 На требовании взятки $5 тыс. задержан прокурор столичной прокуратуры, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что прокурор в качестве процессуального руководителя в уголовном производстве требовал от обвиняемого в краже местного жителя пять тысяч долларов США.
За указанную сумму чиновник обещал мужчине решить вопрос об изменении реального срока заключения на условный срок наказания. В рамках открытого уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины прокурору объявлено о подозрении в совершении преступления после получения неправомерной выгоды. Также решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.
Операция по разоблачению противоправной деятельности проводилась совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в г.. Киеве под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. Продолжаются следственные действия".
"РЕШАЕТСЯ"
Пока не будет снята неприкосновенность со всех - ничего не изменится.
Судьям наплевать на любые законы - даже если все полицейские, СБУшники, прокуроры будут честными, судьи кого захотят- выпустят, кого захотят - посадят.
Почему "бриллиантовые" прокуроры не сидят ещё?
А суть в тому, що який би президент не був- КОЛИ З СУДДЯМИ НІЧОГО НЕ БУДЕ ТРАПИТИСЯ - не буде в Україні змін на краще.
Але для мене індикацією мабуть дійсно брильянтові прокурори будуть. Якщо кіпіш продовжиться, але їх не зачепить - значить бутафорія і перерозподіл влади. Якщо їх зачепить, то це, звісно, не відміняє можливості перерозподілу, але такий мій індикатор, бо тут прогноз оптимістичніше.