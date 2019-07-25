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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1824) скорая (219) Супрун Ульяна (532)

 В экстренной медпомощи внедрят новую диспетчерскую систему: деньги выделены регионам, уже проводят тендеры, - Супрун

Экстренная медицинская помощь будет работать на базе новой диспетчерской системы, средства на ее внедрение уже выделены регионам.

Об этом на брифинге сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в пилотном проекте по изменению систем оказания экстренной помощи есть финансирование, чтобы все регионы до конца года закупили и внедрили новую диспетчерскую систему, чтобы это базировалось на электронной и GPS-системе. Деньги уже выделены регионам, там уже проводят тендеры. Есть три диспетчерских системы, которые можно закупать, они уже работают в Украине", - сказала Супрун.

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Она напомнила, что в 2019 году начался пилотный проект по изменению системы предоставления экстренной медицинской помощи, который проходит в пяти регионах и г. Киев. По ее словам, создана центральная база данных вызовов от диспетчерских систем, проведено обучение новых специалистов-парамедиков, а также обучение водителей машин экстренной помощи - экстренных медицинских техников, которые также могут оказывать медицинскую помощь, опубликованы новые протоколы оказания экстренной медицинской помощи.

Супрун сообщила, что со следующего года проект по изменению системы оказания экстренной медпомощи распространится еще на 6 регионов, через три года по новым правилам экстренная помощь будет работать по всей стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3139634
 
   
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так вроде скорые помощи уже не ездят на вызовы! типа там температура диарея или еще чего нить то иди пешком в больницу! скорые ездят токо на вызовы мусорам пожарным и депутатам!
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Круто! Ахметов прикупил малёхо.....ведьма Супрун тут как тут. А в аптеках вместо легальных лекарств ДЖЕНЕРИКИ! С побочными эффектами.
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На Супрун у Зе рука не подимется - Волкер запретил.
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В экстренной медпомощи внедрят новую диспетчерскую систему: деньги выделены регионам, уже проводят тендеры,

и снова деребан бабла на кампутеры через тендир для своих контор.

нах нужны енти учетные кампутеры, если учитывать нечего - скорых нету, ржавый металолом, бальниц нету.

одни домашние врачи да компы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ экстренной медпомощи внедрят новую диспетчерскую систему: деньги выделены регионам, уже проводят тендеры, - Супрун
 
 
 
 
 
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