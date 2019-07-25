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 Поселковый председатель и директор фирмы присвоили около 1 млн грн во время ремонта дорог на Харьковщине, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с системной коррупцией уличили хищения бюджетных средств при ремонте автомобильных дорог на территории Харьковской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что председатель одного из поселков городского типа в сговоре с директором коммерческого дорожно-строительного предприятия систематически присваивали бюджетные средства, выделенные на текущий и капитальный ремонт местных дорог.

Фигуранты производства вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, а также вида и стоимости использованных строительных материалов. Полученные из бюджета безналичные средства чиновники незаконно переводили в наличные и присваивали их.

По информации СБУ, общая сумма нанесенного злоумышленниками материальный ущерб государству составляет около одного миллиона гривен.

В рамках начатого уголовного производства поселковому голове и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191, 366 и 358 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению и блокировки противоправной деятельности происходила совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на системных злоупотреблениях при ремонте автомобильных дорог".

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Источник: https://censor.net.ua/n3139625
 
   
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что только на харьковщине на дорогах воровали?
А когда возмут за жабры потужных мыролюбных дорогостроителей на Херсонщине или Николаевщене?
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" Поселковый председатель и директор фирмы присвоили около 1 млн грн во время ремонта дорог на Харьковщине, - СБУ "

Баканов , щеми их всех . И посильнее .
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Найти две самых больших выбоины ( благо за этим далеко ходить не придется) и "заасфальтировать обоих" , с установлением на обочине памятного знака, для будущих " проклятых расхитителей не социалистической собственности".
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И в чем польза? Тела сгниют, асфальт провалится, кости по все дороге, а тут ты такой едешь. А из-под колес предыдущей машины выскакивает череп из ямы и - херась! - разбивает тебе лобовое стекло. Любо!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоселковый председатель и директор фирмы присвоили около 1 млн грн во время ремонта дорог на Харьковщине, - СБУ
 
 
 
 
 
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