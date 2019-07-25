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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:задержание (5435) Керченский пролив (345) МИД РФ (1238) танкер (16)

 "Грубейшее нарушение международного права", - МИД РФ грозит последствиями за задержание российского танкера

Москва выясняет обстоятельство инцидента с задержанием Украиной российского танкера для принятия адекватных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в МИД РФ.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь конкурсный управляющий находящегося в стадии ликвидации "Волго-Донского судового агентства" (ВДСА, Волгоград) Андрей Медведев сообщил "Интерфаксу", что задержанный танкер принадлежит в настоящее время зарегистрированной в Краснодарском крае компании.

"Танкер Neyma был продан "Волго-Донским судовым агентством", новый собственник - "Альтомар Шиппинг" (Геленждик, Краснодарский край. - Ред.) оформил на него все права", - сказал Медведев.

"Nika Spirit - это наш пароход", - сообщил представитель "Альтомар Шиппинг".

Напомним, сегодня военная прокуратура совместно с Службой безопасности Украины задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA".

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Источник: https://censor.net.ua/n3139631
 
 
 Топ комментарии
 
нет более подлого и коварного существа, чем кацап !
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ОООО!!!!
они за права вспомнили!
уроды кацапские!
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О праве международном вспомнили! Кодла кремлевская.
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Гур гур гур,павлины мля,моряков отпустите наших!!!
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Російські моряки це пірати, а піратів вішають без суду та слідства! За участь у нападі на українські військові катери та буксир всі причетні будуть гнити в тюрмі до кінця свого безглуздого життя!
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Нет никакого международного права . Это миф для дебилов .
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нет более подлого и коварного существа, чем кацап !
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А кто будет на евреев гнать, тому обрезание сделаем: обрежем все. По самые гланды. Думай, что пишешь...
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А как же еврей?
******
Ой, вей! А шо с єврєєм случілось?!
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ОООО!!!!
они за права вспомнили!
уроды кацапские!
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Боюсь щас вовка испужается и отпустит,и кацапы сразу-ну че зассали,хотя РИА пишет что отпустили
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О праве международном вспомнили! Кодла кремлевская.
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Кацапы нелюди и прав никаких не имеют
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О як завили тварі, коли їхніми ж методами почали користуватися
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Ух какие страшные. "Дави сыры и абрикосы, иначе в Крым пиндосы" снова сделаете?Введёте деанонимность для электронной почты как предложил ваш клышавый фсбшник Клишас?
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Неужели вспомнили о Международном праве? Еще недавно говорили что Морской трибунал им побоку.
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Ох нихрена себе, кацапня что-то там заблеяла про международное право?!!
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Ситуация накаляется, кацапы бьются в конвульсиях, будучи в припадочном, невменяемом состоянии могут слететь с катушек - прдлагаю привести в повышенную боевую готовную силы береговой охраны.
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Так Россия отказалась от морсково права, какие проблемы?
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Какое там международное право.
Разводят лохов.
Зебики будут довольны.
Вот как наш зебик крут.
В кремле то же довольны.
Они не выполняют решение суда,а меняют одних моряков на других моряков.
И запад похлопает по плечу - начался диалог.
За кадром остается истинная уступка кремлю - северинитет.
Все счастливы и довольны.
Занавес и антракт.
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Ну и отлично. Главное результат. А про суверенитет вы загнули.
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Потом не ной и не скули про москалей.
Привыкай к тому что теперь Украина малороссийский округ,а ты совкобыдло.
Вы раньше так про белорусов писали и требовали выгнать их с форума.
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Про свої права розкажіть товстому Ину!
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Наконец-то Парашка вспомнила о международном праве! Пусть сначала признает международные права и у Украины.
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Етить, колотить. Ты вы сначала решение международного морского трибунала выполните ( верните корабли в целости и сохранности ( отремонтированные), команды и всех задержанных, выплатите компенсацию государству и лично членам команд, принесите глубочайшие извинения пострадавшей стороне, накажите всех участников противоправных действий со стороны РФ.. Ну а потом будите вякать и хавало открывать. ( Цинизм конечно не просто зашкаливает, а что то запредельное.. куда там СССР до нынешних)
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в предъявах кацапни как-то текст по-дебильному написан
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обращайтесь в трибунал который вы не признаете
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Морское право? У кацапов нет прав,в том числе на жизнь.
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Когда уже украинская торпеда шмальнёт в бок московитскому корыту-нарушителю ?

Или надо открывать огонь по их посольсву из ПТУРов ?
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Зверніться у міжнародний трибунал по морському праву, рекомендую)
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Кацапопитеки,вы определитесь уже-или кладете на международные законы или подчиняетесь им. Или крестик снимите или трусы оденьте.
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Опа-на оказывается задержание судна это нарушение международного права. Кто бы о праве говорил.
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аллах не тимошка видел нимножка--вот и карма
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Теперь вы верите, что хороший кацап-дохлый кацап ?
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А нападение с вертолетами и обстрелом в нейтральных водах что, хулиганство? Походу их реально травят - в кокаин что-то подмешала Обама и против них даже "кащениты" - вполне норм. люди)
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О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ БУДЕТЕ КИЗДЕТЬ КОГДА ВЫПОЛНИТЕ РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО ТРИБУНАЛА!
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Козломордые ! Вы отвергаете любые международные суды по отношению к себе . Идите на ху.й путлер подаст .
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Ай-ай-яй... Какая трагедия.... Мы очень обеспокоены...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Грубейшее нарушение международного права", - МИД РФ грозит последствиями за задержание российского танкера
 
 
 
 
 
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