушения.

Также читайте: С начала хлебного перемирия зафиксировано 410 нарушений режима прекращения огня, - ОБСЕ

Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 22 тыс. человек и 2 400 транспортных средств. 23 900 человек и 2 600 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 53 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.

Источник: https://censor.net.ua/n3139680
 
 
 Топ комментарии
 
Всю шоблу коламойно-кучмопинчук чмойную -без оружия ,на линию разграничения !!!
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Не пугай его , а то останемся без главнокомандующего . 1 украинский воин ранен у Причепиловки в результате вражеского обстрела из РПГ и крупнокалиберного пулемета, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9310
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Одужання українському воїну...........
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Это рашка так за мир на Дамбасе для Волкера старается
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Зеля , твой ход . Орде нельзя верить , и не к чему . За пять с половиной лет не поняли , что имеете дело с уродами ?
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У козломордых как минимум двое поехали к праотцам , рассказывать какие они херои .
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дагаварицца можно лехко, нада тока не зарабатывать на войне.. (с) зелупа
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Всю шоблу коламойно-кучмопинчук чмойную -без оружия ,на линию разграничения !!!
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ну шо? де пєрєміріє, Зєля??? То хто зараз заробляє на крові? ТИ? Разом с головним пєрєговорщіком- тестем Пінчука- Кучмовозом? Пора на коліна перед х*йлом бухкатися, по кучмовоз не домовився...Може, такий "стратегічний ход" твій спрацює...
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Не пугай его , а то останемся без главнокомандующего .
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зеля что-то блеял про ответственность кторая якобы была установлена, втирал нам ради пиара себя
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"Договоренность о прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение."

и какая будет ответственность?

опять лапшу навешали с умным видом
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В Магнитогорске (Челябинская область) горела новая аглофабрика ММК, которую меньше недели назад открыл президент Владимир ***** . Цензор не дает мне право выложить фото , видео . Пока так .
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>Цензор не дает мне право выложить фото

так и говорит, чуб - тебе нельзя?
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Одужання українському воїну...........
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олигархам война выгодна, а зеля её не прекращает, хотя говорил что это лехко, какой делаем вывод
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тихо глохнут зебили
угрюмо хочущие хречу....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия1 украинский воин ранен у Причепиловки в результате вражеского обстрела из РПГ и крупнокалиберного пулемета, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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