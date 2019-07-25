 МВФ пришлет в Украину миссию, как только новое правительство определится с приоритетами

Об этом представитель Фонда Джерри Райс заявил на брифинге в Вашингтоне в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Команда готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство будет способно определиться с приоритетами своей политики", - сказал Райс.
Напомним, ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина может получить следующий транш МВФ до конца 2019 года.
Читайте на Цензор.НЕТ: Переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества состоятся в сентябре, - Герус
В рамках утвержденной программы страна должна была получить второй транш в мае, но после решения о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов миссия МВФ пообещала вернуться к обсуждению этого вопроса после формирования нового правительства.
Прошлая власть явно выбирала второй вариант, как будет с этой - посмотрим.
Маленький вопрос - есть ли страны, которым помог МВФ и они перестали брать у них в долг?
Ничего более, ну, кроме политического давления.
И за это они требует много чего, как и любой банк который проверяет и ставит условия, у МВФ например отказ от социальной поддержки слабых слоев населения, масштабная приватизация и т.д стандартные условия кредита.
Ну и конечно МВФ выгодно давать деньги, это бизнес и ничего личного, а жить в долг очень легко и весело, до момента когда придут за деньгами.
у МВФ самые низкие в мире проценты и лучшие условия по реструктуризации долга
правда есть еще путя, но то больше похоже на сделку купли-продажи
угадай какой объект сделки?
А их шо не устроит, если молодая команда будет загадочно помалкивать? Они сами не в состоянии нарисовать у себя в голове такие приоритеты, как им хочется? Вот же ж бараны. Вот украинские граждане нарисовали себе всяких ништяков на раз-два..
на 31.12.2014 126 308 млн дол.США
на 31.03.2019 114 429 млн дол.США
Різницю сама порахуєш? чи допомогти?
Оце стара команда боргів набралася..... експерди ви ПТУшні
Вычти из этого внешнего долга частный. Оставь только статистику по гос. долгу.
А по дороге в Киев перестрелять МВФ, как собак.
Пора Зеленскому послать их на три буквы, если он действительно слуга народа как в фильме.
6 год ·
СПАСАТЕЛЬНЫЙ круг для многих политиков... Но мало кто из них поймет и тем более услышит.
1. Людям НАСРАТЬ на то, КТО собственник земли и трубы... портов и недр - люди НИКОГДА и не были собственниками... поэтому, чтоб завидно не было - готовы отдать варягам... бо если "своим" - жаба задавит...
2. Людям НАСРАТЬ на тарифы... они уже ничего ни от кого не ждут. Кто-то занимается эвакуацией, а кто-то готовится к смерти. Единственное чего они реально хотят - МЕСТИ... желательно кровавой... И тот кто ее предоставит - тот и будет отнимать и делить...
3. Людям НАСРАТЬ на "державу" - они ее не создавали - ее им навязали... вместе с нищетой, налогами, унижениями и долгом умереть за это...
4. Людям НАСРАТЬ на закон и конституцию - не они их писали и не о них эти бумажки...
5. Людям НАСРАТЬ на умных - они их просто не понимают...
6. Людям НАСРАТЬ на права и свободы - это ответственность - так вот пусть кто-то это делает для них, но не они...
7. Людям вообще НА ВСЁ НАСРАТЬ. Когда вы это поймете - вы получите монархическое большинство. Ваша личная жизнь наладится. Вы наконец-то избавитесь от химер в голове и обретете счастье...
P.S. Если считать людьми 85% взрослого населения , имеющего право голоса.
Ваш МВФ.