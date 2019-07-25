EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  6667  127
Материалы по теме:
Все про:пропаганда (2290) угрозы (620) Цимбалюк (51) Бабченко Аркадий (182) Найем Маси (58)

 Ветерану-добровольцу Цимбалюку объявили о подозрении за "нападение" на "журналиста" сайта "Страна" после фразы "Иди на х#й, бандера"

Участнику спецоперации с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко Алексею Цимбалюку объявили о подозрении по статье "угроза журналисту" за словесную перепалку с пророссийским пропагандистом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал ветеран и адвокат Маси Найем.

Он отметил: "Сегодня Алексею Цимбалюку (иеродиакону Аристарху) вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 345-1 УК Украины (Угроза или насилие в отношении журналиста).

Алексей Цимбалюк принимал участие в спецоперации СБУ "убийство Аркадий Бабченко". Он хорошо известен в кругах добровольцев и активистов: был иеродиаконом в УПЦ МП, где получил имя Аристарха, затем перешел в УПЦ КП, впоследствии стал монахом-отшельником в Закарпатском ските, откуда пошел волонтером на войну - служил в волонтерском медбатальоне "Госпитальеры" .

Подозрение вручили за перепалку с лицом, которое теперь называет себя журналистом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, во время акции на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария 2 июля этого года.

К слову, Владислав Бовтрук сам же и начал спор, крикнув Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, "Иди на * уй, бандера".

Алексей Цимбалюк пришел сам в участок Шевченковского УП ГУ НП в городе Киеве по улице Прорезной 12б. И это несмотря на то, что даже в подозрении указан другой адрес регистрации.

Также в отделении полиции Алексеем было заявлено о том, что в действиях Владислава Бовтрук он видит образа его (Алексея) национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами".

Ветерану-добровольцу Цимбалюку объявили о подозрении за нападение на журналиста сайта Страна после фразы Иди на х#й, бандера 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139674
 
 
 Топ комментарии
 
Зебенята, що скажете, це вже перемога, чи ще ні?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
у него не было признаков что он журналист, а дерутся даже в раде под камерами
 показать весь комментарий
 
 
надо отличать журналистов от пропагандонов. а як це зробити? воно ж и так видно. але що б по закону.
 показать весь комментарий
 
 
Так страна юа запрещен в Украине. Главный редактор - в бегах.
Как может быть человек журналистом издания которого де юре НЕТ. Более того, после того как журношлюх сказал свою фразу , он должен лишиться звания журналиста.
Сам их "сайт" находиться в США.
А их "сайт" давно нужно закрыть
 показать весь комментарий
 
 
бажання виходити на Майдан проти цієї ЗЕклоунади збільшилось ще більше
 показать весь комментарий
 
 
Майдана больше не будет. Зеленский не допустит.
 показать весь комментарий
 
а кто эту зеленую падаль спрашивать будет..драпать будет на ростов аж бегом.сейчас уже не палки будут.а автоматы.
 показать весь комментарий
 
 
Я тебе по секрету скажу- на тебя СБУ только что дело открыла.
 показать весь комментарий
 
Зеленский не суд и не судья, как и Порошенко. Суды у нас портновско-киваловские.
 показать весь комментарий
 
самое,что интересное тот титушка который сегодня на машину пороха пригнул..это кацап.которому зелЯ дал гражданство..кто бы мог подумать Ветерану-добровольцю Цимбалюку оголосили про підозру за "напад" на "журналіста" сайту "Страна.юа" після фрази "Іди на х#й, бандера" - Цензор.НЕТ 6191
 показать весь комментарий
 
 
Протистояння проти реваншу, звузилось лише до одного славного міста Лева, не вже не вистоємо?
 показать весь комментарий
 
 
Ни фига себе - подозрение! Всё как было при пэдроте. Пора уже подозревателей*** на нары и за граты!
 показать весь комментарий
 
 
Прямо бенефіс порохоботів)) "А прі Парашенко такого нєбило, вернітє Парашенку!"))
 показать весь комментарий
 
 
Самого *циничного бандерiвця*, что ребят сажал на 5 лет за ответки после минских.
 показать весь комментарий
 
стаття 345-1 Кримінального кодексу України. Перша частина цієї статті передбачає максимальне покарання позбавленням волі на строк до трьох років: "1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів або членів сім'ї у зв'язку із здійсненням цим журналістом законної професійній діяльності карається виправними роботами на термін до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років
 показать весь комментарий
 
А надо ввести статью за расшистскую пропаганду и оскорбление национальных достоинств (нах бандера).
 показать весь комментарий
 
 
И четвертовать за это прямо на месте и чтобы каждый мог.
 показать весь комментарий
 
Надо ментов стрелять.
В Николаеве в 14м завезенные кацапы, что делали показуху что Николаев якобы за с руццкий мир, все имели корочки журналистов.
 показать весь комментарий
 
Шабуніна судять як заїхав хрякобидлу в пику.
 показать весь комментарий
 
Жаль что он ещё выродка рассейсского не обоссал.
 показать весь комментарий
 
Cтрана - это помойка и подозреваю пророССийская до самой сраки. И такие-же гавнюки у нее в журнашлюхах.
 показать весь комментарий
 
 
та всё норм, сча подтянется портянка (портнов) и враз решит судейские издержки, засодют, а потом бородатая морда дубины (дубинский) запишет новую манипуляцию в стиле шмария (шария) про нацистов и всё таки "как правильно поступил, человечище. Послав патриота на три буквы"
 показать весь комментарий
 
Так є ж фото де Цимбалюк зігу кидає. Так що на рахунок нациста вони будуть праві.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВетерану-добровольцу Цимбалюку объявили о подозрении за "нападение" на "журналиста" сайта "Страна" после фразы "Иди на х#й, бандера"
 
 
 
 
 
 вверх