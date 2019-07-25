 Ветерану-добровольцу Цимбалюку объявили о подозрении за "нападение" на "журналиста" сайта "Страна" после фразы "Иди на х#й, бандера"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал ветеран и адвокат Маси Найем.

Он отметил: "Сегодня Алексею Цимбалюку (иеродиакону Аристарху) вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 345-1 УК Украины (Угроза или насилие в отношении журналиста).

Алексей Цимбалюк принимал участие в спецоперации СБУ "убийство Аркадий Бабченко". Он хорошо известен в кругах добровольцев и активистов: был иеродиаконом в УПЦ МП, где получил имя Аристарха, затем перешел в УПЦ КП, впоследствии стал монахом-отшельником в Закарпатском ските, откуда пошел волонтером на войну - служил в волонтерском медбатальоне "Госпитальеры" .

Подозрение вручили за перепалку с лицом, которое теперь называет себя журналистом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, во время акции на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария 2 июля этого года.

К слову, Владислав Бовтрук сам же и начал спор, крикнув Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, "Иди на * уй, бандера".

Алексей Цимбалюк пришел сам в участок Шевченковского УП ГУ НП в городе Киеве по улице Прорезной 12б. И это несмотря на то, что даже в подозрении указан другой адрес регистрации.

Также в отделении полиции Алексеем было заявлено о том, что в действиях Владислава Бовтрук он видит образа его (Алексея) национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами".