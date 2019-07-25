 "Грубейшее нарушение международного права", - МИД РФ грозит последствиями за задержание российского танкера

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в МИД РФ.
"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В свою очередь конкурсный управляющий находящегося в стадии ликвидации "Волго-Донского судового агентства" (ВДСА, Волгоград) Андрей Медведев сообщил "Интерфаксу", что задержанный танкер принадлежит в настоящее время зарегистрированной в Краснодарском крае компании.
"Танкер Neyma был продан "Волго-Донским судовым агентством", новый собственник - "Альтомар Шиппинг" (Геленждик, Краснодарский край. - Ред.) оформил на него все права", - сказал Медведев.
"Nika Spirit - это наш пароход", - сообщил представитель "Альтомар Шиппинг".
Напомним, сегодня военная прокуратура совместно с Службой безопасности Украины задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA".
******
Ой, вей! А шо с єврєєм случілось?!
они за права вспомнили!
уроды кацапские!
Разводят лохов.
Зебики будут довольны.
Вот как наш зебик крут.
В кремле то же довольны.
Они не выполняют решение суда,а меняют одних моряков на других моряков.
И запад похлопает по плечу - начался диалог.
За кадром остается истинная уступка кремлю - северинитет.
Все счастливы и довольны.
Занавес и антракт.
Привыкай к тому что теперь Украина малороссийский округ,а ты совкобыдло.
Вы раньше так про белорусов писали и требовали выгнать их с форума.
Или надо открывать огонь по их посольсву из ПТУРов ?