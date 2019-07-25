 К украинским политзаключенным Бекирову, Балуху и Грибу допустят независимых врачей, - Денисова

Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она напомнила, что на прошлой неделе на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой омбудсмены обменялись списками граждан, которые содержатся на территориях обоих государств, и договорились об оказании гуманитарной и медицинской помощи, если таковая нужна.

"Отдельно, мы, безусловно, рассматривали кейс Эдема Бекирова - о том, что он все же не может содержаться в условиях следственного изолятора, потому что все медицинские показатели говорят о том, что его надо отпустить домой хотя бы на период досудебного следствия", - рассказала она.

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По словам Денисовой, они с Москальковой договорились следующим образом: родные Бекирова предоставляют независимого врача с российской лицензией, который сделает медицинское заключение касаемо состояния активиста.

"Поэтому сейчас подбирается этот врач. И мы будем способствовать, чтобы так и произошло. Я лично обратилась к госпоже Москальковой, чтобы все же его не доставляли на заседание в Красноперекопск (рассмотрение дела Бекирова перенесли в Красноперекопск, что более чем 120 км от Симферополя, где его удерживают. - Ред.), потому что он просто не выдержит этого... Поэтому мы сейчас на постоянном контакте", - подчеркнула она.

Омбудсмен также отметила, что обсудили с российской коллегой и дело Балуха, где уже определены врачи, которых допустят к нему для медицинских заключений.

"Если будут такие выводы врачей, что у него есть заболевания, которые делают невозможным содержание... Мы будем, безусловно, ходатайствовать, чтобы изменили меру пресечения", - отметила Денисова.

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Она также отметила, что по результату их с Москальковой договоренности к Грибу должны допустить независимых врачей, потому что существуют противоречия в выводах украинских и российских медиков, которые его обследовали. Гриба также должен посетить врач, у которого будет российская лицензия, но неважно, какое у него будет гражданство.

"Безусловно, есть и вопрос (Евгения. - Ред.) Панова. Москалькова обещала скайп-конференцию провести, чтобы он сообщил, какое у него состояние здоровья, чтобы мы могли увидеть, что действительно - все в порядке, и помощь была оказана, как об этом говорит российская сторона. И относительно (Владимира. - Ред.) Дудки, который не может получить медицинское заключение - сейчас мы тоже делаем все, чтобы получить все медицинские документы, чтобы знать, как дальше двигаться и какую помощь ему оказать", - подчеркнула она.