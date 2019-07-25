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 На требовании взятки $5 тыс. задержан прокурор столичной прокуратуры, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия системной коррупции в правоохранительных органах разоблачили на взятке прокурора Киевской местной прокуратуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что прокурор в качестве процессуального руководителя в уголовном производстве требовал от обвиняемого в краже местного жителя пять тысяч долларов США.

За указанную сумму чиновник обещал мужчине решить вопрос об изменении реального срока заключения на условный срок наказания. В рамках открытого уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины прокурору объявлено о подозрении в совершении преступления после получения неправомерной выгоды. Также решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Операция по разоблачению противоправной деятельности проводилась совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в г.. Киеве под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. Продолжаются следственные действия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурора Киевской местной прокуратуры будут судить за $1,5 тыс. взятки, - ГБР

Источник: https://censor.net.ua/n3139663
 
   
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Зебилы хотят посадить проукраинского прокурора На требовании взятки $5 тыс. задержан прокурор столичной прокуратуры, - СБУ - Цензор.НЕТ 6075
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Это его из роиссюшке оклеветали за то что он не голосовал за агентакремля Зеленского
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Зебилы хотят посадить проукраинского прокурора На требовании взятки $5 тыс. задержан прокурор столичной прокуратуры, - СБУ - Цензор.НЕТ 6075
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СБУ нормальными контингентом СИЗО наполняет.Глядишь и ЗЭКи за ум возьмутся.
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Также решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Источник: https://censor.net.ua/n3139663
"РЕШАЕТСЯ"
Пока не будет снята неприкосновенность со всех - ничего не изменится.
Судьям наплевать на любые законы - даже если все полицейские, СБУшники, прокуроры будут честными, судьи кого захотят- выпустят, кого захотят - посадят.
Почему "бриллиантовые" прокуроры не сидят ещё?
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Это его из роиссюшке оклеветали за то что он не голосовал за агентакремля Зеленского
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Майже у кожній темі перепалки, не ведучі ні до чого - ярлики : "порохоботи" , "зебіли".. "Ватники" вже не популярне...
А суть в тому, що який би президент не був- КОЛИ З СУДДЯМИ НІЧОГО НЕ БУДЕ ТРАПИТИСЯ - не буде в Україні змін на краще.
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5 тысяч долларов? Да это прокурвовским на семечки. Одесский прокурор открыто с помощниками молится на ***** и берет миллионами.
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Ну хоч щось більш-менш пристойне. А то вже нудило від мільйона новин, як якогось лікаря чи вчительку на 1000 гривень спіймали.
Але для мене індикацією мабуть дійсно брильянтові прокурори будуть. Якщо кіпіш продовжиться, але їх не зачепить - значить бутафорія і перерозподіл влади. Якщо їх зачепить, то це, звісно, не відміняє можливості перерозподілу, але такий мій індикатор, бо тут прогноз оптимістичніше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа требовании взятки $5 тыс. задержан прокурор столичной прокуратуры, - СБУ
 
 
 
 
 
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