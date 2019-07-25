 Не исключено, что материалы из ГБР попадают в РФ, - Порошенко после допроса в Госбюро

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил сегодня после допроса в ГБР.

"Мы обеспокоены тем, что происходит постоянная утечка каждого материала, который получает Государственное бюро расследований, на адрес господина Портнова (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов. - Ред.) и не только. И мы не исключаем, что подобные материалы выходят за пределы Украины, в сторону Российской Федерации", - сказал Порошенко.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией его команда обратится в ГБР.

"Если Государственное бюро расследований предвзято относится и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду для защиты Украины. Речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, где 25 июля должен состояться его допрос.

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