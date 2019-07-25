 На требовании взятки $5 тыс. задержан прокурор столичной прокуратуры, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что прокурор в качестве процессуального руководителя в уголовном производстве требовал от обвиняемого в краже местного жителя пять тысяч долларов США.

За указанную сумму чиновник обещал мужчине решить вопрос об изменении реального срока заключения на условный срок наказания. В рамках открытого уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины прокурору объявлено о подозрении в совершении преступления после получения неправомерной выгоды. Также решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Операция по разоблачению противоправной деятельности проводилась совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в г.. Киеве под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. Продолжаются следственные действия".

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