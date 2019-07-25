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 Политика Украины
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 Завершено строительство 38 казарм улучшенной планировки для 5 тыс. контрактников, - Минобороны

Завершено строительство 38 казарм улучшенной планировки, что обеспечило проживания около 5 тыс. военнослужащих - контрактников.

Об этом сегодня, 25 июля, сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ полковник Александр Чергинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На сегодня завершено строительство 38 казарм улучшенной планировки, что обеспечит проживание около 5 тысяч контрактников. До конца августа текущего года запланировано завершить работы еще в 47 казармах улучшенной планировки для размещения около 6 тысяч военнослужащих по контракту", - отметил офицер.

По словам заместителя начальника ГлавКЭУ, в настоящее время продолжается ежедневная работа по выполнению Плана строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов на 2019 год.

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В текущем году планируется завершить мероприятия по строительству и восстановлению еще на 547 объектах из 779, - сообщил Чергинец.

Источник: https://censor.net.ua/n3139668
 
   
 Топ комментарии
 
Петя же все украл у армии.
Смотрие не попутайте ничего.
Сейчас к власти вернулись хозяйственники которые заботились об армии все годы независимости и все вернут,вернут как было.
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Откуда вернул?
Ты ничего не попутал?
Возвращаются они сейчас,но пока еще не вернулись Азаров и Янукович,но уже не много осталось.
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Просто можно в гугле набрать "фото новые общежития для военных украина"
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Зєля піариться на тому, що зроблено за Порошенка.
Саме ж воно лише путом по клавішам може.
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Петя же все украл у армии.
Смотрие не попутайте ничего.
Сейчас к власти вернулись хозяйственники которые заботились об армии все годы независимости и все вернут,вернут как было.
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Долбодятел , твой петя их и вернул после 14 г .
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Откуда вернул?
Ты ничего не попутал?
Возвращаются они сейчас,но пока еще не вернулись Азаров и Янукович,но уже не много осталось.
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Руки сина зека Вальцмана нічого не крали.
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От немає Свинарчуків з контрабасом деталей, немає від висотомірів до АФАР решіток, вкладатись у виробництво 70-80-х років ніхто не хоче. Не Білецький, не Бігус (і їх спонсор). Купити ніде. За 4 місяці не підняли в небо жодного бойового літака.
Перемога.
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Контракт- это жёны,дети.А им где жить?На улице?. Неправильно это.Нужны модульные городки или служебное жильё в военгородках.Не должны уволенные оставаться жить в военных гордках.
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Отчитались - хорошо. Но в большинстве случаев, а вернее практически во всех случаях (за последние несколько лет) оказывалось что все хорошо только на бумаге и по "освоению средств", а по факту выяснялось что все совсем не так . Правда куда делись деньги и почему стоимость списанных работ в разы превышала самую высокую планку - ответов не было (как и виноватых). Так что теперь интересно провести аудит по этим "работам"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавершено строительство 38 казарм улучшенной планировки для 5 тыс. контрактников, - Минобороны
 
 
 
 
 
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