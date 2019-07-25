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 Политика Украины
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Все про:допрос (1179) Порошенко (17694) ГБР (457)

 Допрос Порошенко в ГБР начат и продлится не менее часа, - пресс-секретарь Бюро

Допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований начался и продлится не менее часа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Допрос Порошенко уже начался", - сказала она журналистам в четверг в Киеве.

Иванова продемонстрировала документ с просьбой о переносе допроса, отметив, что заявления ГБР не были голословными.

"Это документ, чтобы не быть голословными, относительно того, что была просьба о переносе. Мы решили показать заявление адвокатов, что они просят перенести допрос на две-три недели. Но в связи с тем, что повестка на сегодня была, то мы, собственно, и начали сейчас допрос", - отметила пресс-секретарь Бюро.

Отвечая на вопрос, сколько ориентировочно может продлиться допрос, Иванова сказала, что это не менее часа.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, где 25 июля должен состояться его допрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ГБР заявляют, что Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств, а в "Европейской солидарности" это отрицают

Источник: https://censor.net.ua/n3139614
 
   
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У нас уже сажают с конфискацией "клоунаду и лицемерие"? Так Зеленский первый в очереди.
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За то,чьто в 2014 году воспрєпятствовал созданію Южного Малохохлаццкого Округа.
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Порохоботные пердаки рвутся не по детски.А пете амба.
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Пане президенте, ой вибачте, ляксєіч у насірова без діла лежить ковдра яка захищає та позбавляє будь яке кримінальне переслідування, бонусом виплата державою моральних збитків + відновлення на посаді! Не дорого...
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а на кол когда сожать будут, а то я уже попкорн купил
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Те, чим зараз займаються, так звані, ДБР, НАБУ, САПУ, ГПУ ..., це все ритуальні танці або танго з прогином.
Їх самих вже давно треба було допитувати, але з самої гори долітали заспокійливі флюїди і вони в реформаторську комедію втягнулися досить органічно.
Зараз вони гарячково намагаються пригадати для чого їх конструктори їх замутили.
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А шо только Порошенко посадят или и других Ахметовых.
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Агов, зеботи - допит вже скінчився. Порошенко - вільний.
Теж можете перепочити... Допит Порошенка в ДБР розпочався і триватиме не менше години, - прессекретар Бюро - Цензор.НЕТ 1280
Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДопрос Порошенко в ГБР начат и продлится не менее часа, - пресс-секретарь Бюро
 
 
 
 
 
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