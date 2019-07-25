 Новоназначенная замглавы СВР Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке нового закона "О разведке"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Она стала первой женщиной в Украине, которая заняла руководящую должность разведывательного органа. В Службе внешней разведки отметили, что Сляднева – профессиональный юрист, работала в органах прокуратуры, последние полтора года в службе отвечала за правовое обеспечение ее деятельности.

"Функциональные обязанности Екатерины Слядневой будут связаны с поддержанием связей с органами власти, юридическим и финансовым сопровождением деятельности СВРУ, вопросами социальной защиты сотрудников разведки", - отметили в Службе внешней разведки.

Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке проекта нового закона О разведке, который призван устранить недостатки, разграничить полномочия и обязанности разведорганов государства, а также создать законодательную основу практического взаимодействия со службами стран НАТО и ЕС.

Также читайте: Зеленский назначил Екатерину Слядневу замглавы Службы внешней разведки Украины, - Указ

Также известно, что Сляднева занималась в 2012 году расследованием массовой гибели пчел в Запорожской области. Ранее она была заместителем начальника управления надзором по уголовным делам прокуратуры Киева. Екатерина Сляднева училась во Львовском университете бизнеса и права по специальности судоустройства, прокуратуры и адвокатуры.