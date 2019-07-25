EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  2722  70
Все про:лицензия (138) Минздрав (1958) врачи (635) Супрун Ульяна (537)

 Минздрав хочет ввести лицензирование для врачей

Министерство здравоохранения разработало законопроект о профессиональном лицензировании врачей. Он должен защитить врачей от потенциального произвола начальства, а пациентов - от непрофессионализма врачей.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Супрун, лицензирование должно обеспечить защиту для врачей.

"Стратегия уже есть в Кабмине. Ждем только, чтобы Министерство финансов ее подписало. Закон мы подаем в следующий Кабмин, чтобы закон о профессиональном лицензирования врачей был. Этот закон должен обеспечить для врачей защиту от главных врачей, от того, что их можно выгнать или не предоставлять работу", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Читайте на Цензор.НЕТ: Программа трансплантации заработает до конца текущего года и постепенно заменит лечение за рубежом, - Минздрав

Она сообщила, что представители министерства ездили по регионам и общались с медиками, чтобы учесть мнение врачей о введении лицензирования.

Супрун добавила, что лицензирование призвано защитить и пациентов, которые смогут анонимно подавать жалобы в лицензионный совет.

"Пациенты, когда есть жалобы на врачей, смогут подавать жалобы в лицензионный совет. Они будут рассматриваться анонимно, и тогда медика могут или штрафовать или требовать дополнительное обучение, или даже отобрать лицензию, и врач не будет в дальнейшем заниматься медициной", - пояснила Супрун.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств со смартфонов, - Минздрав

Напомним, ранее Кабинет министров Украины перераспределил один миллиард гривен на оплату услуг в учреждениях первичной медицинской помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3139653
 
   
 Топ комментарии
 
Восхищаюсь Супрун. Это же надо, выстоять против орды медицинской мафии и пинками, тычками загонять отсталую, безграмотную, хилую украинскую медицину в современную. Сколько сил и здоровья отнимает эта борьба, но Супрун стоит и не сворачивает. И Зеленский не рискнул, вопреки воплям, снять её с должности. А сейчас ещё один пинок по блату, бездарности и безграмотности-лицензирование врачей. На западе все врачи имеют лицензии и работают по ним. Ни одно лечебное учреждение не возьмёт на работу врача без лицензии. Вот почему многие из врачей, эмигрировавшие из СНГ-мед. начальство, "светила и медицинские дарования", не получив лицензию по безграмотности, лихо машут мётлами или пасут старичков и бабушек, бейбиситеры, и прочее. Только так, ленивую, вороватую и отсталую украинскую биомассу нужно загонять в цивилизацию. Вспомните Тернопольский медуниверситет, где полуграмотные от лени студенты выпускного курса устроили забастовку против сдачи выпускного тестирования по американской системе. От своих знаний это устроили, или от чего-то другого? На западе медицинский факультет университета-один из самых тяжёлых, а в Украине-собрали группой баксы и их с зачётками экзаменатору. А после выпуска вот такие дипломированные обалдуи вас лечат. Так что не возмущайтесь, каждый из вас хочет чтобы его лечил грамотный врач, и не вопите-Супрун делает всё верно-выметает из медицины весь мусор в белых халатах, чтобы люди были здоровыми и жили до ста двадцати в добром здравии. Преклоняюсь перед Вами, пани Супрун. Здоровья Вам и сил, и сподвижников с единомышленниками больше, чтобы очищать украинскую медицину.
 показать весь комментарий
 
Лицензирование врачей необходимо Это заставить их постоянно повышать квадификацию Больные смогут более действенно высказывать свое отношение к некачественным услугам
 показать весь комментарий
 
Все правильно, это отсеет тех кто поступает в мед Вузы надеясь на богатеньгих родителей. Потом они сдают екзамены за деньги потом покупают должностя и калечат людей.
Супрун респект! Лицензирование давно пора вводить!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
скоро очень скоро наступит комунизм и светлое завтра!!
 показать весь комментарий
 
 
нормально..., хотя врачи будут против конечно...
Но ничего привыкнут....
 показать весь комментарий
 
 
А не привыкнут пусть идут мести дворы.
 показать весь комментарий
 
 
І будеш ти зі своїм кагалом лікуватися у підмітальників)
 показать весь комментарий
 
 
ну нарешті всі лікарі повернуться з Чехії та Польщі )))
 показать весь комментарий
 
 
У нас щось подібне намічається. Правда повертатись вони збираються не до Супрунівських лікарень, а до приватних. В усякому разі там лікарі вже починають заробляти не менше ніж у сусідніх країнах, а хірургічні спеціальності вже давно не їдуть за кордон (окрім як у потужні і заможні країни)... Для прикладу у словаків колосальна проблема із гінекологами і хірургами, але наших не можуть переманити, бо на 1-2к, не бажають їхати...
 показать весь комментарий
 
 
а "супруновские больницы" - это типа коммунальные?

А ничего, что реформы Супрун касаются в том числе частной практики? врачей-частников тоже буду лицензировать, плюс Супрун борется за то, чтобы частные врачи тоже имели право выдавать больничные - именно тогда появится настоящая конкуренция с коммунальными.

вам точно лечиться надо.
 показать весь комментарий
 
 
А чем это вам не нравиться? В цивилизованных странах работает прекрасно.
Лучше совковой,и это факт.
 показать весь комментарий
 
где они работают санитарами при стариках или медсестрами - в лучшем случае. С нашим уровнем образования врачом в Польше работать не светит.
 показать весь комментарий
 
Так надо отменить главврачей и не буде от кого их защищать, дери с поЦиентов скока хошь))
 показать весь комментарий
 
На самом деле, если ввести в медецине свободный рынок, то никто ни с кого драть не будет, а не так, как сейчас. Или вы думаете, что главврач оберегает пациентов от взяток? На самом деле, наоборот, он требует от врачей брать взятки и часть отдавать ему. Вот в стоматкабиненетах нет главврачей, существует свободный рынок услуг, и эта отрасль медицины наиболее развита.
 показать весь комментарий
 
 
так і є якість і ніхто бюджет не обкрадає... але тоді стане питання навіщо нам МОЗ і облздрави?
 показать весь комментарий
 
 
облздравы точно не за чем, а МОЗ можно будет сократить до 50 человек - для выдачи лицензий, утверждения протоколов лечения, управления лабораториями и т.д. - чисто админдеятельности.
 показать весь комментарий
 
Должна быть комисия на ротационной основе оценивающее врачей анонимно.
 показать весь комментарий
 
А вот то, что предлагает Супрун, это очередная профанация. Да, возможно главврач не сможет выгнать врача, но лишить его зарплаты может, что сейчас и происходит, хорошую зарплату получают приближенные к главврачу, и совсем не по профессиональным качествам.
 показать весь комментарий
 
 
Так лицензия и возвернёт тарификацию и категории проффесианализма, если конечно они продумают закон правильно.
 показать весь комментарий
 
 
Там, где обычные врачи не умеют отстаивать свои права - там на первичке по 17-18 тыс грн простой терапевт получает.
 показать весь комментарий
 
Так это только после реформирования,или было еще в ссср?
 показать весь комментарий
 
А начисление зарплаты врачам, независимо от прихотей главврача, этот законопрект не предусматривает?
 показать весь комментарий
 
 
Опа, организовывается очередная дойная корова, теперь врачом не станешь без заноса кругленькой суммы в "комиссию по лицензированию"
 показать весь комментарий
 
 
от ***, і тут зраду знайшов.... цікаво, що ти скаже, якщо зєля залишить її міністром у наступному уряді?
 показать весь комментарий
 
 
То что Зеля прогнулся под американцев, это чисто их креатура.
 показать весь комментарий
 
а це він допомагає їм проводити розслідування проти каломойші? блін, я не знав
під кого він реально прогнувся, ми побачимо через кілька місяців....
 показать весь комментарий
 
Как и проведение ВНО? Сколько заплатиш столько и балов?
Она делает по западному образцу,если не испортит КоМанда,то тупому никакие деньги не помогут.
 показать весь комментарий
 
 
Именно так оно и будет! В качестве примера можно привести сертификацию инженеров-проектировщиков. Заносишь нужную сумму куда надо и получаешь свой сертификат вообще без каких-либо проблем, экзаменов и прочей чепухи. В интернете полно контор, предлагающих сертификацию «под ключ», единственное, что от тебя требуется - это оплатить их услуги. Здесь будет то же самое
 показать весь комментарий
 
Ця імпортна **** повинна сконати мученою смертю!!!"
 показать весь комментарий
 
 
Сам канай на рашу! Тамти лечись у Охлобыстина!
 показать весь комментарий
 
 
Дивно, а чому ж тоді лікарі вважають що це призведе до вимагання з них грошей?
 показать весь комментарий
 
Так і є зараз, так і буде надалі. Поки зарплату призначає головлікар. І все це завдяки "потужним" реформам Порошенко-Супрун.
 показать весь комментарий
 
 
а ДО Супрун зп была высокая типа. И назначал штатку не главврач, как сейчас, да?

там где врачи умеют отстаивать свои права - зп у участкового терапевта 17-18 тыс.
 показать весь комментарий
 
 
когда уже эта растрёпанная бабушка с чуть ли не ветеринарным образованием уже сядет на чемоданы в аэропорту?
 показать весь комментарий
 
Лицензирование врачей необходимо Это заставить их постоянно повышать квадификацию Больные смогут более действенно высказывать свое отношение к некачественным услугам
 показать весь комментарий
 
 
Учиться надо, а не диплом за папкины деньги покупать
 показать весь комментарий
 
 
В дипломе этого не написано. В лицензии - будет.
 показать весь комментарий
 
Я даже не представлял, что где то можно работать врачом без лицензии ))
 показать весь комментарий
 
 
Восхищаюсь Супрун. Это же надо, выстоять против орды медицинской мафии и пинками, тычками загонять отсталую, безграмотную, хилую украинскую медицину в современную. Сколько сил и здоровья отнимает эта борьба, но Супрун стоит и не сворачивает. И Зеленский не рискнул, вопреки воплям, снять её с должности. А сейчас ещё один пинок по блату, бездарности и безграмотности-лицензирование врачей. На западе все врачи имеют лицензии и работают по ним. Ни одно лечебное учреждение не возьмёт на работу врача без лицензии. Вот почему многие из врачей, эмигрировавшие из СНГ-мед. начальство, "светила и медицинские дарования", не получив лицензию по безграмотности, лихо машут мётлами или пасут старичков и бабушек, бейбиситеры, и прочее. Только так, ленивую, вороватую и отсталую украинскую биомассу нужно загонять в цивилизацию. Вспомните Тернопольский медуниверситет, где полуграмотные от лени студенты выпускного курса устроили забастовку против сдачи выпускного тестирования по американской системе. От своих знаний это устроили, или от чего-то другого? На западе медицинский факультет университета-один из самых тяжёлых, а в Украине-собрали группой баксы и их с зачётками экзаменатору. А после выпуска вот такие дипломированные обалдуи вас лечат. Так что не возмущайтесь, каждый из вас хочет чтобы его лечил грамотный врач, и не вопите-Супрун делает всё верно-выметает из медицины весь мусор в белых халатах, чтобы люди были здоровыми и жили до ста двадцати в добром здравии. Преклоняюсь перед Вами, пани Супрун. Здоровья Вам и сил, и сподвижников с единомышленниками больше, чтобы очищать украинскую медицину.
 показать весь комментарий
 
 
чувак из израиля расказывает какая у нас класная медицина после недореформы имени супрун! ЭЙ РАССКАЗЧИК А НЕ ХОТИШЬ ПРИЕХАТЬ К НАМ НА СВОЕЙ ЖОПЕ ЭТУ КЛАСНУЮ МЕДИЦИНУ ПОЧУВСТОВВАТЬ! А ТО ВЫ ТАКИЕ ВСЕ ХИТРЫЕ РАСКАЗЫВАЕТЕ КАК У НАС КЛАСНО ИЗ ЗА БУГРА!!
 показать весь комментарий
 
 
Какой отчаянный зебил! Ты звучишь так, как будто у вас, типа, всегда была суперская медицина, но тут припёрлась злая Супрун и всю её поломала. Да вы должны молиться на неё, за то, что она время своей жизни на вас, дикарей, тратит, совершенно бескорыстно, а не ворует миллиардами, как все её предшественники.
 показать весь комментарий
 
да именно так и есть! была медицина херовая не качественная но была, пришла супрун и просто поламала ту что была и теперь нет никакой от слова совсем! если точнее то медицина осталась токо в крупных городах милионниках, а та что была в селах в районных центарх в малых областных центрах той уже нет благодаря супрун!!
 показать весь комментарий
 
 
По хорошему Супрун -єто мать Тереза, несущая свет и добро.Но , к сожалению, она среди дикарей, которих насуськивают современние шамани-мафиози.Дай Бог ей терпения.
 показать весь комментарий
 
 
Даже и не думал что слово лицензия для наших коновалов прозвучит! Другое дело как пойдёт дело! Когда грянула воля с понтом в 1991 г, то скромно и втихаря в мед-вузах сократили а потом и убрали полноценную практику в прозекторских(морги) и пошла жара учится, дипломы получать, покупать и прочая свадьба. То обычно с 3 курса студентики как бы на вшивость сдавали профпригодность при вскрытиях, ну там срали, падали в обморок итд и тп. Ну и наклепалось для мед-центров за 25 лет спецов с компа лечить! По большому счёту надо консультироваться на сегодняшний день у тех кто мед закончил но пусть в 1994г. Позже если---то дятлы. Или долбодятлы.
 показать весь комментарий
 
 
Полностью разделяю ваше вошищение Супрун.
А вот насчёт «каждый из вас хочет чтобы его лечил грамотный врач», тут я не уверен. 73% хотят, чтобы их страной правил неуч и гопник, теперь уже и со 100%-ной концентрацией власти. Поэтому с чего бы им непременно хотеть, чтобы их лечил грамотный врач? Им же похрен, хоть сантехник, хоть тамада пусть лечит.
 показать весь комментарий
 
 
Это правильное решение. А то за бабло заканчивают ВУЗЫ, потом приходят работать бараны, не могут даже правильного диагноза поставить не говоря о другом более сложном. Кому нужен такой врач?
 показать весь комментарий
 
 
Тем кто выбирали клована советовали лечиться у Охлобыстина.
И есть конечно и такие интерны,которые вдвоем клизму ставят.
Один знает КАК,а другой КУДА.
 показать весь комментарий
 
 
такой маленький ньюанс А ЛИЦЕНЗИИ КТО БУДЕТ РАЗДАВАТЬ? МАРСИАНЕ?!! ИЛИ ТОКО ЛИПОВЫЕ ДИПЛОМЫ БЫВАЮТ А ЛИПОВЫХ ЛИЦЕНЗИЙ НЕ БЫВАЕТ?!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну да и выдающих лицензии надо набирать по конкурсу с последующим жестким контролем, по другому никак, это звенья одной цепи.
 показать весь комментарий
 
Все правильно, это отсеет тех кто поступает в мед Вузы надеясь на богатеньгих родителей. Потом они сдают екзамены за деньги потом покупают должностя и калечат людей.
Супрун респект! Лицензирование давно пора вводить!
 показать весь комментарий
 
 
Насколько я знаю в Штатах , система образования врача построена так, что если даже везде и всюду сдал все єкзамени во время и прошел все ступени обучения без задержек к єтапу больших самостоятельних операций хирург достигает лет в 36.А до єтого учится, сдает єкзамени, работает под контролем в клиниках и т.д.
 показать весь комментарий
 
И что же им помешает потом купить лицензию?
 показать весь комментарий
 
Хоть бы у зели хватило мозжечка оставить если не саму Супрун, то все ее идеи по реформированию этой жуткой постсовковой махины.

а Супрун заслужила от украинцев на памятник из золота в полный рост.

То, что это понимает 7-8% населения говорит о том, что нам еще лечиться и лечиться...
 показать весь комментарий
 
 
какие идеи? ввести платную медицину? это по твоему крутая идея? а крутая для кого для олигархов, больше бабла можно стырять да!!
 показать весь комментарий
 
 
За все надо платить.За свет,за воду, за проезд в трамвае,и за лечение тоже. Есть поговорка совеЦких времен о советской медицине: "Хорошо хоть в столовой не бесплатно кормят, а то вообще г-ном питались"
 показать весь комментарий
 
сними с меня налоги и я буду за все платить! а если ты с меня дерешь налоги от 70% и выше то должен оказывать мне услуги за мои налоги! так что усохни дрянь!!
 показать весь комментарий
 
 
Отсутствие налогов-єто совковий (не шведский) социализм.Имярек полностью полагается на государство, а оно уже определяет кому и чего.Кого лечить в обкомовской больнице, а кто и обшарпанной райбольницей обойдется...Капитализм дает возможность заработать на ту жизнь,к которой стремишься.В том числе и на дорогое лечение,если здоровье не сберег.Ясно что не у всех получается, кому от пива отказаться, а кому грошей заробить.Нет в мире совершенства)))Но к идеалу нужно стремиться.
 показать весь комментарий
 
мой ответ простой средняя налоговая нагрузка не должна превышать 30% а если она выше то государство должно что то предлагать взамен! и это что то не новые джипы для мусоров и не повышенные ЗП для судей!!
 показать весь комментарий
 
Прежде чем делать реформы Супрун не мешало бы закончить университет.
 показать весь комментарий
 
А что, Супрун практикующий врач? Она -- администратор....
 показать весь комментарий
 
Сейчас врачи платят взятки за категорию, а теперь будут платить лицензионному совету! Такое впечатление, что или сама возглавит, лицензионный совет, или поставит своего человека, чтобы брать откаты...
 показать весь комментарий
 
 
Будут эти лицензии покупаться так же как и дипломы. Мы не Америка, к сожалению, и зачастую лицензия в Украине это не показатель профессионализма, а показатель, что за неё кто то кому то хорошо "отстегнул". Это сизифов труд, который только сделает дороже для нас медицинские услуги и всё. У нас сам себя отлично регулирует рынок услуг врачей, практикующих в частном порядке - лучший показатель качества услуг такого врача это запись кнему за 2 месяца. К плохому врачу никто не пойдет. Всё это ерунда. Как советская промышленность делала станки для того, чтобы делать станки, так и здесь нужно будет получать корки (дипломы и т. д.) чтобы получать новые корки (лицензии и т. д).
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоМинздрав хочет ввести лицензирование для врачей
 
 
 
 
 
 вверх