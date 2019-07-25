EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  368  6
Все про:лицензия (137) Минздрав (1953) врачи (634) Супрун Ульяна (532)

 Минздрав хочет ввести лицензирования для врачей

Министерство здравоохранения разработало законопроект о профессиональном лицензировании врачей. Он должен защитить врачей от потенциального произвола начальства, а пациентов - от непрофессионализма врачей.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Супрун, лицензирование должно обеспечить защиту для врачей.

"Стратегия уже есть в Кабмине. Ждем только, чтобы Министерство финансов ее подписало. Закон мы подаем в следующий Кабмин, чтобы закон о профессиональном лицензирования врачей был. Этот закон должен обеспечить для врачей защиту от главных врачей, от того, что их можно выгнать или не предоставлять работу", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Читайте на Цензор.НЕТ: Программа трансплантации заработает до конца текущего года и постепенно заменит лечение за рубежом, - Минздрав

Она сообщила, что представители министерства ездили по регионам и общались с медиками, чтобы учесть мнение врачей о введении лицензирования.

Супрун добавила, что лицензирование призвано защитить и пациентов, которые смогут анонимно подавать жалобы в лицензионный совет.

"Пациенты, когда есть жалобы на врачей, смогут подавать жалобы в лицензионный совет. Они будут рассматриваться анонимно, и тогда медика могут или штрафовать или требовать дополнительное обучение, или даже отобрать лицензию, и врач не будет в дальнейшем заниматься медициной", - пояснила Супрун.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств со смартфонов, - Минздрав

Напомним, ранее Кабинет министров Украины перераспределил один миллиард гривен на оплату услуг в учреждениях первичной медицинской помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3139653
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
скоро очень скоро наступит комунизм и светлое завтра!!
 показать весь комментарий
 
 
нормально..., хотя врачи будут против конечно...
Но ничего привыкнут....
 показать весь комментарий
 
ну нарешті всі лікарі повернуться з Чехії та Польщі )))
 показать весь комментарий
 
 
Так надо отменить главврачей и не буде от кого их защищать, дери с поЦиентов скока хошь))
 показать весь комментарий
 
А начисление зарплаты врачам, независимо от прихотей главврача, этот законопрект не предусматривает?
 показать весь комментарий
 
 
Опа, организовывается очередная дойная корова, теперь врачом не станешь без заноса кругленькой суммы в "комиссию по лицензированию"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоМинздрав хочет ввести лицензирования для врачей
 
 
 
 
 
 вверх