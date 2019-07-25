 Порошенко получил повестку на следующие допросы, - Труба

Об этом Труба написал в своем Telegram-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Итак, первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил", - написал Труба.
Он выразил удовлетворение тем, что, несмотря на постоянные изменения решений представителей пятого президента, Порошенко "в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос".
"Конструктивное сотрудничество всех участников производства позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости", - уверен Труба.
" а чукча в чуме ждет рассвета,
А рассвета все нета...."
От проституток избавляются сразу же после использования.
Вот те на. А петя сказал, что честному человеку нечего бояться