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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 Для достижения мира на Донбассе Россия должна признавать свою ответственность и выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, - Волкер

Для достижения мира на Донбассе Россия должна признавать свою ответственность и имплементировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, как это делает Украина.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних 5 лет не удалось достичь результата (по достижению мира на Донбассе - ред.). Наблюдается недостаточное желание российской стороны признавать свою ответственность и имплементировать Минские договоренности. Украина сделала много, и, думаю, при президенте Зеленском будет готовность сделать даже больше. Но нам нужно, чтобы Россия также выполняла свою роль", - заявил Волкер.

Американский дипломат, который провел в Вене ряд встреч с руководством ОБСЕ, указал на то, что Организация играет особо важную роль в том, что сводит вместе две стороны конфликта - Россию и Украину.

Читайте: Выдача паспортов РФ гражданам Украины противоречит духу минских соглашений, - Волкер

"Минские договоренности сами по себе являются тем образованием, на основе которого мы надеемся в конце концов достичь мира на Донбассе. Их сторонами являются Россия, Украина и ОБСЕ. ОБСЕ выступает в качестве организатора продолжающихся переговоров в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы. И поэтому ОБСЕ играет очень важную роль уже в том, что сводит стороны друг с другом", - сказал Волкер.

Американский дипломат также сообщил, что во время визита в Украину снова посетит зону конфликта на Донбассе, назвав его "одним из крупнейших конфликтов в Европе со времени окончания Второй мировой войны". Он отметил, что нужно больше внимания и поддержки украинскому населению, страдающему от начатого Россией конфликта.

Также читайте: Новому парламенту нужно будет обновить некоторые законы, связанные с реализацией Минских договоренностей, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3139675
 
   
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Когда то так говорили гитлеру . История не чему не учет сытых европейцев . Только страны балтии и Польша понимает кто сосед .
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Это юридически обязывающее у нее обязательство такое или просто побажанка?
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Прошло всего каких то там 5 лет, как прозрели, а ведь могли и никогда

Для достижения мира на Донбассе Россия должна признавать свою ответственность и выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 3864

Для достижения мира на Донбассе Россия должна признавать свою ответственность и выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 8566
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росея должна быть УНИЧТОЖЕНА и только так !!!! Для достижения мира на Донбассе Россия должна признавать свою ответственность и выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 9842
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Хватит террориста № 1 х-ла выгораживать ,знаете вы все ,все прекрасно
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Как попки повторяют,только события разные,московия должна подохнуть,больше ничего она не должна.
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Он сам верит в то , о чём мечтает ? Зверинец надо душить санкциями и изолировать .
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Головне запитання, яке Волкер мав би поставити кацапам:"а він вам потрібен, цей мир на Донбасі?" Якщо він з кацапською відповіді відкинув мат, то зрозумів би, що не потрібен.
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Когда то так говорили гитлеру . История не чему не учет сытых европейцев . Только страны балтии и Польша понимает кто сосед .
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тю, так ми, начебто, поклали "з прибором" на все що пов"язано з Минскими перемовинами... чи не так?
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А ти за кого вболіваєш ?
Українець не може обурюватися зобов'язаннями рашки виконати мінські угоди.
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" Россия должна признавать свою ответственность и выполнить обязательства " - Если за пять лет войны не дошло что никто никому ничего не должен, то вам, дорогой друг, к доктору...
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Да не чего она не должна после ваших поцелуев . Выкормили демона Жаль во всей Европе не нашлось такой как Маргерет Тэчер или Рейгана .
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Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявил, что Украина не намерена запрещать импорт гречки из Российской Федерации. Решение принято с целью недопущения роста цены на культуру на украинском рынке, сообщает «Укринформ».

Как стало известно, на сегодняшний день почти всю гречку Украина покупает у России. Мало того, запросы Украины растут. В 2018 году украинские компании ввезли более 15,1 тысяч тонн гречихи, что уже на 94% больше, если сравнивать с 2017 годом. Больше всего гречихи было импортировано изРоссии - 10,2 тысячи тонн или 68%.
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А кто сказал, что России нужен мир на Донбассе на чьих либо условиях, кроме условий Вовы Путина....
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Срал я на Волкера с большой колокольни . Цензор - ,почему я не могу выложить фото
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потому что у них кривой админ и в браузере Chrome не работают скрипты как надо, заходи с Оперы, там всё работает.
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Может вы подскажете как это сделать со смартфона? Пишу не с Нокии 3310, а ни половина функционала недоступна
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Я нажимаю "версия ПК".
И тогда появляются иконки в шапочке.
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Комітет Сенату США наступного тижня проведе голосування щодо законопроєкту, який має накласти санкції щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
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работа Волкера заключается в том, что бы 3,14здануть раз в месяц какую-нибудь ничего незначащую хрень, а потом посетить несколько дипломатических тусовок..
я прям вижу, как семь потов с чувака сходит.. как бы не переработался, бедный
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля достижения мира на Донбассе Россия должна признавать свою ответственность и выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, - Волкер
 
 
 
 
 
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