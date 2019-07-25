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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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Все про:Донбасс (19011) потери (1620) перемирие (1102)

 Со времени объявления прошлого "перемирия" на Донбассе погибли 49 военнослужащих, еще 307 были ранены

В результате нарушения Россией предыдущего режима прекращения огня, который был объявлен на Донбассе в начале марта, 49 украинских воинов погибли, 307 получили ранения.

Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Начиная с предыдущего режима прекращения огня, который начался на Донбассе в начале марта этого года, потери украинских военнослужащих составили 356 человек, среди которых 49 погибших. Это та цена, которую мы заплатили в прошлый раз за нарушение Россией договоренностей, достигнутых с Украиной при посредничестве ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы", - сказал он.

Дипломат отметил, что хотя после начала действия 21 июля нового режима прекращения огня отмечается почти нулевое число его нарушений, "это количество жертв напоминает нам о том, что происходит, когда он нарушается". "Именно с учетом этого мы остаемся преданными делу прекращения огня и сохранения жизни украинских граждан", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Режим тишины" на Донбассе снова нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ в районе Причепиловки, ранен один украинский воин, - ОС

При этом Цимбалюк заявил, что перемирие должно носить устойчивый характер, а за ним должны последовать другие шаги по имплементации Минских договоренностей.

"Чтобы сделать прекращении огня всеобъемлющим, устойчивым и неограниченным, как это было оговорено в Минске 17 июля, мы должны двигаться вперед по пути имплементации других положений Минских договоренностей, касающихся безопасности. Прежде всего - это вывод тяжелого вооружения, иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины", - подчеркнул глава украинской миссии при ОБСЕ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Стрельбы прошли успешно": на Одесчине состоялся очередной этап испытаний ракет РСЗО "Вильха" с увеличенной дальностью поражения. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3139672
 
 
 Топ комментарии
 
С козломордыми уебанами , любой договор - пыль . Нация ушлепков .
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ЗЕ уже пообещал за счет украинских налогоплательщиков построить инфраструктуру для сепаратистов.
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Скільки життів покладено...
Не змпрнувати б.
Вічна пам'ять загиблим воїнам
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Вже за часи нового перемир'я є загиблі і поранені.
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ЗЕ уже пообещал за счет украинских налогоплательщиков построить инфраструктуру для сепаратистов.
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Скільки життів покладено...
Не змпрнувати б.
Вічна пам'ять загиблим воїнам
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Может зеля начал наживаться на войне вместо Порошенко?
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На войне можно наживаться по разному, в т.ч. завершая войну (правда сдачей гос. интересов)
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А вы опытный человек в этом вопросе, вы из ЗеКоманды, по видимому?))
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Ага, лино пишу сценарии речи этому дебилу
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У тебя высокооплачиваемая работа!
Правда дерьмовая.
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А Bloomberg ответственно заявляет, что ты зебобик врёшь. За время войны Украины с россией состояние Порошенко уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
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Да при чем тут блумберг?!
Ты партнёра Зе послушай, а потом логику включи!
Параллель провели!!!
)))
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Якщо тільки одна сторона дотримується домовленостей про припинення вогню, то яке це перемир'я, а ворог і далі гарцює.
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С козломордыми ******** , любой договор - пыль . Нация ушлепков .
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Нет там никакой нации,сброд ублюдков всех мастей.
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Ага, вже. Оце гумконвой розвантажить печенька і буде вантажити важку техіку - танки, БТРи, "Піони". А кого виводити, які іноземні формування, якщо "іх там нєт". Це Цимбалюк хоч у Діда Мороза вірити перестав, чи все ще на ранок Нового року під ялинку бігає?
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Масса хочет квартал и сваты, Масса хочет поехать в Крым, Масса хочет с Россией дружить, масса хочет по человечески жить. Масса спокойненько будет жить, Проблема одна, про свободу придется забыть ...
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А ты на передовую рвёшься, а тебя не берут?
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Реально вот такие самые паскудные
Сидит сам на диване, и требует войны. А что люди гибнут, так не он же.
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А почему он должен сегодня рваться на передовую? Пусть туда рвутся те, кто проголосовал за Зе и его политику "не стрелять". Это при Пете ВСУ стреляли на упреждение и сепаратисты боялись голову поднять.
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Масса хочет тебя забанить . Ушлепок .
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Ты хоть знаешь что за словом раненый может скрываться? Что это может быть кома, парализованная часть тела, потеря подвижности? Ты вообще понимаешь, что там хлопцы, которым по 20 с копейками лет? Какая у них будет жизнь потом, даже если насобирают ему на биопротез?
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День прошел не зря В Каспийское море во время учебного полета рухнул МиГ-29 .
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Вот почему ЗЕ добивается разведения.Чтобы наши воины не гибли.Орду задушат санкциями,а мы -успешностью в нормальной жизни.
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Санкции снимут, дальше Россия начнет скупать Украину как она это сделала с Белоруссией и Грузией.
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Ага щаз успешной только когда повезут в товарняке на сибирь как это уже было-главное не стрелять
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Всю жизнь💩 Каломой с🐒🤡, мечтали тебя ,буратино, осчастливить 😂
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Нажаль ніхто не рахував загиблих під час "перемирій" в 2014 під Дебальцеве.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСо времени объявления прошлого "перемирия" на Донбассе погибли 49 военнослужащих, еще 307 были ранены
 
 
 
 
 
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