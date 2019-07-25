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 Политика Украины
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 Москалькова попросила Денисову выяснить обстоятельства задержания российского танкер "NEYMA" и узнать состав экипажа

25 июля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела телефонный разговор с Уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой по поводу информации в СМИ о задержания военной прокуратурой и Службой безопасности Украины в Измаиле российского танкера "NEYMA", , который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба Москальковой, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе беседы Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане Российской Федерации, сколько их; оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи. Людмила Денисова со своей стороны обещала в ближайшее время выяснить в СБУ ситуацию с экипажем судна. Омбудсмены договорились продолжить гуманитарный диалог", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Готовят ходатайство в суд о его аресте.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3139623
 
 
 Топ комментарии
 
Севастополь пусть возвращают.
Дешевые спектакли не нужны.
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Саме так.Зебіл чергував у Ізмаіли і нарешті дочекався цього корита і сам за допомогою лассо спіймав його.
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ага.. а потом Офис прЗЕдента напишет вам письмо...
Москалькова попросила Денисову выяснить обстоятельства задержания российского танкер "NEYMA" и узнать состав экипажа - Цензор.НЕТ 8678
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Экипаж задержанного в Украине российского танкера "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, отпустили домой.

Об этом сообщил представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг", пишет российское издание "РИА Новости".
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Москалькова, а оно тебе надо..?
Они не коксом гружени...
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надо было сказать, знаешь за что не прикидывайся дурой)))))))
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ага.. а потом Офис прЗЕдента напишет вам письмо...
Москалькова попросила Денисову выяснить обстоятельства задержания российского танкер "NEYMA" и узнать состав экипажа - Цензор.НЕТ 8678
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Севастополь пусть возвращают.
Дешевые спектакли не нужны.
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Зеля діє,Порося тільки язиком ляпав,сциклива позорна потвора.
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Саме так.Зебіл чергував у Ізмаіли і нарешті дочекався цього корита і сам за допомогою лассо спіймав його.
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Владелец судна заявил что экипаж уже отпустили и они едут домой, по самому танкеру он будет судится.
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Ща опять Зе от Пу получит по шапке.
Хотя возможно это сделано Пу специально для обмена на моряков ибо вернуть он их обязан, но надо сохранить лицо перед стадом, поэтому будут менять
Надеюсь капитан с экипажем так же задержаны по обвинению в пиратстве
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Фу.
Да это очевидно что договорнячок.
Договорились про моряков что будут их отдавать,а теперь придумали как это сделать красиво.
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Вот и чудненько. Осталось только Донбасс и Крым отдать красиво.
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Это в их планы не входит отдавать Крым.
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Формально нельзя. Официально пиратством является разбой в международных водах. Керченский пролив ими не является даже с российской точки зрения.
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Раньше петики писали, что напрасно СБУ задержало это судно. Уже передумали?
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Дорогих россиян просят не беспокоиться - задержание танкера и моряков будет оформлено как надо, отмазка найдется железная, - в рамках международных прав и свобод, на которые самой России глубоко насрать!
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ахахахаха)))цирк на дроте- переходите уже к обмену,все одно спектакль топорный и весь мир и так увидит,как зебоба отмывает сраку пуйлу,помогая не соблюдать решение трибунала
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Участие судна в пиратских действиях по захвату украинских кораблей в международных водах, что установлено международным морским трибуналом. Судно арестовано, команда задержана для выяснения обстоятельств пиратских действий и последующего судебного разбирательства ( вот таков должен быть ответ Украины для РФ)
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Ахххх.... она попросила... а раньше требовала, сволочь.
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https://m.antikor.com.ua/articles/315430-kandidatku_vid_slugi_narodu_zastukali_za_potsilunkami_zi_spivrobitnikom_ovk
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