 Завершено строительство 38 казарм улучшенной планировки для 5 тыс. контрактников, - Минобороны

Об этом сегодня, 25 июля, сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ полковник Александр Чергинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"На сегодня завершено строительство 38 казарм улучшенной планировки, что обеспечит проживание около 5 тысяч контрактников. До конца августа текущего года запланировано завершить работы еще в 47 казармах улучшенной планировки для размещения около 6 тысяч военнослужащих по контракту", - отметил офицер.
По словам заместителя начальника ГлавКЭУ, в настоящее время продолжается ежедневная работа по выполнению Плана строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов на 2019 год.
В текущем году планируется завершить мероприятия по строительству и восстановлению еще на 547 объектах из 779, - сообщил Чергинец.
Саме ж воно лише путом по клавішам може.
Смотрие не попутайте ничего.
Сейчас к власти вернулись хозяйственники которые заботились об армии все годы независимости и все вернут,вернут как было.
Ты ничего не попутал?
Возвращаются они сейчас,но пока еще не вернулись Азаров и Янукович,но уже не много осталось.
Перемога.