EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  136  6
Материалы по теме:
Все про:Панов_Евгений (87) Балух Владимир (275) Гриб_Павел (190) Бекиров (60) Дудка Владимир (7)

 К украинским политзаключенным Бекирову, Балуху и Грибу допустят независимых врачей, - Денисова

К незаконно осужденным в России гражданам Украины Эдему Бекирову, Владимиру Балуху и Павлу Грибу допустят независимых врачей, которые сделают медицинские выводы относительно их состояния здоровья.

Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она напомнила, что на прошлой неделе на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой омбудсмены обменялись списками граждан, которые содержатся на территориях обоих государств, и договорились об оказании гуманитарной и медицинской помощи, если таковая нужна.

"Отдельно, мы, безусловно, рассматривали кейс Эдема Бекирова - о том, что он все же не может содержаться в условиях следственного изолятора, потому что все медицинские показатели говорят о том, что его надо отпустить домой хотя бы на период досудебного следствия", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жизнь крымского политзаключенного Бекирова под угрозой, - Чубаров

По словам Денисовой, они с Москальковой договорились следующим образом: родные Бекирова предоставляют независимого врача с российской лицензией, который сделает медицинское заключение касаемо состояния активиста.

"Поэтому сейчас подбирается этот врач. И мы будем способствовать, чтобы так и произошло. Я лично обратилась к госпоже Москальковой, чтобы все же его не доставляли на заседание в Красноперекопск (рассмотрение дела Бекирова перенесли в Красноперекопск, что более чем 120 км от Симферополя, где его удерживают. - Ред.), потому что он просто не выдержит этого... Поэтому мы сейчас на постоянном контакте", - подчеркнула она.

Омбудсмен также отметила, что обсудили с российской коллегой и дело Балуха, где уже определены врачи, которых допустят к нему для медицинских заключений.

"Если будут такие выводы врачей, что у него есть заболевания, которые делают невозможным содержание... Мы будем, безусловно, ходатайствовать, чтобы изменили меру пресечения", - отметила Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Болезнь Гриба прогрессирует, этапирование - путь к смерти, - отец политзаключенного

Она также отметила, что по результату их с Москальковой договоренности к Грибу должны допустить независимых врачей, потому что существуют противоречия в выводах украинских и российских медиков, которые его обследовали. Гриба также должен посетить врач, у которого будет российская лицензия, но неважно, какое у него будет гражданство.

"Безусловно, есть и вопрос (Евгения. - Ред.) Панова. Москалькова обещала скайп-конференцию провести, чтобы он сообщил, какое у него состояние здоровья, чтобы мы могли увидеть, что действительно - все в порядке, и помощь была оказана, как об этом говорит российская сторона. И относительно (Владимира. - Ред.) Дудки, который не может получить медицинское заключение - сейчас мы тоже делаем все, чтобы получить все медицинские документы, чтобы знать, как дальше двигаться и какую помощь ему оказать", - подчеркнула она.

Источник: https://censor.net.ua/n3139619
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прослеживается четкая тенденция.
Чем ближе Украина к состоянию малороссийского округа раши тем больше кремль ослабевает хватку.
И это уже невозможно не заметить.
Зебики все прекрасно понимают и понимали с самого начала.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот. Всего то было достаточно вежливо и без истерик поговорить с Путиным. Зеленский молодец.
 показать весь комментарий
 
Сильно много Денисовой в последнее время. И всё мимо кассы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК украинским политзаключенным Бекирову, Балуху и Грибу допустят независимых врачей, - Денисова
 
 
 
 
 
 вверх