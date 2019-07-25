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 Румын Корнел Феруцэ возглавил МАГАТЭ

Исполняющим обязанности главы МАГАТЭ назначен румын Корнел Феруцэ. Он будет занимать должность до тех пор, пока страны-члены не согласуют кандидатуру нового президента организации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода". Как и его предшественник на посту главы организации, Феруцэ в прошлом работал в дипломатической службе своей страны.

Одна из задач организации - проверка соблюдения Ираном условий так называемой "ядерной сделки". В июне эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Тегеран впервые с 2015 года превысил ограничения по количеству запасов низкообогащенного урана.

Также на Цензор.НЕТ: МАГАТЭ провело необъявленную инспекцию на Ривненской АЭС, - "Энергоатом"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, предыдущий руководитель МАГАТЭ Юкия Амано умер 22 июля. Он возглавлял Международное агентство по атомной энергии с 2009 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3139627
 
 
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А шо Руминия лидер атомной енергетики?
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