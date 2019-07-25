 Депутату Николаевского облсовета объявлено о подозрении за предложение взятки патрульной полиции, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере НАБУ.
В сообщении отмечается: "Руководитель САП сообщил о подозрении депутату Николаевского облсовета, который предлагал патрульной полиции неправомерную выгоду, чтобы те не составляли протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения
Депутат был в красном пиджаке и с цепью? Это ж е-мое 90-е
Я коли дивлюсь з якими фаміліями в Миколаєві політики, диву даюсь: Чмирь, Мудрак, Жолобецький - негативні асоціації аж просять я.