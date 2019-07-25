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 Часть осужденных из ОРЛО освободят в течение месяца, - Денисова

Более десяти переданных с отдельных районов Луганской областей осужденных украинцев освободят в течение месяца.

Как сообщает т Цензор.НЕТ, об этом заявила на брифинге омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, накануне Украине передали 64 заключенных из тюрем оккупированной части Луганской области.

"Мы забрали этих 64-х граждан, из них 11 человек уже в ближайшее время почти в течение месяца освободятся. Потому что они уже отбыли сроки наказания", - говорит Денисова.

Также, из тюрьмы могут освободить еще 7 граждан Украины, которые могут обжаловать приговор.

"Передали 7 человек, которые были осуждены, но их приговоры не вступили в действие. Потому что они их обжаловали в Апелляционном суде Луганской области. Впервые за полгода как мы проводим эту работу нам передали материалы уголовных дел этих граждан Украины. Мы передали их в Луганский Апелляционный суд. Право этих людей на свободный доступ к правосудию восстановят. Возможно они тоже будут уже на свободе", - добавила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139611
 
 
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А як же - за Путіна 20 % українців проголосувало, а в цілому, як прикинути, може й 60%
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"Передали 7 человек, которые были осуждены, но их приговоры не вступили в действие. Потому что они их обжаловали в Апелляционном суде Луганской области" Это как понимать? Пять лет назад их осудили? И пять лет ждали апеляцию? Или это уже работа лугандонских судей? И вообще вы зеков суда на хрена везете?
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Как это ОРДЛО решило "избавиться" от такого контингента свой же "элиты". Видать уж совсем негодные, не годятся даже в "патриЕты" русского мира.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧасть осужденных из ОРЛО освободят в течение месяца, - Денисова
 
 
 
 
 
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