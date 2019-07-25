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 Киевские новости
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Все про:Зеленский (2293) Кличко (2667)

 "Сдаваться не буду", - Кличко о намерениях Зеленского его уволить

Намерение президента Владимира Зеленского уволить мэра Киева Виталия Кличко противоречит принципам Европейской хартии о местном самоуправлении

Как передает Цензор.НЕТ,  такое мнение Кличко выразил в студии Радио Свобода.

Он также раскритиковал намерение партии "Слуга народа" разделить полномочия мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

"Влияние президента и правительства на местное самоуправление прямо противоречит Европейской хартии, такого раздела полномочий. Если мэра выбирают, и он не имеет никаких полномочий, чтобы реализовать ожидания жителей, которые доверяют ему реализовать эти полномочия, нет ни в одном европейском городе, ни в одной европейские или современной стране", - сказал Кличко.

Столичный мэр рассказал, как будет действовать в случае, если его лишат должности председателя КГГА.

"Ни в коем случае я сдаваться не буду, я буду делать все для того, чтобы отстоять местное самоуправление. И это вопрос не мой, этот вопрос вообще принципов которые должны быть в нашем городе, чтобы киевляне имели возможность управлять городом. Через выборы, которые поручают, выбирая Киевский городской совет, и мэра столицы. Я убежден, что другого пути нет. Также мы будем обращаться и в юридической плоскости, этот вопрос решать. И буду обращаться к общественности, будем делать все шаги для того, чтобы этого не произошло", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. Киев ждут досрочные выборы. ДОКУМЕНТ

По словам Кличко, намерение партии "Слуга народа" разделить полномочия мэра и главы столичной городской государственной администрации "попахивает авторитаризмом".

"Общество формирует бюджет, общество должно вызовы, общество должно землю, имущество, она выбирает менеджера, который должен этим распоряжаться и отчитываться перед обществом. А если этого не нужно, зачем тогда мэрские выборы вообще делать? Давайте мэра отменим вообще и будем назначать человека сверху, который и будет управлять, как будет нравиться президенту", - комментирует политик.

На вопрос, возможно ли, что Киевский городской совет своим решением расширит полномочия председателя КГГА, Кличко ответил, что "не исключает" и "работает" над этим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это напоминание премьеру о том, что необходимо внести представление об увольнении главы КГГА, - Рябошапка о письме Богдана в Кабмин по Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3139636
 
   
 Топ комментарии
 
Воровать и крысить со Столаром буду. Сдаваться не буду. великолепный боксёр и мягко говоря хреновый мэр.
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Кличко у Зе фобия против высоких и сильных. А сдаватьсяться то при таких габаритах
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Как может шут уволить выбранного киевлянами мэра? С таким "гарантом" Конституции Украина далеко пойдет...
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А что Кернес с Трухановьім? И иже с ними? Давят только тех, кто рьігов отодвинул от кормушки?
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Зеля, не трогай Кличка.. по-хорошему.. нафуй богдана и прочих шептал, если хочешь дальше нормально жЫть по Киеву.. за Кличка не только боксёры из "золотых перчаток"..)
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Колись дивився інтерв"ю Кличка Остапу Дроздову..."Ми візьмемо на себе відповідальність!" - сказав Кличко.А в чому вона полягатиме? - спитав Остап..."Ми відповідальність візьмем на себе" - відповів Кличко...Так все таки яку відповідальність передбачаєте? - повторив Остап..."Ми на себе відповідальність візьмем" - сказав Кличко і Остап вже його не питав...Але все таки Кличко росте...Сказати "суперечить принципам Європейської хартіі про місцеве самоврядування" не кожен зможе...Ну хіба він прочитав це надзвичайно складне для кожного боксера речення з папірця...
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Мнение киевлян по этому поводу похоже никого и не интересует. Опасный симптом
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Сдаваться не буду", - Кличко о намерениях Зеленского его уволить
 
 
 
 
 
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