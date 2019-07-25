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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:допрос (1179) Порошенко (17694) ГБР (457)

 Не исключено, что материалы из ГБР попадают в РФ, - Порошенко после допроса в Госбюро

Лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко обеспокоен тем, что в Государственном бюро расследований (ГБР) происходит утечка материалов, и не исключает, что эти данные попадают в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил сегодня после допроса в ГБР.

"Мы обеспокоены тем, что происходит постоянная утечка каждого материала, который получает Государственное бюро расследований, на адрес господина Портнова (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов. - Ред.) и не только. И мы не исключаем, что подобные материалы выходят за пределы Украины, в сторону Российской Федерации", - сказал Порошенко.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией его команда обратится в ГБР.

"Если Государственное бюро расследований предвзято относится и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду для защиты Украины. Речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, где 25 июля должен состояться его допрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко после допроса в ГБР: "Мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует"

Источник: https://censor.net.ua/n3139658
 
   
 Топ комментарии
 
Охлокра́тия (др.-греч. ὀχλοκρατία от ὄχλος «толпа» + κράτος «власть») - вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов. Охлократия характерна для переходных и кризисных периодов.
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Заткніть вже його хто небудь
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попадет скорее в Феофанию , с расстройством живота и сердца .Оно себя так загробит сидя в политике , но денег все мало ему .Бог с него смеется !
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В РФ твой сын попал,к твоим сватам алихановым.
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И кто в этом сомневаеться?! И за приличные деньги. А на раше составляют картотеку еще не завербованных но перспективных!
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Не бачу нічого поганого в тому, що президент України після завершення своєї каденції відчує на собі всю силу і справедливість потужно і успіішно реформованої ним правоохоронної та судової системи України.. Може тоді й його наступники будуть реформувати країну, а не влаштовувати імітацію реформ, та терти нам по вухах мантрами про потужне реформування..
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це така тактика захисту порошенка від звинувачень в корупції.

нібито через патріотизм і захист національних інтересів україни колишнім президентом нова проросійська влада в україні за допомогою кремля хоче з ним розправитись.
це вже третя частина трилогії (боротьби порошенко), спочатку було "або путін або порошенко", потім "недопустимо реваншу", тепер "захист головного патріота україни порошенко від розправи проросійських сил".
коротше дивлячись на те хто виграв президентські вибори і що виграло парламентські вибори. враховуючи тенденції результат третьої частини не важко спрогнозувати.
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Даже если и выходят материалы на Рашку.Шо ты суетишься?Тебе есть,шо скрывать? Припускаємо, що матеріали з ДБР потрапляють у РФ, - Порошенко після допиту в Держбюро - Цензор.НЕТ 6860
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе исключено, что материалы из ГБР попадают в РФ, - Порошенко после допроса в Госбюро
 
 
 
 
 
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