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 Политика Украины
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Все про:допрос (1179) Порошенко (17694) Труба (120)

 Порошенко получил повестку на следующие допросы, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что запланированы еще допросы пятого президента Украины Петра Порошенко и он уже получил соответствующую повестку.

Об этом Труба написал в своем Telegram-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Итак, первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил", - написал Труба.

Он выразил удовлетворение тем, что, несмотря на постоянные изменения решений представителей пятого президента, Порошенко "в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос".

"Конструктивное сотрудничество всех участников производства позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости", - уверен Труба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139657
 
   
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Порошенко получил повестку на следующие допросы, - Труба - Цензор.НЕТ 9203 Спроси у послов большой семерки

" а чукча в чуме ждет рассвета,
А рассвета все нета...."
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Этот Роман Труба плохо кончит. Очень плохо кончит.
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та с такой фамилией любому делу труба Порошенко получил повестку на следующие допросы, - Труба - Цензор.НЕТ 4552
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В принципе да.
От проституток избавляются сразу же после использования.
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Больше допросов, хороших и разных....
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Порошенко получил повестку на следующие допросы, - Труба

Вот те на. А петя сказал, что честному человеку нечего бояться
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Яныку сколько повесток присылали? Я Петру вообще насрать на этот смехотворный суд
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Да хренушки вы его уже увидите, он уже дриснул за границу, так что, ищите уже ветра в поле...
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Сторонники садового гнома до остервенения орут - ПЕТРА НА НАРЫ!!! А за что его на нары, вы докажите и сделайте все по закону!
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да щас...по закону...ты еще скажи по уму Порошенко получил повестку на следующие допросы, - Труба - Цензор.НЕТ 392
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Да, уже по самому Пете видно что настали не радостные для него времена.
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А когда получит повестку на допрос Труба, работающий в интересах российских оккупантов?
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Ну, надеюсь, следующий раз петики придут поддержать Петю!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко получил повестку на следующие допросы, - Труба
 
 
 
 
 
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