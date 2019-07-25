 МВФ пришлет в Украину миссию, как только новое правительство определится с приоритетами

Об этом представитель Фонда Джерри Райс заявил на брифинге в Вашингтоне в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Команда готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство будет способно определиться с приоритетами своей политики", - сказал Райс.

Напомним, ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина может получить следующий транш МВФ до конца 2019 года.

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В рамках утвержденной программы страна должна была получить второй транш в мае, но после решения о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов миссия МВФ пообещала вернуться к обсуждению этого вопроса после формирования нового правительства.