 Не исключено, что материалы из ГБР попадают в РФ, - Порошенко после допроса в Госбюро

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил сегодня после допроса в ГБР.
"Мы обеспокоены тем, что происходит постоянная утечка каждого материала, который получает Государственное бюро расследований, на адрес господина Портнова (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов. - Ред.) и не только. И мы не исключаем, что подобные материалы выходят за пределы Украины, в сторону Российской Федерации", - сказал Порошенко.
По его словам, в связи со сложившейся ситуацией его команда обратится в ГБР.
"Если Государственное бюро расследований предвзято относится и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду для защиты Украины. Речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, где 25 июля должен состояться его допрос.
нібито через патріотизм і захист національних інтересів україни колишнім президентом нова проросійська влада в україні за допомогою кремля хоче з ним розправитись.
це вже третя частина трилогії (боротьби порошенко), спочатку було "або путін або порошенко", потім "недопустимо реваншу", тепер "захист головного патріота україни порошенко від розправи проросійських сил".
коротше дивлячись на те хто виграв президентські вибори і що виграло парламентські вибори. враховуючи тенденції результат третьої частини не важко спрогнозувати.