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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:допрос (1179) Порошенко (17694) ГБР (457)

 Порошенко после допроса в ГБР: "Мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует"

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что на допросе в Государственном бюро расследований он давал пояснения, касающиеся соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Сегодня мы давали пояснения, они были в устном и в письменном виде относительно направлений, которые касаются абсолютно прозрачного соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", которое осуществлялось без моего участия", - сказал Порошенко журналистам после допроса в ГБР в четверг.

Кроме того, по его словам, ГБР "пытается продолжать следственные действия против канала "Прямой"".

"Нам об этом сообщили. В то же время о пророссийских каналах у них нет информации", - сказал он.

Как сообщает "Українська правда", Порошенко также отметил, что он получил еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы он фигурировал, не существует.

"Мы твердо подчеркиваем, что будем заявлять, если Госбюро будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду по защите страны, речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде. Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует", - отметил экс-президент.

Порошенко отметил, что о допросе узнал из СМИ, которые ссылались на Telegram бывшего заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Он отметил, что о дальнейших допросах ему ничего неизвестно и посоветовал обратиться за этой информацией к Портнову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После допроса в ГБР на автомобиль Порошенко попытались напасть несколько человек. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3139651
 
   
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ДЕ-ТО Я УЖЕ ТАКОЕ СЛЫШАЛ.... В 2014 ГОДУ...
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"Ни одного уголовного дела, где бы он фигурировал, не существует." ----------- Надо уточнять, в каком качестве он не фигурирует - обвиняемого, подозреваемого или свидетеля.
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Типа чаю попить приглосили.Для 8 процентных норм отмазки.Что скажет ГБР ждём.
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труба скажет, что гбр начало дело раньше, чем появилось гбр
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Ну, скажет: «...абсолютно прозрачное соглашение о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", которое осуществлялось без участия Порошенка» ,
і шо, після цього ти тут срати перестанеш?
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Жди,ждун. Ты бы лучше своему путлерку претензии предъявлял,ссыкло.
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Ющенко должен сесть вместе с кумом.За миллиард от банды донецкого хряка.
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Ну и что ЗЕбилоиды, тунца лососнули? И это только начало...
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Це все по воді вилами писано.Але населення любить таке дивитися.Бо це можна на хліб намазати.
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мотають нерви ці шмари зєлєбєнівські!!! Жодна нормальна людина не може бути НЕВДЯЧНОЮ цьому президенту, який спас країну від парашинської орди, завдяки зусиллям якого в світи почали з повагою ставитися до України! До президента, який єдиний з усіх попередніх вкладав власні кошти в ЗСУ!!! Порох разом з командою зупинив падіння держави в прірву, наростили золотовалютні резерви..і це при тому, що тільки 5(всього) лярдів виділив МВФ...а ЗЕК та Юлька брали 19 і 22 лярда...де вони? ЗЕК, зрозуміло, кешем в фурах вивозив...А ця , з косою, куди їх втюхала?
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Пецики, а почему ваш потужный патрон вообще решил продать Кузню аккурат под конец своего правления? Она же получала столько выгодных государственных заказов, прямо золотая жила - а тут продать? Еще и рыгу Тигипко
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Только за богданы для фронта и косюка с гладковским . Пожизненно с полной конфискацией .
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Якби насрати куди там цю істоту "визивають" і скільки "барцуни с карупциєй" з нього витрусять нажитого непосильним трудом. Соєві докерувались до того з чого й починали - електроенергію вже по графіку подаватимуть.
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А как там Панамские оффшоры Порошенко после допроса в ГБР: "Мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует" - Цензор.НЕТ 3933

Все пошло на пользу оффшорников - свинарчуков .
Денех - неТ ! Порошенко после допроса в ГБР: "Мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует" - Цензор.НЕТ 8122
2014 год .
https://censor.net.ua/news/382494/vo_vremya_tragicheskih_sobytiyi_2014go_poroshenko_stroil_zamyslovatye_finansovye_konstruktsii_vokug
03.04.16 23:55 Во время трагических событий 2014-го Порошенко строил замысловатые финансовые конструкции вокруг "Рошена
РАССЛЕДОВАНИЕ Герой Панамских Оффшоров ! Иловайск 24.09.2014
Порошенко после допроса в ГБР: "Мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует" - Цензор.НЕТ 8122Порошенко после допроса в ГБР: "Мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует" - Цензор.НЕТ 6097
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Группа «ТАС», конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, в ноябре прошлого
года стала владельцем более 50% пакета акций завода «Кузница на Рыбальском», ранее принадлежащих Порошенко П. Стоимость проданных акций является коммерческой тайной (эксперты оценивают сделку в 300 млн баксов). Продажа, натюрлих, проведена в оффшорных юрисдикциях, поэтому в Украину от Порошенко П. поступил налог с продажи акций в сумме 00 гривен 00 копеек.

Близкие к панамским финансовые эксперты утверждают, что если бы не агрессия Путина, то в
бюджет Украины поступил бы налог в 3-5 раз больше. Но ведь война-с ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко после допроса в ГБР: "Мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует"
 
 
 
 
 
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