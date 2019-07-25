 Новоназначенная замглавы СВР Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке нового закона "О разведке"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
Она стала первой женщиной в Украине, которая заняла руководящую должность разведывательного органа. В Службе внешней разведки отметили, что Сляднева – профессиональный юрист, работала в органах прокуратуры, последние полтора года в службе отвечала за правовое обеспечение ее деятельности.
"Функциональные обязанности Екатерины Слядневой будут связаны с поддержанием связей с органами власти, юридическим и финансовым сопровождением деятельности СВРУ, вопросами социальной защиты сотрудников разведки", - отметили в Службе внешней разведки.
Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке проекта нового закона О разведке, который призван устранить недостатки, разграничить полномочия и обязанности разведорганов государства, а также создать законодательную основу практического взаимодействия со службами стран НАТО и ЕС.
Также известно, что Сляднева занималась в 2012 году расследованием массовой гибели пчел в Запорожской области. Ранее она была заместителем начальника управления надзором по уголовным делам прокуратуры Киева. Екатерина Сляднева училась во Львовском университете бизнеса и права по специальности судоустройства, прокуратуры и адвокатуры.
и не будет через сайт однокласников переписыватся
И по чистой случайности, как с Мендель, она оказалась единственной из 4000 чьей-то любовницей.
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-naznachil-zamglavyi-sluzhbyi-vneshnej-razvedki-zhenschinu-kto-ona.htm
"Функциональные обязанности Екатерины Слядневой будут связаны с поддержанием связей с органами власти, юридическим и финансовым сопровождением деятельности СВРУ, вопросами социальной защиты сотрудников разведки", - отметили в Службе внешней разведки.Источник: https://censor.net.ua/n3139633
Михайло Гончар, один із провідних експертів у нафтогазовій галузі, прогнозує, що у вересні-жовтні цього року Кремль може "протиснути" відновлення мега-корупційної схеми з прямим постачанням "дешевого" газу в Україну. В ролі Фірташа буде Бойко або Медведчук. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/95403/Voseny_Ukrajina_znovu_pidsade_na_gazovu_golku
а ещё знаете как она фотографирует!
Как же мне теперь это развидеть, чтоб наша разведка не ассоциировалась с рузкими « красными воробьями».