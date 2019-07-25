EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  4108  11
Все про:Головин (32) задержание (5435) контрабанда (1779) сигареты (631) Бутусов Юрий (1784)

 Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами, - источник

Семь контейнеров с контрабандными сигаретами, которые были арестованы и изъяты сотрудниками полиции Одесской области, исчезли из-под ареста.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня с санкции Специализированной антикоррупционной прокуратуры сотрудники НАБУ и внутренней безопасности Нацполиции задержали бывшего начальника полиции Одесской области генерала полиции 3-го ранга Дмитрия Головина и его бывшего заместителя Константина Гейко. Их привлекают к ответственности за растрату имущества и злоупотребление служебным положением", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко (обновлено)

"По данным источника Цензор.Нет, речь идет о деле по исчезновению вещественных доказательств. Семь контейнеров с контрабандными сигаретами, которые были арестованы и изъяты сотрудниками полиции Одесской области, исчезли из-под ареста. Семь контейнеров - это огромная партия, несколько миллионов долларов, если переправить их в Европейский союз. Ответственность за исчезновение такой огромной партии арестованных сигарет несет руководство областной полиции. А пропавшие сигареты уже не найти - скорее всего, они уже давно переправлены в Европу, контрабандисты их вернули себе, и очевидно, что полицейские закрыли на это глаза не просто так. Что ж, теперь руководители будут отвечать в суде", - констатировал Бутусов.

Ранее НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко.

Источник: https://censor.net.ua/n3139626
 
   
 Топ комментарии
 
картина зеля садит свинарчукаПричина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами, - источник - Цензор.НЕТ 6650
 показать весь комментарий
 
Он для личного использования хранил !!!

Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами, - источник - Цензор.НЕТ 6463
 показать весь комментарий
 
Та їх вся Одеса курила кілька місяців.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та їх вся Одеса курила кілька місяців.
 показать весь комментарий
 
 
Курить вредно,а в некоторых случаях-опасно!
 показать весь комментарий
 
Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами, - источник

Святое дело - Гундяев подтвердит. И все попы РПЦ...
 показать весь комментарий
 
Bihus.Info журналісти звинуватили Букіна, який тоді очолював "Укрспецекспорт", в отриманні 10 тис. доларів від контракту на закупівлю висотомірів
 показать весь комментарий
 
тобто є факт і нуль доказів вини конкретних осіб?
перспективна справа...
 показать весь комментарий
 
Он для личного использования хранил !!!


 показать весь комментарий
 
 
Так половину за эту аферу получил прокурор жученко! Чего он не сидит ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПричина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами, - источник
 
 
 
 
 
 вверх