 К отопительному сезону готова половина зданий, - Зубко

Об этом заявил вице премьер-министр, министр регионального развития Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Так, к отопительному сезону готовы 49,5% - жилищного фонда и 52% - объектов социальной сферы (учреждения образования, дошкольного образования, здравоохранения).

До 1 октября готовы должны быть 100% объектов, добавил Зубко.

Подготовку учебных и дошкольных учебных заведений обещают завершить до 1 сентября.

Также на Цензор.НЕТ: До нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий, - Зубко