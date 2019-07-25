 Минздрав хочет ввести лицензирование для врачей

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По словам Супрун, лицензирование должно обеспечить защиту для врачей.
"Стратегия уже есть в Кабмине. Ждем только, чтобы Министерство финансов ее подписало. Закон мы подаем в следующий Кабмин, чтобы закон о профессиональном лицензирования врачей был. Этот закон должен обеспечить для врачей защиту от главных врачей, от того, что их можно выгнать или не предоставлять работу", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.
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Она сообщила, что представители министерства ездили по регионам и общались с медиками, чтобы учесть мнение врачей о введении лицензирования.
Супрун добавила, что лицензирование призвано защитить и пациентов, которые смогут анонимно подавать жалобы в лицензионный совет.
"Пациенты, когда есть жалобы на врачей, смогут подавать жалобы в лицензионный совет. Они будут рассматриваться анонимно, и тогда медика могут или штрафовать или требовать дополнительное обучение, или даже отобрать лицензию, и врач не будет в дальнейшем заниматься медициной", - пояснила Супрун.
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Напомним, ранее Кабинет министров Украины перераспределил один миллиард гривен на оплату услуг в учреждениях первичной медицинской помощи.
Но ничего привыкнут....
А ничего, что реформы Супрун касаются в том числе частной практики? врачей-частников тоже буду лицензировать, плюс Супрун борется за то, чтобы частные врачи тоже имели право выдавать больничные - именно тогда появится настоящая конкуренция с коммунальными.
вам точно лечиться надо.
Лучше совковой,и это факт.
під кого він реально прогнувся, ми побачимо через кілька місяців....
Она делает по западному образцу,если не испортит КоМанда,то тупому никакие деньги не помогут.
там где врачи умеют отстаивать свои права - зп у участкового терапевта 17-18 тыс.
А вот насчёт «каждый из вас хочет чтобы его лечил грамотный врач», тут я не уверен. 73% хотят, чтобы их страной правил неуч и гопник, теперь уже и со 100%-ной концентрацией власти. Поэтому с чего бы им непременно хотеть, чтобы их лечил грамотный врач? Им же похрен, хоть сантехник, хоть тамада пусть лечит.
И есть конечно и такие интерны,которые вдвоем клизму ставят.
Один знает КАК,а другой КУДА.
Супрун респект! Лицензирование давно пора вводить!
а Супрун заслужила от украинцев на памятник из золота в полный рост.
То, что это понимает 7-8% населения говорит о том, что нам еще лечиться и лечиться...