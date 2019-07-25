 "Сдаваться не буду", - Кличко о намерениях Зеленского его уволить

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение Кличко выразил в студии Радио Свобода.

Он также раскритиковал намерение партии "Слуга народа" разделить полномочия мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

"Влияние президента и правительства на местное самоуправление прямо противоречит Европейской хартии, такого раздела полномочий. Если мэра выбирают, и он не имеет никаких полномочий, чтобы реализовать ожидания жителей, которые доверяют ему реализовать эти полномочия, нет ни в одном европейском городе, ни в одной европейские или современной стране", - сказал Кличко.

Столичный мэр рассказал, как будет действовать в случае, если его лишат должности председателя КГГА.

"Ни в коем случае я сдаваться не буду, я буду делать все для того, чтобы отстоять местное самоуправление. И это вопрос не мой, этот вопрос вообще принципов которые должны быть в нашем городе, чтобы киевляне имели возможность управлять городом. Через выборы, которые поручают, выбирая Киевский городской совет, и мэра столицы. Я убежден, что другого пути нет. Также мы будем обращаться и в юридической плоскости, этот вопрос решать. И буду обращаться к общественности, будем делать все шаги для того, чтобы этого не произошло", - сказал он.

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По словам Кличко, намерение партии "Слуга народа" разделить полномочия мэра и главы столичной городской государственной администрации "попахивает авторитаризмом".

"Общество формирует бюджет, общество должно вызовы, общество должно землю, имущество, она выбирает менеджера, который должен этим распоряжаться и отчитываться перед обществом. А если этого не нужно, зачем тогда мэрские выборы вообще делать? Давайте мэра отменим вообще и будем назначать человека сверху, который и будет управлять, как будет нравиться президенту", - комментирует политик.

На вопрос, возможно ли, что Киевский городской совет своим решением расширит полномочия председателя КГГА, Кличко ответил, что "не исключает" и "работает" над этим.

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