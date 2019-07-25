 Минздрав хочет ввести лицензирование для врачей

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Супрун, лицензирование должно обеспечить защиту для врачей.

"Стратегия уже есть в Кабмине. Ждем только, чтобы Министерство финансов ее подписало. Закон мы подаем в следующий Кабмин, чтобы закон о профессиональном лицензирования врачей был. Этот закон должен обеспечить для врачей защиту от главных врачей, от того, что их можно выгнать или не предоставлять работу", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

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Она сообщила, что представители министерства ездили по регионам и общались с медиками, чтобы учесть мнение врачей о введении лицензирования.

Супрун добавила, что лицензирование призвано защитить и пациентов, которые смогут анонимно подавать жалобы в лицензионный совет.

"Пациенты, когда есть жалобы на врачей, смогут подавать жалобы в лицензионный совет. Они будут рассматриваться анонимно, и тогда медика могут или штрафовать или требовать дополнительное обучение, или даже отобрать лицензию, и врач не будет в дальнейшем заниматься медициной", - пояснила Супрун.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины перераспределил один миллиард гривен на оплату услуг в учреждениях первичной медицинской помощи.