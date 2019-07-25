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Все про:Зубко (415) Минрегионразвития (103) отопительный сезон (236)

 К отопительному сезону готова половина зданий, - Зубко

По состоянию на середину лета к отопительному сезону готова половина объектов жилищного и социального сектора.

Об этом заявил вице премьер-министр, министр регионального развития Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Так, к отопительному сезону готовы 49,5% - жилищного фонда и 52% - объектов социальной сферы (учреждения образования, дошкольного образования, здравоохранения).

До 1 октября готовы должны быть 100% объектов, добавил Зубко.

Подготовку учебных и дошкольных учебных заведений обещают завершить до 1 сентября.

Также на Цензор.НЕТ: До нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий, - Зубко

Источник: https://censor.net.ua/n3139666
 
 
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вторую половину Зебобики отменили зима отменяется весело закричал зеля и взмахнул смартфоном.... К отопительному сезону готова половина зданий, - Зубко - Цензор.НЕТ 2454
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ага уголь газ пар водичка свет трубы подача котельные счетчики оплата проплата взаиморасчеты субсидии все ыв одном смартфоне вот мне интересно упдет смартфон что останется от Государства и Сцаря Зели??????? К отопительному сезону готова половина зданий, - Зубко - Цензор.НЕТ 7643
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Цензор.НЕТНовостиОбществоК отопительному сезону готова половина зданий, - Зубко
 
 
 
 
 
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