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 Политика Украины
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Все про:разведка (2139) СВР (60) Сляднева (1)

 Новоназначенная замглавы СВР Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке нового закона "О разведке"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки. Что известно о Екатерине Слядневой и ее расследованиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Она стала первой женщиной в Украине, которая заняла руководящую должность разведывательного органа. В Службе внешней разведки отметили, что Сляднева – профессиональный юрист, работала в органах прокуратуры, последние полтора года в службе отвечала за правовое обеспечение ее деятельности.

"Функциональные обязанности Екатерины Слядневой будут связаны с поддержанием связей с органами власти, юридическим и финансовым сопровождением деятельности СВРУ, вопросами социальной защиты сотрудников разведки", - отметили в Службе внешней разведки.

Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке проекта нового закона О разведке, который призван устранить недостатки, разграничить полномочия и обязанности разведорганов государства, а также создать законодательную основу практического взаимодействия со службами стран НАТО и ЕС.

Также читайте: Зеленский назначил Екатерину Слядневу замглавы Службы внешней разведки Украины, - Указ

Также известно, что Сляднева занималась в 2012 году расследованием массовой гибели пчел в Запорожской области. Ранее она была заместителем начальника управления надзором по уголовным делам прокуратуры Киева. Екатерина Сляднева училась во Львовском университете бизнеса и права по специальности судоустройства, прокуратуры и адвокатуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3139633
 
 
 Топ комментарии
 
та на однокакашниках посмотри...она там завсегдатай.
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Конкурс, наверно, провели на 4000 рыл, как с Мендель ?

И по чистой случайности, как с Мендель, она оказалась единственной из 4000 чьей-то любовницей.
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Ну и пусть бы возглавила юридическое управление в СВР. Причем тут Должность Зам. Председателя СЗР Украины к направлению ее деятельности? Никогда таокго не было, чтобы юристку вдруг назначили вторым лицом в службе. Бред.
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это у которой профиль в однокласниках с друзьями из московии
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та на однокакашниках посмотри...она там завсегдатай.
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уже бы медведчука назначил - тот хоть уже сразу имеет контакты с высшим руководством РФ
и не будет через сайт однокласников переписыватся
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Так одноглазники запрещены в Украине . Вот ты и вскрылся троляка
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Конкурс, наверно, провели на 4000 рыл, как с Мендель ?

И по чистой случайности, как с Мендель, она оказалась единственной из 4000 чьей-то любовницей.
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Вот и началась реформа прокуратуры и чистка ее рядов... Новоназначенная замглавы СВР Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке нового закона "О разведке" - Цензор.НЕТ 4641
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Разведчица ишо та, но пчели ей благодарни.
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Так шо знайшла тих бджолиних душогубів? Чи просто була цікава та захоплююча, а головне довга та не клопітка справа?
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Ну и пусть бы возглавила юридическое управление в СВР. Причем тут Должность Зам. Председателя СЗР Украины к направлению ее деятельности? Никогда таокго не было, чтобы юристку вдруг назначили вторым лицом в службе. Бред.
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курьер-топтун шоле? Новоназначенная замглавы СВР Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке нового закона "О разведке" - Цензор.НЕТ 6382

"Функциональные обязанности Екатерины Слядневой будут связаны с поддержанием связей с органами власти, юридическим и финансовым сопровождением деятельности СВРУ, вопросами социальной защиты сотрудников разведки", - отметили в Службе внешней разведки.Источник: https://censor.net.ua/n3139633
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да это прорыв, она кстати немного похожа на Кэтрин Кин, а Айсмана в прокуратуре не найдется, Юлко готовый собі око виколоти, щоб залишитись на плаву, під нього конституцію гвалтували, а тут хоч освіта є і про бджіл турбувалася))))))))))))))))))))))))))
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Чудеса продолжаются. Девчушка будет писать закон "О разведке" в воюющей стране? Ну,ну.
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Также известно, что Сляднева занималась в 2012 году расследованием массовой гибели пчел в Запорожской области. Источник:https://censor.net.ua/n3139633

Новоназначенная замглавы СВР Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке нового закона "О разведке" - Цензор.НЕТ 9992
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фсьо, што нужно,- развєдано?

Михайло Гончар, один із провідних експертів у нафтогазовій галузі, прогнозує, що у вересні-жовтні цього року Кремль може "протиснути" відновлення мега-корупційної схеми з прямим постачанням "дешевого" газу в Україну. В ролі Фірташа буде Бойко або Медведчук. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/95403/Voseny_Ukrajina_znovu_pidsade_na_gazovu_golku
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самое громкое дело - Сляднева занималась в 2012 году расследованием массовой гибели пчел в Запорожской области.

а ещё знаете как она фотографирует!
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якраз у фб та твітері є скріншоти її сторінки з одноклассников, з останньою датою відвидин 30квітня цього року
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Кажуть, навчалась у Браавосі, де отримала звання "безликого майстра".
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Эта ******** абсолютная копия Маньки Бутиной, кацапской шпионки .
Как же мне теперь это развидеть, чтоб наша разведка не ассоциировалась с рузкими « красными воробьями».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовоназначенная замглавы СВР Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке нового закона "О разведке"
 
 
 
 
 
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