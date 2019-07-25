" Поселковый председатель и директор фирмы присвоили около 1 млн грн во время ремонта дорог на Харьковщине, - СБУ "

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что председатель одного из поселков городского типа в сговоре с директором коммерческого дорожно-строительного предприятия систематически присваивали бюджетные средства, выделенные на текущий и капитальный ремонт местных дорог.

Фигуранты производства вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, а также вида и стоимости использованных строительных материалов. Полученные из бюджета безналичные средства чиновники незаконно переводили в наличные и присваивали их.

По информации СБУ, общая сумма нанесенного злоумышленниками материальный ущерб государству составляет около одного миллиона гривен.

В рамках начатого уголовного производства поселковому голове и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191, 366 и 358 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению и блокировки противоправной деятельности происходила совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на системных злоупотреблениях при ремонте автомобильных дорог".

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