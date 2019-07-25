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Все про:алкоголь (1487) НАБУ (2803) Николаевская область (867) САП (1113)

 Депутату Николаевского облсовета объявлено о подозрении за предложение взятки патрульной полиции, - НАБУ

Депутату Николаевского облсовета объявлено о подозрении за попытку дать взятку патрульной полиции, чтобы те нф фиксировали его состояние алкогольного опьянения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере НАБУ.

В сообщении отмечается: "Руководитель САП сообщил о подозрении депутату Николаевского облсовета, который предлагал патрульной полиции неправомерную выгоду, чтобы те не составляли протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

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Источник: https://censor.net.ua/n3139671
 
   
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Странно ,обычно николаевские мусора сами предлагают дать им деньжат ... Депутату Николаевского облсовета объявлено о подозрении за предложение взятки патрульной полиции, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8609
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Странно ,обычно николаевские мусора сами предлагают дать им деньжат ... Депутату Николаевского облсовета объявлено о подозрении за предложение взятки патрульной полиции, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8609
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Депутат в состоянии алкогольного опьянения предлагал взятку ментам

Депутат был в красном пиджаке и с цепью? Это ж е-мое 90-е
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Титушки Мертвечука устроили провокацию против Порошенка возле ГБР.Депутату Николаевского облсовета объявлено о подозрении за предложение взятки патрульной полиции, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9389
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І фамілія ж в нього красномовна - Чмирь.
Я коли дивлюсь з якими фаміліями в Миколаєві політики, диву даюсь: Чмирь, Мудрак, Жолобецький - негативні асоціації аж просять я.
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