 Депутату Николаевского облсовета объявлено о подозрении за предложение взятки патрульной полиции, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере НАБУ.

В сообщении отмечается: "Руководитель САП сообщил о подозрении депутату Николаевского облсовета, который предлагал патрульной полиции неправомерную выгоду, чтобы те не составляли протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

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