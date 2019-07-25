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 В России уверяют, что их моряки с задержанного военной прокуратурой в Украине танкера уже направляются домой

Российские моряки с танкера, задержанного военной прокуратурой и Службой безопасности Украины в порту Измаил, находятся в безопасности и направляются домой, заявил представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Ведомости". По данным российских СМИ, представитель компании-судовладельца подтвердил, что танкер Nika Spirit принадлежит компании. Он также уточнил, что танкер купили этой зимой, уже после захвата в плен украинских моряков в Керченском проливе.

Посольство России в Украине не смогло подтвердить эту информацию. "Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения", - сказал представитель посольства.

Как сообщил конкурсный управляющий находящегося в стадии ликвидации "Волго-Донского судового агентства" (ВДСА) Андрей Медведев, российский танкер Nika Spirit раньше носил название Neyma, он был продан ВДСА компании "Альтомар Шиппинг" из Геленджика.

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Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Готовят ходатайство в суд о его аресте.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: Если Киев хочет улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер "NEYMA", - сенатор РФ Джабаров

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Читайте на Цензор.НЕТ: Москалькова попросила Денисову выяснить обстоятельства задержания российского танкер "NEYMA" и узнать состав экипажа

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3139632
 
 
 Топ комментарии
 
Ещё извиниться нужно зебобикам
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Ждем извинений перед кацапами от преЗедента и компенсации за простой.
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ну что, когда танкерок сопля зеленая вернет и извинится? В России уверяют, что их моряки с задержанного СБУ танкера уже направляются домой - Цензор.НЕТ 8067
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Сваты на брудершафт посмотрели и по домам, братские народы
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Їх дом тюрма от в тюрму вони і рухаються!
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У яку в'язницю? Ти дістав своїми дебільними коментами під майже кожним відео. А ще ти використовуєш чужий нік.
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они ведь действительно не принимали участия в том задержании, а танкер за 900 евро продадут...
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ну да, ну да - ну как можно кацапам обоссаным не верить?..

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какая разница, принимали, не принимали, глаз за глаз, зуб за зуб. Наши сидят?. Теперь эти пусть посидят. Они же россияне!?!??! Россияне. А кто там чего продавал, кого это интересует.
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В украинские порта заходят десятки российских кораблей, давайте всех арестовывать, а что невиновны то кого это интересует?
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Понятно, и никто их держать не будет, если не виноваты (мы же не кацапы), но китайское предупреждение кацапы получили.
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Там новый владелец и новая команда, за что арестовывать моряков которые непричастны к захвату катеров?
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ну что, когда танкерок сопля зеленая вернет и извинится?
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Админ тебе не стыдно нарушать правила комментариев?
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Ждем извинений перед кацапами от преЗедента и компенсации за простой.
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Танкер відпустять рішенням печерського "суду".
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что уже обменяли на наших?ура товарищи!!!це перемога
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У чому? Як би це було без рішення трибуналу, то так, а після нього, будь-який обмін це поразка.
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А Северная Корея отпустила корабль и команду "Великой и Могучей Рэферии", или они до сих пор еще в яме с бамбуковой решеткой.
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О, морячков уже отпустили и извинились В России уверяют, что их моряки с задержанного СБУ танкера уже направляются домой - Цензор.НЕТ 6709 Давай, зелень, теперь надо танкерок вернуть с извинениями В России уверяют, что их моряки с задержанного СБУ танкера уже направляются домой - Цензор.НЕТ 6709 Что, зелебобики, восхищаетесь своим кумиром? При Пете такого не было, да?
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Да мы много уже чего слышали, и про малтшика в трусиках и вообще. Касабка врать как дышать. Хай наши подтвердят или опровергнут, тогда и будет о чем говорить. Пока что я вижу писающих кипятком о зраде поросись. Смешные вы зверьки.
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на "Обозревателе" есть уже эта новость с грифом "срочно", что таки да отпустили моряков
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У меня чего-то с мобильного обозреватель не хочет идти
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Еле зашёл, там ссылаются на Страна юа и говорят "якобы отпустили". Подожду более определённых сведений.
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Тобі не сказали що вони вплав своїм ходом прямують на радниє *****?
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Садовый гном с этим танкером вляпался по самое не балуйся. Моряков отпустил и танкер придется вернуть, к железяке же он не предъявит претензию по поводу блокировки прохода нашим морякам Керченского пролива?
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пока нет заявы наших военных так что верить русне не стоит.
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если это так,то эекретин -тупой черт,и я опять приписала ему лишнюю извилину...
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отпиши себе извиину
Еще одно украинское судно с 14 украинскими моряками задержали в России (видео)

25.07.2019 16:20
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І що? Треба "прогнутися" під тиском кaцапів?
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ніхто не гнеться з утра затримали одне судно зараз інше -це відповідь
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якщо кораблі з маріуполя ідуть у російські порти що нам дасть затримання російського екіпажу?
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Нахера під час війни наші кораблі ходять у кaцапські порти?
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Если это правда - Зе тебе полный позор как главнокомандующему. Мы могли бы этих парашенцев обменять на наших морячков.
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"Если это правда" - так может лучше сначала дождаться правды, а потом комментировать и позорить ?
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Кого??? Зе???

Нельзя опозорить то, что само по себе позорно.
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Так тогда не привязывайтесь к новостям. Просто каждый раз пишите, что ему позор и это ваше мнение. А факты не обязательны.
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Не Вам мне указывать, что делать. Ясно?
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Надеюсь, что вранье...иначе Бутусов будет очень смешно вьіглядеть.
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Бутусов сказал предельно ясно: В России уверяют.....
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Угу...В соседнем авторском посте он пишет про санкцию об зедержании лично от зезедента😅
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Да норм все. ********** уже обо всем с ****** договорился.
Махнут это корыто на моряков да и норм. Свиноcoбаки будут белыми и пушистыми.
А через некоторое время, как зебильчики отойдут от эйфории и пристального внимания к персоне самого то махнут и ОРДЛО на Крым. С автономией и правом вето в раде есно.
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"на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів із судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні. Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт".
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У меня лучше идея, надо порохоботов на наших моряков обменять...справедливо ибо это Пете захотелось пиара ценой жизни и здоровья моряков...
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Й не сумнівався у тому....А танкер помиють почистять та урочисто віддадуть хазяіну
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я так понял это были уважаемые торговые партнеры которые сами приплыли в Украину где были задержаны но вскоре отпушены.
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Спокойно подумайте, а зачем российскому танкеру понадобилось добровольно заходить в украинский порт Измаил, чтобы его там задержали?А не является ли это частью спецоперации по обмену военнополенных - Россия возвращает нам моряков, а мы ей российский танкер с моряками этого судна?
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Той танкер вже тричі продали, але якщо він речовий доказ у справі що розслідує міжнародний морський суд, то нові москальські власники можуть і почекати років з 5-10.
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для того зелю и продвигала парашка, чтобы он их прикрывал и слил все что можно
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Корреспондент.net, Вчера, 16:19

В порту Кубани задержали судно из Мариуполя. В составе экипажа корабля 14 граждан Украины.
На борту задержанного в порту Ейска на Кубани судна находились 14 граждан Украины. Троих из них 23 июля отправили домой, сообщила ТАСС в среду, 24 июля, инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала Ананьина, отметив, что троих из них отправили домой 23 июля.
По ее словам, вопрос отправки домой остальных членов экипажа решается.
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Кацапня действует по принципу-"кто сильнее,тот и прав". Позиция Украины при таком раскладе проигрышная,так как мировое сообщество в основом разглагольствует и выражает озабоченности.
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У танкера уже новый владелец и команда, задерживать невиновных в происшествии моряков глупо.
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Ну не зря же СБУ задержала. Значит, были основания. Нам ведь далеко не все сказать могут. Нужно дождаться заявлений СБУ. Если моряки не виноваты, то их отпустят (мы же не кацапстан), а вот танкер могут и задержать как вещдок.
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Так ты час назад оды пел СБУ, переобулся зелебоба))
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ПОХОЖЕ, ОТ МОРЯКОВ ********* ТОЛЬКО ЧТО ОТКАЗАЛАСЬ
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и правильно, пора бы нашим такую тактику использовать...
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Зебилы, что делает российский танкер в украинском порте?
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Зебилы то запели как, раз не виновны моряки значит надо отпускать, а что нарушили наши моряки которых козломордые судят счас? Не подскажете зебилы полупокерные?
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Так зебилы радуются, гордость за Сбу их берет, да ЗЕсепарся обоссанная?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ России уверяют, что их моряки с задержанного военной прокуратурой в Украине танкера уже направляются домой
 
 
 
 
 
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